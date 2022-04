Lang verloren gewaande Minecraft-alfaversie met grafische bugs is teruggevonden

Archivarissen die elke Minecraft-versie die ooit heeft bestaan willen bewaren, hebben de verloren gewaande Alpha 1.1.1 gevonden. Deze stond minder dan 3,5 uur online, voordat deze door Mojang offline werd gehaald vanwege een ernstige grafische bug.

De Alpha 1.1.1-update van september 2010 bracht enkele nieuwe functies met zich mee, zoals een nieuwe vishengel, de mogelijkheid om te sneaken en bevatte vijf schilderijen. Deze verbeteringen zijn echter niet de reden waarom deze versie zo populair is gebleken onder een select groepje fans. Die populariteit heeft met een andere 'feature' te maken, die dankzij een fout in de gamma slider debug-code ervoor zorgde dat de gamma- en contrastwaarden naar nul werden geschoven, met een grijs scherm tot gevolg.

Dit is uiteraard niet wat ontwikkelaar Mojang voor ogen had bij deze update, dus na een kleine 3,5 uur werd de update weer offline gehaald. Later verscheen een 1.1.2-update, die deze 'feature' niet meer had. Voor de meeste mensen maakt die 1.1.1-versie allang niks meer uit, maar er is een clubje archivarissen dat juist álle versies wil vinden. Dit clubje, Omniarchive, zocht daarom het internet af, op zoek naar die verloren gewaande Alpha 1.1.1-versie. Een zoektocht die lang niks opleverde, tot afgelopen vrijdag.

Een Omniarchive-lid zag namelijk dat Twitter-gebruiker LunaSorcery op september 2010 over de destijds nieuwe Minecraft-update schreef. Getuige de tijd van de tweet, was de kans groot dat het om de Alpha 1.1.1-versie ging. Op goed geluk stuurde het Omniarchive-lid ProffApple een berichtje, dat Luna aanspoorde te zoeken naar back-ups. Op haar laptop kon ze niks vinden, maar op een externe harde schijf had ze meer geluk.

Luna stuurde de bestanden naar Omniarchive, dat bevestigde dat het om de juiste Alpha-versie ging. Inmiddels is deze dan ook te downloaden via Internet Archive, inclusief een fix voor de bug. Iets dat voor veel vreugde zorgde bij de Omniarchive-leden, zoals te zien is op onderstaande screenshot. Luna zegt daarmee een wijze les te hebben geleerd: dat je nooit bestanden onherroepelijk moet verwijderen. Je weet nooit wie je er een ruim decennium later nog blij mee kan maken.