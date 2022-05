Minecraft vereist vanaf volgend jaar Microsoft-account

Microsoft stelt een Microsoft-account verplicht om vanaf volgend jaar Minecraft te kunnen spelen. Spelers konden tot nu toe inloggen met een account van de originele ontwikkelaar Mojang, maar die mogelijkheid verdwijnt.

Nieuwe spelers van de Java Edition voor Windows krijgen vanaf dit najaar de verplichting om Microsoft-accounts te gebruiken, voor bestaande spelers komt de verplichting vanaf de eerste maanden van volgend jaar, zegt Mojang. Spelers die niet overstappen, kunnen na verloop van tijd niet meer inloggen. Het bedrijf zegt spelers te helpen met de stap door instructies te sturen en als beloning na de eerste keer inloggen een cape te geven voor gebruik binnen het spel.

De ontwikkelaar wijst op diverse voordelen van de overstap, zoals de mogelijkheid voor tweetrapsauthenticatie en de mogelijkheid om ouderlijk toezicht in te stellen via een Microsoft-account. Ook kunnen gebruikers meerdere Minecraft-games koppelen aan het account, waaronder Minecraft Dungeons. Microsoft nam Mojang in 2014 over.