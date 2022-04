Gerucht: 2K Games werkt aan Rocket League-concurrent met motoren

Gamestudio 2K Games is bezig met de ontwikkeling van het spel Gravity Goal. Dit beweert de doorgaans goed geïnformeerde leaker Tom Henderson op basis van bronnen. Het lijkt in grote lijnen op Rocket League, maar bevat motoren in plaats van auto's.

De spelers besturen Tron-achtige motoren in Gravity Goal, schrijft Henderson op de website Exputer. Het doel van het spel is hetzelfde als dat van Rocket League: zoveel mogelijk doelpunten scoren voordat de tijd om is.

Spelers worden ingedeeld in twee teams en kunnen matches spelen met twee spelers, vier spelers of zes spelers. Tijdens de match kunnen spelers gebruikmaken van een discus, die ze naar hun tegenstanders kunnen gooien om hun voertuigen tot stilstand te brengen of te vertragen. Hoe hard de discus aankomt en hoeveel schade het doet, hangt af van de eigen snelheid en die van de tegenstander.



Het is nog niet bekend wanneer Gravity Goal uitkomt. 2K Games heeft het spel nog niet officieel aangekondigd. Volgens Henderson is het mogelijk dat het spel in de loop van de komende maanden wordt onthuld. Gravity Goal zou uitkomen op de PlayStation 5, Xbox Series S|X, en PC.