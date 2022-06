"Twitter kan links blokkeren die haat of geweld verheerlijken of promoten"

Twitter heeft een beleidswijziging aangekondigd waarmee het zijn beleid ten aanzien van haatberichten en geweld in tweets ook van toepassing verklaart op links die op het platform worden geplaatst.

Twitter maakt bekend dat haatberichten en geweld nu ook linkcategorieën zijn die geblokkeerd kunnen worden. Accounts die gewijd zijn aan het delen van dit type links, kunnen worden geschorst, zo laat het platform weten. Dit nieuwe beleid gaat in op 30 juli.

Volgens Twitter is het doel van dit aangescherpte beleid het bereiken van consistentie met de manier waarop tweets al verwijderd kunnen worden als er regels worden overtreden. Het platform scherpte in november 2017 al zijn beleid ten aanzien van haatberichten aan. Dit beleid was min of meer te omzeilen door links met haatberichten of geweld in een tweet te zetten.

De aanscherping van het beleid ten aanzien van deze ongewenste links betekent dat er een notificatie kan verschijnen als een gebruiker op zo'n link klikt. Ook kan de link geblokkeerd worden. Als gebruikers een geblokkeerde link in een tweet of een direct bericht plakken, volgt er een foutmelding met een korte toelichting.