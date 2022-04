Team Fortress 2 bereikt 14 jaar na release recordaantal gelijktijdige spelers

Team Fortress 2 had onlangs voor het eerst meer dan 150.000 gelijktijdige spelers. De multiplayershooter waarin twee teams het tegen elkaar opnemen, kwam in 2007 uit. Sinds vorig jaar stijgt het aantal spelers weer volgens de statistieken.

Het record van gelijktijdige spelers staat nu op 151.253 en dat werd vorige week behaald, aldus SteamDB. De site baseert zich op de spelersaantallen die Valve dagelijks bekend maakt. In november vorig jaar was er een piek van ruim 147.000 spelers, maar het is nu voor het eerst dat er meer dan 150.000 spelers tegelijk actief waren.

Gelijktijdige Team Fortress 2-spelers - SteamDB

Volgens PCGamesN is het onduidelijk waar de piek precies door werd veroorzaakt. Sommige spelers zouden melden dat ze verrassend weinig cheaters in de game tegenkomen, terwijl anderen suggereren dat aimbotmakers na de nieuwste update juist actiever zijn, om te experimenteren met nieuwe methoden om anti-botmaatregelen te omzeilen.

De stijging van het aantal spelers valt samen met een update voor Team Fortress die vorige week uitkwam. Daarin werden verschillende cosmetische items toegevoegd, die ontworpen zijn door de community. De stijging van het aantal spelers is mogelijk ook veroorzaakt door het verschijnen van deze update. Team Fortress 2 had al 112 dagen geen update gekregen. Nu er weer een update klaar stond na lange tijd, zullen veel spelers die de game eerder hebben gespeeld, daar een melding van hebben gekregen. Mogelijk heeft dat hun interesse weer aangewakkerd.

Team Fortress 2 werd in 2007 voor het eerst uitgebracht. Spelers hebben in de multiplayershooter keuze uit negen verschillende classes, met uiteenlopende eigenschappen. In spelmodi zoals capture the flag en king of the hill nemen twee teams van twaalf of zes spelers het tegen elkaar op. Sinds 2011 is de game free-to-play.