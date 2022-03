PS5-spelers klagen over online problemen bij games na recente systeemupdate

Spelers op de PS5 maken melding van problemen bij het verbinden met de servers van verschillende games. Het gaat onder meer om bekende games als Call of Duty Vanguard, Elden Ring en FIFA22. De issues lijken samen te hangen met een systeemupdate die woensdag uitkwam.

Op Twitter maken talloze PlayStation-gebruikers melding van online problemen en de onmogelijkheid om gebruik te maken van het multiplayergedeelte van allerlei PlayStation-games. Ook op storingswebsite Downdetector is te zien dat het PlayStation Network in de loop van woensdagochtend problemen heeft. Sony bevestigt op een statuspagina dat er sprake is van problemen bij verschillende onderdelen.

De ontwikkelaars van Elden Ring meldden woensdag op het Twitter-account van de game dat het serveronderhoud voor PlayStation en Steam langer gaat duren. Het onderhoud voor Steam is inmiddels afgerond, maar voor de PlayStation nog niet. Het gaat hier in eerste instantie om regulier onderhoud voor Elden Ring, maar meerdere spelers maken melding dat ze een foutmelding krijgen waarin wordt gezegd dat Sony-servers het PlayStation Plus-abonnement niet kunnen verifiëren. Dit abonnement is noodzakelijk om online te kunnen spelen.

De systeemupdate van woensdag voegt een aantal vernieuwingen toe, zoals de mogelijkheid om open en gesloten groepen te vormen op de PS4 en PS5. Ook heeft Sony voor de PS5 monoaudio voor koptelefoons toegevoegd en enkele interfaceverbeteringen doorgevoerd voor de Game Base-ruimte en Trophy-kaarten. In de aankondiging over deze systeemupdate meldde Sony ook dat het in de komende maanden vrr gaat toevoegen aan de PS5.