Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 29-08-2022 13:00 103

Dead Island 2 Preview

Zombies hakken in Hell-A

29-08-2022 • 13:00

103

Dead Island 2

Titel Dead Island 2 Dead Island 2
Platform Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia
Ontwikkelaar Dambuster Studios
Uitgever Deep Silver
Releasedatum 3 februari 2023

Wie via Google op zoek gaat naar informatie over Dead Island 2, zal wellicht als gesuggereerde vraag lezen: 'Komt Dead Island 2 ooit nog uit?' De aankondiging dat Dead Island 2 op 3 februari 2023 moet uitkomen en aanwezig zou zijn op de gamescom, kwam als een verrassing, maar de game zelf is zeker niet nieuw. Er was zelfs een kleine tien jaar geleden sprake van een opvolger voor zombiegame Dead Island, maar het project kwam niet bepaald lekker uit de startblokken. Techland besloot Dead Island 2 te laten liggen en Dying Light te maken. Yager Productions nam de game over, maar ook zij haakten af en datzelfde deed Sumo Digital. Uiteindelijk kwam Dead Island 2 in 2019 terecht bij Dambuster Studios, dat ooit bekend stond als Crytek UK en eerder verantwoordelijk was voor Homefront: The Revolution en Chorus. Daarna werd het stil rond de zombiegame, tot Deep Silver de game kort voor de gamescom hernieuwd aankondigde en ook meteen een beoogde releasedatum communiceerde.

Dead Island 2 Teailer (opent Youtube)

De trailers van Dead Island 2 hebben allemaal een leeftijdsbeperking en zijn daarom alleen te bekijken op YouTube zelf.

Dead Island 2 speelt zich enkele maanden na de gebeurtenissen in het origineel af. Het zombievirus heeft Los Angeles bereikt en compleet overrompeld. Het leger heeft zich teruggetrokken en heel Californië in quarantaine gezet. De speler wordt wakker in deze chaos, in de stad die toepasselijk is omgedoopt tot ‘Hell-A’. Hij is gebeten en dus besmet, maar blijkt immuun voor het virus. Dat is echter maar deels goed nieuws, want Los Angeles is nog steeds volledig het domein van de zombies en immuun voor de dood ben je helaas niet. Of nu ja, als je dood gaat respawn je natuurlijk gewoon weer, maar dat is geen onderdeel van het plan.

Uitgebreid perksysteem

Wie de speler precies is, is trouwens iets dat de speler zelf mag bepalen. Net als in het eerste deel kunnen gamers verschillende personages kiezen. Hoe die dan van elkaar verschillen, hebben we op de gamescom nog niet helemaal kunnen doorgronden, maar duidelijk is dat ze verschillen in stijl en stats. Toch is de keuze voor een personage in Dead Island 2 niet de enige bepalende factor in hoe je de zombies te lijf gaat. De game kent een uitgebreid systeem waarmee je perks kunt activeren door bepaalde kaarten te verzamelen en aan je personage te hangen. Hoewel de aanwezige ontwikkelaars ons aanbevolen hiermee te experimenteren, bleek twintig minuten te kort om veel met dit soort zaken te spelen. Om je een idee te geven: de perks kunnen je helpen op het gebied van health, of zorgen dat zombies een kans hebben om in brand te vliegen als je ze raakt met je meleewapens. Waarschijnlijk zullen verschillende kaarten op verschillende momenten goed van pas komen, dus gebruikmaken van je deck, kan een belangrijk element worden van Dead Island 2.

Dead Island 2

Voor de missie die we op de gamescom konden spelen, concentreerden we ons vooral op een hele berg interessante wapens die we konden uitproberen. Het speelterrein: een angstaanjagende, half ingestorte versie van de Santa Monica Pier. We beginnen buiten, op het strand, waar onze eerste zombieslachtoffers rondlopen en daarna is het zaak om het pretpark op de Pier in te komen. Daar moeten we op zoek naar iets dat lijkt op een laptop, waar informatie op moet staan die we moeten overhandigen aan een dokter die onderzoek doet naar het zombievirus. Want als het leger Californië heeft opgegeven, dan fixen we de situatie wel gewoon zelf.

Op het strand van Santa Monica zetten we voorzichtig onze eerste stapjes en hakken we ook de eerste zombies in stukken. Letterlijk, want een stevige zwaai met de katana kan leiden tot afgehakte lichaamsdelen of zelfs compleet in stukken gehakte zombies. Het vechtsysteem is simpel en herkenbaar genoeg. Je kunt een zware en lichte aanval doen, je kunt aanvallen ontwijken en je kunt een aantal speciale aanvallen gebruiken. Zo beschikt ons personage over een aantal molotovcocktails, wat handig is als er een groepje zombies bij elkaar staat. Het meppen kost je energie, waarbij je een balkje in de gaten moet houden dat aangeeft of je nog effectieve tikken kan uitdelen, of beter even afstand kan nemen om wat energie terug te krijgen.

Mept lekker

Het meeste slachtwerk wordt gedaan door de wapens en omdat de missie in kwestie zich ergens halverwege de game afspeelt, hebben we al best wat keuzemogelijkheden. De katana en de vuurwapens zijn eigenlijk het minst interessant, want een slagwapen waar vuur uitkomt als je er mee mept, of ijzeren klauwen die ook meteen elektrische schade doen aan de zombies, klinken al snel een stuk interessanter. Je kunt, door die wapens slim te gebruiken, zelfs hele groepen zombies onder stroom zetten. Dat was in ons geval vaak een product van toeval, want we waren gewoon lekker hersenloos zombies aan het meppen. Hoe hersenloos dat ook is: het valt zeker op dat dat meppen lekker werkt. Een belangrijk element daarin is dat je klappen goed ‘landen’. Je moet het idee hebben dat de impact van je slag goed overgebracht wordt op de vijand in kwestie. Dat gaat in Dead Island 2 prima. Bij zware klappen zie je de zombies soms hard een kant op geslagen worden en harde kloppen gericht op hoofden zorgen voor uit elkaar spattende hoofden en critical hits. Het is niet voor niets een zombiegame: je mag de nodige ‘gore’ en expliciete beelden verwachten.

De zombies zijn zoals je het mag verwachten. De exemplaren die we tegenkwamen op het strand waren langzaam en gingen vrij snel dood, maar verderop in het level kwamen we snellere, sterkere en grotere varianten tegen. Sommige zombies exploderen nadat je ze hebt neergeslagen, andere bestoken je met gifaanvallen en weer andere proberen je in te sluiten. In hun uiterlijk zijn ze uiteraard ook erg verschillend, met aan de ene kant de wat meer standaard zombies en aan de andere kant weerzinwekkende creaties die allerlei parasieten aan hun lichaam lijken te hebben. Tegen het einde van de missie kregen we veel van die soorten tegelijkertijd in golven op ons afgestuurd, wat voor wat hachelijke situaties zorgde, maar de intensiteit van de gameplay tegelijk ook naar een hoogtepunt bracht. Wel is het in die situatie handig om ook in de gaten te houden wat de zombies droppen, want jezelf hier af en toe kunnen healen, is wel nodig.

Dead Island 2

Terrorclown

Na herhaaldelijke confrontaties met allerlei zombies was het tijd voor het slotstuk van de speelsessie. Eerder in het level waren we al een soort terrorclown met steekwapens voor handen tegengekomen. Toen wist de clown nog te ontkomen, maar toen we eenmaal de laptop waar we naar op zoek waren vonden, verscheen deze geschminkte nachtmerrie opnieuw ten tonele. Dit gevecht bleek een stuk interessanter dan alles daarvoor. De clown was een stuk sneller dan andere zombies, kon zelf extra zombies oproepen voor gevechten en bezat de mogelijkheid zichzelf te herstellen door aan de resten van andere zombies te knagen.

Dit gevecht bleek een mooi voorbeeld van hoe anders een confrontatie in Dead Island 2 kan uitpakken, op basis van hoe je er zelf mee omgaat. In onze eerste poging hielden we steeds wat afstand, maar daarvan maakte de zombieclown steeds gebruik door zichzelf te healen. Uiteindelijk werden we overrompeld door de extra zombies en de steeds maar weer herstelde clown. In onze tweede poging hielden we de druk erop. We ontdekten dat een goed getimede, zware klap hem tijdelijk stil kon zetten, waarna we hem snel veel schade konden toebrengen. Vooral op de momenten dat hij eigenlijk wil ontsnappen om zichzelf te voeden, bleek het zaak om hem geen seconde rust te geven. Deze aanpak sorteerde effect: het even daarvoor nog best pittige gevecht was nu in enkele tientallen seconden afgelopen.

Daar eindigde een relatief korte, maar zeer vermakelijke speelsessie met Dead Island 2. Want ja, vermakelijk was het zeker. Het is geen toeval dat zombiegames wereldwijd behoorlijk veel mensen aanspreken. Door hordes zombies heen hakken met een breed scala aan originele wapens is gewoon leuk, zeker als dat meppen zo goed aanvoelt als in Dead Island 2. We zijn op dit moment wel benieuwd hoe lang het leuk blijft, maar zoals gezegd: we hebben veel nog niet kunnen uitproberen, dus er lijkt voldoende mogelijkheid om de gameplay nog wat te differentiëren, zodat je niet in elk deel van Hell-A straks exact hetzelfde aan het doen bent.

We zijn er nog niet helemaal over uit wat we van de audiovisuele kant van de game vinden. De bewegingen van de zombies zijn goed en de game loopt lekker vloeiend, maar de missie die we speelden, speelde zich ‘s nachts af, waardoor zeker elementen in de omgeving zich wat lastiger laten beoordelen. Het door de lichtjes van de attracties verlichte pretpark op de Santa Monica Pier zag er bij vlagen best sfeervol uit, maar tegelijkertijd hadden we niet het gevoel een game te spelen die een paar jaar geleden niet ook al mogelijk zou zijn geweest. Denk daarbij aan relatief simpele textures die niet het detailniveau laten zien dat moderne games wel laten zien. Aan de andere kant is het natuurlijk de vraag hoe erg dat is in een game waarin je vooral bezig bent met rennen, schieten en hakken. Toch heeft Dead Island 2 op dit punt nog wel wat te bewijzen.

Voorlopige conclusie

Als je de voorgeschiedenis van Dead Island 2 bekijkt, kan het bijna niet zo zijn dat dit een goede game gaat worden. Games met een aanloop van bijna tien jaar, die meermaals van ontwikkelaar gewisseld zijn, hebben vaak al een te grote achterstand. Concepten verouderden, techniek raakt gedateerd en voor je het weet leg je een game in de winkels die niet meer mee kan anno nu. Een eerste voorzichtige conclusie lijkt te mogen zijn dat Dead Island 2 het suboptimale ontwikkelproces aardig lijkt te hebben doorstaan. De game is in elk geval leuk om te spelen en ziet er niet meteen verouderd uit. Dat is alvast een compliment voor Dambuster Studios. Of het spel over de hele linie sterk genoeg zal zijn, moet nog blijken, maar op de gamescom zagen we in elk geval de juiste elementen terug: soepele zombiehakactie in een game die zichzelf vooral niet te serieus neemt en gamers lekker laat doen waar ze zin in hebben. Dead Island 2 staat gepland voor 3 februari 2023 en verschijnt dan voor Windows, de Xbox-platformen, de PlayStation 4 en 5 en Google Stadia.

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Dead Island 2

vanaf € 19,99

4 van 5 sterren

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Dead Island 2 Preview

22 jun 2014

Dead Island 2 Preview

Meer zombies, meer wapens en meer spelers

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Reacties (103)

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Zebby 29 augustus 2022 13:14
Deel 1 was veelbelovend (de trailer!), maar teleurstellend. Ik hoop dat ze goed hebben gekeken naar de concurrentie. Niet heel erg onder de indruk van de trailer, lijkt weinig nieuws te doen. En veel te veel mensen voor een zombie shooter!
ASNNetworks @Zebby29 augustus 2022 14:23
Vergeet niet dat deel 1 en 2 helemaal niks met elkaar te hebben qua game en ontwikkeling. Compleet andere engine én ontwikkelaar. Dead Island 1 was gemaakt door Techland. De IP rechten lagen echter niet bij hun, waarna ze Dying Light hebben gemaakt. Deep Silver (de uitgever) heeft daarop andere ontwikkelaars en engine gezocht (engine was wel eigendom van Techland) en nu na 10 jaar is het blijkbaar eindelijk gelukt na meerdere falende teams.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 22:22]

DoubleDot @Zebby29 augustus 2022 13:44
De trailer van Dead Island 1 was een meesterwerkje, al zeker geholpen door de muziek en unieke twist. De game zelf kon mij totaal niet bekoren, helaas.
biert1982 @DoubleDot29 augustus 2022 18:46
Moest ook gelijk aan de Trailer van deel 1 denken. Als deel 2 zo goed is als de trailer van deel 1 doet vermoeden dan wordt het een meester werk
amx @Zebby29 augustus 2022 15:55
deel 1 vond ik vermakelijk genoeg om in de aanbieding nog eens te kopen. Geen AAA titel en werd erg eentonig naarmate het spel vorderde, goede manier om frustratie van je af te trappen (pun intended)
mattheus224 @amx30 augustus 2022 19:06
gewoon Sam B gaan en een tesla sledgehammer maken geloof me dan wil je nog een ronde spelen
emi @amx30 augustus 2022 22:42
Paar maanden geleden definitive edition key gekocht met een vriendin voor zo'n 3 euro. 20 uur online co-op . Maand geleden samen The Quarry gekocht voor het volle pond, en wat een tegenvaller.
meller14 @Zebby29 augustus 2022 22:35
ben ik dan 1 van de weinigen die Dead island wel een succes vond? Waarom komt er een Dead Island 2 dan, niet omdat ik deel 1 leuk vond ;)
Zebby @meller1429 augustus 2022 22:57
Ik kon echt helemaal niks met de gameplay/combat, en dan valt een game als dat nogal snel af :( Voor ieder wat wils toch? Ik vond Dying Light dan weer relatief geslaagd, vooral op dat vlak. Verhaaltechnisch was dat weer geen hoogtepuntje.
Cid Highwind @meller1430 augustus 2022 15:51
Heb genoten van het spel maar het had net als vele open world games nogal last van Ubisofteritus. Veel te veel side quests als bezigheidstherapie waardoor de draad van de main story nogal snel kwijt was geraakt. Opvolger Dying Light is van hetzelfde laken een pak. Vermakelijke games maar na het halen van de eindstreep was ik er dus ook letterlijk klaar mee.

De games lenen zich qua gameplay perfect voor coop, maar je bent er zo meer dan een jaar mee zoet als je niet meerdere keren per week een goed aantal uren er in kunt steken en completionist neigingen hebt. En dat is een beetje teveel van het goede.
emi @meller1430 augustus 2022 22:44
Nee hoor , ik ook. En zeker in online co-op. Definitive edition keys zijn nu een paar euro. Met een vriend of vriendin online nog een keer spelen is het aanraden waard :)
emi @Zebby30 augustus 2022 22:39
Deel 1 (10 jaar oud) was en is echt leuk in co-op , vooral ook omdat het zo makkelijk is om te teamen met een vriend of vriendin. Dying Light was dan weer het stapje verder qua spelervaring maar nog steeds simpel teamen met iemand. Allebei de spellen zijn ZOVEEL beter in co-op imo.

[Reactie gewijzigd door emi op 22 juli 2024 22:22]

G_Dragon
29 augustus 2022 13:09
Echt heel veel zin in deze game!
We hebben er lang op moeten wachten, hopelijk is die net zo goed als het eerste deel.
Grafisch ziet de gameplay van Gamescom er erg goed uit.

[Reactie gewijzigd door G_Dragon op 22 juli 2024 22:22]

miknic @G_Dragon29 augustus 2022 14:52
Ik had ook veel zin in Dying Light 2 en Cyberpunk etc.. Wat een blamages waren dat zeg. Ga me niet meer verheugen op games..
G_Dragon
@miknic29 augustus 2022 15:38
Ik snap dat je ze slecht vond , prima! Maar dat betekend niet direct dat de game slecht is ;)

Cyberpunk heb ik me prima mee vermaakt, zelfs al twee keer uitgespeeld, Dying Light 2 is niet slecht maar ik kan er gewoon niet inkomen. Ik denk dat het verschil tussen slecht en persoonlijke voorkeur nog wel verschil kan maken :)
Verwijderd @miknic29 augustus 2022 16:28
Ik ben benieuwd wat je zo slecht vond aan DL2? Ik vond het een zeer vermakelijke game eerlijk gezegd. Enige dat de resolutie op de ps5 zo laag was met 60fps vond ik wel jammer, maar het heeft mij verder niet gestoord.
Verwijderd @miknic30 augustus 2022 01:10
Cyberpunk is nochtans een klassier hoor, wat een game.
gimbal @G_Dragon29 augustus 2022 18:00
Ik ook eigenlijk. Lekker zombies raggen in LA - fantastisch. Dead Island was mooi maar de lol ging er wel een klein beetje vanaf nadat je het resort gebied verlaat. Desondanks maakt de coop modus alles beter.

Ik snap dat Dead Island mensen niet ligt maar dat komt ook wel een beetje door de manier waarop ik zie hoe mensen games willen "afstropen". Ze stoppen uren in dezelfde game om er maar klaar mee te zijn en door te gaan naar de volgende game. Zo werkt een pure sandbox niet, die speel je naast dat soort games. Even een half uurtje tot een uurtje tussendoor - verstand op nul en creatief zombies omleggen terwijl je de hoekjes van de kaart verkent waar je nog nooit geweest bent op zoek naar die duivels verstopte secrets en easter eggs.
kaasaanfiets 29 augustus 2022 13:10
Leuk. wij hebben als coop groepje ons zeer vermaakt met deel 1.
Er gaat niks boven samen met elkaar aan de keukentafel lekker zombies neermaaien op je laptop ;)
batteries4ever @kaasaanfiets29 augustus 2022 17:34
Goh... ik wist geeneens dat er nog zombies over waren voor 2D games... ik dacht dat ik ze allemaal in VR te grazen had genomen. Lekkere held hoor, zo aan de keukentafel met je coop partners bij de hand... je piept wel anders als je tussen de zombies loopt. :X
Armselig @batteries4ever29 augustus 2022 20:31
Je komt een beetje verward over.
.jef 29 augustus 2022 13:18
Lijkt me een mooie om in VR te spelen.
Xerxks 29 augustus 2022 13:22
De gameplay uit de trailer ziet er zeer vermakelijk uit.
Het is nog even wachten, maar hopelijk zal dit een waardig herrezen zombie game zijn.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door Xerxks op 22 juli 2024 22:22]

NitroX infinity 29 augustus 2022 13:28
Nog steeds checkpoints zoals in Dead Island (1) in plaats van savegames?
darkempire 29 augustus 2022 13:08
Ik vind dit echt zo jammer dat dit spel op Epic games komt.
Nou moet ik langer dan 1+ jaar wachten voordat het op steam beschikbaar is

Ik haat Exclusive .....
umbrella1982 @darkempire29 augustus 2022 13:19
Ik wacht altijd tot dat aantal patches uit zijn. Zeker als je kijke hoe het gaat laatste tijd in main stream game industrie.

Dus als je deze game pas na tijdje kan spellen is misschien beter.

[Reactie gewijzigd door umbrella1982 op 22 juli 2024 22:22]

Silverhaze_NL @darkempire29 augustus 2022 15:13
Ik haat Epic meer om zijn kale omgeving.
Soms heb ik geen zin om te kletsen via microfoon, stuur ik wel even stukje tekst.
En laat dat nu niet werken in Epic, geen overlay niks.

In Steam is het snel even Shift+Tab en chatten maar.
Heb je beide een Epic game en online aan het spelen, vergeet het maar.
Veel games hebben geen ingame chat functie.
loki504 @Silverhaze_NL29 augustus 2022 15:48
En ik vond dat juist een verademing. Zonder alle poes pas die ik toch niet gebruik.
gimbal @Silverhaze_NL29 augustus 2022 18:03
Op zich wel een goed punt, de overlay heeft zijn momenten (maar zit soms ook flink in de weg). Steam heeft natuurlijk wel jaren voorsprong op dat gebied.

Dat "veel games hebben geen ingame chat functie" herken ik echter niet echt. Meestal kun je gewoon chat berichten sturen door op T te drukken ofzo.
Silverhaze_NL @gimbal31 augustus 2022 12:30
Ik speel nogal wat verschillende games door elkaar heen haha.
En meestal ook nog niet de Tripple A games, die inderdaad vaak wel een chatfunctie hebben.

Spellen zoals Snowrunner, Mudrunner, Rising Storm Vietnam bijvoorbeeld die hebben al geen chatfunctie.
En zo zijn er nog wel een aantal games meer op Epic.

En ben het compleet met je eens dat de overlays soms flink in de weg kunnen zitten, en dan kijk ik vooral naar Origin en Ubisoft. Steam zoals je zegt ligt mijlen vooruit en daar werkt de chatfunctie perfect.
Murazor4096 @darkempire29 augustus 2022 13:44
Dus je hebt een pc die je de vrijheid heeft om overal spellen te kopen en je kiest vervolgens voor een vrijwillige lock-in bij één aanbieder, om vervolgens te gaan stampvoeten als je het spel daar niet kan kopen?

Waar is de logica?
batjes @Murazor409629 augustus 2022 13:50
Soms vraag ik me af of men er niet een beetje om vraagt om gemonopoliseerd te worden.
Murphyspaw @Murazor409629 augustus 2022 14:00
Waarom zou ik mijn geld uitgeven bij een bedrijf dat die keuze voor mij wegneemt?
The Zep Man @Murazor409629 augustus 2022 13:59
Bij GOG heb ik geen lock-in. Mijn spellen neem ik gewoon DRM-vrij mee. Bij Steam is de standaard DRM er zo af te strippen, mits er geen andere DRM op zit. Zo wel, dan laat ik het spel gewoon aan mij voorbij gaan.

Overigens vind ik het niet zo erg. Epic spelers kunnen het spel eerst betatesten. Nadat het op Steam komt volgt er vaak spoedig een aanbieding. Dat is voldoende tijd om via verschillende kanalen te beoordelen of het spel de moeite waard is om te kopen of niet. Het is niet alsof er niets anders te spelen is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 22:22]

Sinester @Murazor409629 augustus 2022 17:10
Kom op man, als het je nu Anno 2022 nog steeds niet begrijpt waarom vele gamers tegen Epic zijn, ben ik bang dat je het nooit van je leven gaat begrijpen..
Ge0force @Murazor409629 augustus 2022 18:19
Het gros van de PC gamers weigert om bij Epic te kopen omdat dit bedrijf juist honderden miljoenen uitgeeft voor exclusiviteit. Het lijkt me niet meer dan logisch dat je dit niet wil steunen als je om vrijheid geeft.
TigerXtrm @Murazor409629 augustus 2022 13:57
Gaat niet om alleen op Steam willen kopen, gaat erom dat Epic een consumenten onvriendelijk *knip* is die letterlijk exclusives gebruikt om marktaandeel te kopen. Stemmen met je portemonnee heet dat. Epic krijgt van mij ook geen cent.

Admin-edit:Schelden niet nodig.

[Reactie gewijzigd door AlphaRomeo op 22 juli 2024 22:22]

thomaat1 @TigerXtrm29 augustus 2022 15:11
Ga je deze game dan ook in z'n geheel overslaan, als ie waarschijnlijk later op o.a. steam uitkomt? De uitgever kiest er namelijk ook voor om de game eerst via Epic uit te brengen, en wellicht later pas op een ander platform. Een keuze van geld > consument. Of is dat geen probleem? ;)
loki504 @thomaat129 augustus 2022 15:38
Hun moraal gaat vaak maar 1 kant op.😀
Finraziel
@thomaat129 augustus 2022 16:03
Dat is niet nodig. Als Epic genoeg geboycot wordt zodat het voor Epic niet de moeite waard is om steeds zo'n zak geld te geven voor een exclusive dan houdt het vanzelf op. Je hoeft de uitgever van de game niet per se mee te boycotten.

Overigens heb ik zelf wel gewoon games bij Epic gekocht hoor, ik heb helemaal niet zo'n probleem met ze. Ging mij meer om de logica hierboven en dat wachten tot het op Steam uit komt alsnog effect kan hebben.

Alsnog, ondanks dat ik geen probleem heb met Epic, koop ik toch liever bij Steam omdat ik het systeem gewoon fijner vindt. Sterker nog, ik heb Borderlands 3 laatst voor de derde keer gekocht (na eerst Epic en later Xbox) om hem op Steam te hebben voor de makkelijk op de Steam deck en voor de achievements (heeft Epic niet bij die game en ja ik vind achievements leuk, voegt voor mij vaak echt wel wat toe).
Scriptkid @TigerXtrm29 augustus 2022 14:09
hebben wij het over de zelfde epic games,

Heb je enig idee wat Epic allemaal voor de community doet,

Als je het niet eens bent met een exclusive wil je dan ook even je netflix opzeggen en je HBO en Amazone Prime,

Meschien zelfs steam gezien zij ook met een monopoly begonnen zijn en dus exclusive aanboden naast fysiek dan.
Fusi0nking @Scriptkid29 augustus 2022 14:31
Meschien zelfs steam gezien zij ook met een monopoly begonnen zijn en dus exclusive aanboden naast fysiek dan.
Dat ze eigen games op hun eigen platform aanbieden is geheel begrijpelijk.
Maar bakken met geld erg tegen aangooien om het spel niet op andere launchers te hebben is geheel klant onvriendelijk om zo marktaandeel te winnen.
jibjqrkl @Fusi0nking29 augustus 2022 16:35
Klantonvriendelijk? Ja misschien wel. Maar laten we eerlijk zijn, wat zouden ze anders kunnen doen?

Gamers zijn lui. Al zou vanaf nu elk spel op epic €10 goedkoper zijn dan gaat nog 95% niet over. Want "wil alles op 1 plek", "wil mijn achievements bij elkaar".
Sterker nog, ik heb zat vrienden die zelfs de gratis spellen niet oppikken vanwege die redenen

Er is letterlijk niks realistisch wat het overgrote deel van de consumenten kan overhalen naar epic te gaan tenzij Epic de enige keuze is. Dus exclusives moeten gewoon totdat ze in ieder geval op gelijke voet staan

[Reactie gewijzigd door jibjqrkl op 22 juli 2024 22:22]

Ge0force @jibjqrkl29 augustus 2022 18:21
Ze zouden een unieke meerwaarde kunnen geven aan de consument zoals Microsoft doet met game pass, of Valve met de Steam Deck. Epic probeert niet eens.
Scriptkid @Ge0force29 augustus 2022 20:04
dan moet je toch echt even kijken achter de schermen,

het platform is al op gelijke voet met steam is een korte periode en er staan aardig wat nice dingen op de roadmap.
Ge0force @Scriptkid29 augustus 2022 20:09
Ik denk dat jij de hoeveelheid features van Steam zwaar onderschat. Bovendien mist EGS na bijna 4 jaar nog steeds basisfeatures zoals pre-loading, en is de uitwerking van hun rating systeem compleet waardeloos.
Scriptkid @Ge0force29 augustus 2022 21:54
ik denk dat jij de hoeveelheid features van EGS ook onderschat,

ja ze liggen nog wat achter mag het na bijna jaar achterstand. kwestie van priorities, maar het backend systeem is toch echt wel aan het inhalen op steam.
Cid Highwind @Scriptkid30 augustus 2022 08:51
Kan je ook concreet worden met zaken die EGS biedt welke je niet bij bij Steam vindt, of GoG?

Het komt allemaal nogal geheimzinnig over alsof wij als consument wat zouden missen wat alleen jij kennelijk weet, maar zonder concrete voorbeelden is het nogal lastig meegaan in je argumenten.
Ge0force @Scriptkid30 augustus 2022 10:59
"nog wat achter" is een zware understatement. Uit mijn hoofd een paar features die Steam heeft en EGS nog niet:

- pre-loading
- big picture mode
- profielpagina
- universele controller support
- remote play together
- gepersonaliseerde discovery
- forums
- user reviews
- family sharing
- price adjusting bundels
- mobile app
- curators
- in-home streaming
- developer/publisher homepage
- workshop
- walkthroughs
- Linux support
- gepersonaliseerde newsfeed
- trading cards

Etc etc. Weliswaar gebruikt niet iedereen al die features van Steam, maar beweren dat EGS ook maar in de buurt komt qua features van Steam is absoluut onjuist.
Scriptkid @Ge0force30 augustus 2022 12:36
ik bekijk het meer van de EGS kant wat echt nodig is voor het platform,

De dingen die jij hierboven noemt zijn nice to have maar geen musthave vandaar dat veel van die dingen ook op de roadmap staan.


terwijl dingen als :
  • P2P support direct in het platform
  • cloudsaves
  • Multi device state progression
  • Lobby and matchmaking
  • In game player reporting and banning
  • Anti cheat,
  • Voice support
  • Steam integration
  • In store ticketing system
  • child web services protection
  • cross platform play
etc wel must haves zijn als distributie platform.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 22 juli 2024 22:22]

Ge0force @Scriptkid30 augustus 2022 19:52
Die dingen zijn zeker ook belangrijk. Mijn punt was gewoon dat EGS bijlange nog geen feature parity heeft met Steam, vooral als het om features voor de consument gaat.
Anomnomnomymous @Scriptkid31 augustus 2022 01:07
Lol, nee, Epic Games Launcher is nog niet eens dichtbij wat Steam te bieden heeft; hoe kom je hier bij? Werk je voor Epic?

Wat een onzin…
Scriptkid @Anomnomnomymous31 augustus 2022 15:51
nope maar ik develop games en release ze op steam,
Fusi0nking @jibjqrkl29 augustus 2022 17:23
Klantonvriendelijk? Ja misschien wel. Maar laten we eerlijk zijn, wat zouden ze anders kunnen doen?

Gamers zijn lui. Al zou vanaf nu elk spel op epic €10 goedkoper zijn dan gaat nog 95% niet over. Want "wil alles op 1 plek", "wil mijn achievements bij elkaar".
Sterker nog, ik heb zat vrienden die zelfs de gratis spellen niet oppikken vanwege die redenen

Er is letterlijk niks realistisch wat het overgrote deel van de consumenten kan overhalen naar epic te gaan tenzij Epic de enige keuze is. Dus exclusives moeten gewoon totdat ze in ieder geval op gelijke voet staan
Misschien is beginnen met een goed platform maken? Op dit moment is de epic store echt waardeloos. Het is sloom, werkt half en meer.
En buiten dat, beginnen met klant vriendelijk zijn, ook al is de game exclusive zullen veel mensen het niet halen omdat het platform gewoon slecht is.
Ge0force @Scriptkid29 augustus 2022 18:21
Steam heeft nooit een monopolie gehad.
Scriptkid @Ge0force31 augustus 2022 15:52
wie was dan de concurent tijdens de eerst 2 jaar?
Ge0force @Scriptkid31 augustus 2022 19:06
Direct2drive herinner ik me nog goed, maar er zijn blijkbaar nog een paar andere (waaronder de voorloper van Impulse)

https://en.m.wikipedia.or...stribution_of_video_games
TigerXtrm @Scriptkid29 augustus 2022 14:39
Wat doet Epic allemaal voor de community behalve marktaandeel opkopen en rechtszaken beginnen zodat ze hun eigen appstore in de markt kunnen forceren onder het front van 'wij vechten voor jullie!'? Epic geeft echt geen neuk om de community, ze geven om hun eigen bottom line. Bedrijven zijn niet je vrienden.

Overigens heb ik ook geen enkele streaming dienst in huis om precies die zelfde reden. De dag dat ik kan betalen voor één dienst en daar alles kan kijken doe ik het met plezier, maar nu kijk ik alles lekker via Plex totdat de streaming industrie z'n shit eens op orde maakt.

[Reactie gewijzigd door TigerXtrm op 22 juli 2024 22:22]

BruT@LysT @TigerXtrm29 augustus 2022 15:45
Grote bedrijven geven altijd om zichzelf, wat begrijpelijk is, dat is met Epic / Steam niet anders, maar ze hebben ons wel nodig om groter te groeien. Epic heeft echter een geweldig platform gebouwd voor game ontwikkelaars met Unreal Engine en daar maak ik zelf ook dankbaar gebruik van (En hier wordt uiteraard veel tijd en geld in gestoken, de community = hun toekomst). Geen idee of dit spel op UE4/5 draait, heb niet zo'n interesse in een zombie game, maar ik kan me voorstellen dat dit een reden kan zijn voor exclusives. Dat hebben ze slim bekenen en ik begrijp die strategie in de huidige markt wel. Dit was overigens met Console exclusives niet veel anders. Dat wij dergelijke praktijken niet zo leuk vinden kan ik inkomen, ik heb me er ook wel eens aan geërgerd, maar ik vind het vanuit Epic en de gameontwikkelaar ook wel weer begrijpelijk. Mogelijkerwijs was dit spel er anders niet eens geweest! Voor Consoles is het probleem vele malen groter, dan moet je speciaal die Console aanschaffen, nu hebben we het over een stukje software dat geïnstalleerd dient te worden.

Dus watdan nog, je kunt gewoon de Epic gamestore installeren, niemand die je tegenhoudt. Misschien is het makkelijker als je je algehele visie op deze markt/wereld iets bijstelt. Anderzijds neem je gewoon genoegen met je eigen visie en zul je het spel later pas kunnen spelen (wat overigens helemaal geen probleem hoeft te zijn). Met klagen kom je echter nergens.

En het is overigens ook wel grappig hoe men Steam een monopoliepositie gunt en elk ander gameplatform niet welkom lijkt te zijn. Hoe denk je anders dat Epic nog een deel van die markt kan veroveren?

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 22 juli 2024 22:22]

kazuka @TigerXtrm29 augustus 2022 15:16
Sla je dan ook alle games over met Unreal Engine?
Godjira @TigerXtrm29 augustus 2022 15:57
Er zijn ook genoeg PC-games die enkel op Steam ("Only on Steam") te krijgen zijn, waar is de logica? Wat is nu het probleem, anders dan dat exclusive titles op 1 store een issue is. Ik zie vaak dat Epic Games hier backlash voor krijgt, terwijl Steam al jaren een lock-in omgeving is. Zelfs games op discs worden vaak geleverd enkel met een code voor Steam, waardoor je dus alsnog aan Steam vast zit terwijl je de game fysiek in de winkel hebt gekocht.
Anomnomnomymous @Godjira31 augustus 2022 01:14
Noem me een spel dat “Only in Steam” te verkrijgen is doordat Valve de developer uitgekocht heeft….


Juistem…
Godjira @Anomnomnomymous31 augustus 2022 08:52
Wat een passieve agressiviteit :)

Blijf bij mijn standpunt dat het k** is dat, wanneer je een disk koopt, je alsnog een lock-in krijgt in Steam en de game niet gewoon buiten steam om kunt installeren, dat zou pas vrijheid zijn. Ja, exclusiviteit is slecht voor ons als klanten, voor bedrijven is het een hele logische strategie, dat moet je toch ook kunnen inzien.

Xbox en PlayStation doen het ook met reden: om consoles te verkopen. Steam wil mensen op hun platform, Epic wil mensen op hun platform, etc. etc.
Anomnomnomymous @Godjira31 augustus 2022 12:04
Je hebt dus geen voorbeeld. Ok.
Scriptkid @Anomnomnomymous31 augustus 2022 16:03
hoeveel wil je er
https://steamcommunity.co...rum/1/154644928860560027/
Anomnomnomymous @Scriptkid31 augustus 2022 16:09
Ik wil een passend voorbeeld voor mijn vraag…

Het belangrijke in m’n vraag was: waar is het bewijs dat Valve deze Steam-exclusives heeft gekocht?

Zover ik weet heeft Valve dit nog nooit gedaan, en hebben ze zich er zelfs expliciet over uitgesproken.

Het is an sich niet vreemd dat er spellen zijn die alleen op Steam zijn, daar het als developer ongelooflijk makkelijk is om daarop te releasen, waar je bijvoorbeeld bij EGS de toestemming van Epic nodig hebt.
Scriptkid @Anomnomnomymous31 augustus 2022 22:09
dat zegt hij toch ook niet,

hij zegt alleen dat genoeg studios ook steam only kiezen, dat is de zelfde vendor lock voor jouw als client,

Bij steam heb je ook toestemming nodig van steam daar is geen verschil , ik heb zelf ook games released op steam,
Anomnomnomymous @Scriptkid31 augustus 2022 23:10
Om op Steam een spel uit te brengen, betaal je 100 euro voor je developer’s license,
Dit is niet het geval bij Epic….

Dus nog meer onzin van je.

Een developer die er zelf voor kiest om alleen op Steam te releasen, is niet hetzelfde als een developer die een grote bak geld krijgt van Epic om exclusief op hun platform te releasen - voor menig developer is dat een offer you can’t refuse: ik neem het de developer dan ook niet kwalijk.

Maar jij denkt dat deze twee scenario’s hetzelfde zijn…
Scriptkid @Anomnomnomymous3 september 2022 23:23
m op Steam een spel uit te brengen, betaal je 100 euro voor je developer’s license,
Dit is niet het geval bij Epic….

Dus nog meer onzin van je.
Geen idee wat je nu allemaal verzint wat ik als onzin zou zeggen maar lees nu gewoon eens de post waar je op reageerd,

godjira zegt toch duidelijk dat je ook een vendor lock hebt op steam only als klant als een dev alleen voor steam kiest,

en ja dan zijn voor jouw als klant de scenarios het zelfde je wordt geforceerd een bepaalde client te installeren,

Maar goed discuseren heeft geen zin als je er met een verkleurd beeld in gaat zitten, je kunt een apple user ook niet vertellen dat er iets niet goed is aan een apple
Anomnomnomymous @Scriptkid4 september 2022 12:09
Bij steam heb je ook toestemming nodig van steam daar is geen verschil , ik heb zelf ook games released op steam,

Goh, hoor nu niets meer over je uitgebreide gamedeveloper ervaringen… lol
Kan je ook blocken op Tweakers? Ga het meteen eens ff uitzoeken, en dan heb je de eer om de eerste te zijn - wat ben jij een irritant mannetje, zeg.
Scriptkid @Anomnomnomymous5 september 2022 10:03
Again,

Geen idee wat je allemaal roept en dan ook nog voor onzin uit durft te geven wat ik nergen hebt gezegt, jij verzint je eigen onzin, al je comments tot nu toe slaat kant nog wal op de reacties waar je op reageert.

Het is zelfs zo dat je bij steam helemaal geen 100 euro betaald voor een developer license , maar een 100 USD borg die je terug krijgt zodra je jouw deel van de overeenkomst hebt behaald, (De revenue binnen halen)
mdj84nl @TigerXtrm29 augustus 2022 14:22
Dit doen MS, Sony en Nintendo toch niet anders.... Waar moet je anders het verschil in maken...
Finraziel
@mdj84nl29 augustus 2022 16:09
Toch zit daar wel een verschil in... Ja, ook Sony en Microsoft gooien soms gewoon met een zak geld om exclusiviteit te kopen, maar meestal (vooral de betere games) zijn ze veel dieper bij de ontwikkeling van de game betrokken (vaak zelfs dat ze de studio gewoon bezitten). Voor zover ik weet doet Epic hoofdzakelijk gewoon met geld gooien.
mdj84nl @Finraziel29 augustus 2022 16:16
Maar Epic is toch juist een ontwikkelaar... (gears of war, unreal etc)
Of is dat tegenwoordig niet meer zo? (ben niet zo progamer meer tegenwoordig :P)
loki504 @mdj84nl29 augustus 2022 16:56
Ze verdienen momenteel veel geld met Fortnite en UE4/5 daarbuiten is het geloof ik vrij rustig.
mdj84nl @loki50429 augustus 2022 17:07
ah fortnite is van epic... Ik ben lekker up to date zie ik..
loki504 @mdj84nl29 augustus 2022 17:12
Yep ze hebben het samen met people can fly gemaakt(waar hun ooit eigenaar van zijn geweest). Hoeveel muntje people can fly verdient aan Fortnite is mij niet echt bekend.
mdj84nl @TigerXtrm29 augustus 2022 15:00
En waarom nintendo dan niet..
TigerXtrm @mdj84nl29 augustus 2022 17:58
Oh Nintendo ook zeker. Die gasten zijn misschien nog wel veel erger met hun gemaakte schaarste en zeldzame collectibles en al dat soort onzin.
Cid Highwind @corset29 augustus 2022 14:29
Hoeveel games hebben van Valve een zak met geld gekregen om niét bij de concurrentie op de markt te mogen komen?

Je kan je Steam games zelfs bij andere winkels kopen. Over de plank misslaan gesproken.
Ge0force @Cid Highwind29 augustus 2022 20:10
Nul. Valve spreekt zich constant uit tegen exclusiviteitsdeals.

[Reactie gewijzigd door Ge0force op 22 juli 2024 22:22]

Scriptkid @Ge0force3 september 2022 23:26
Tuurlijk ,

makkelijke positie als monopolistische marktleider met 75% market share,

Je zou gek zijn als je je dan niet gaat uiten voor exclusiviteit op een ander platform dat kan jouw alleen maar schade betrekken.
Ge0force @Scriptkid4 september 2022 15:00
Marktleider ja. Monopolist nee. Als Valve werkelijk een monopolie zou willen dan zouden ze juist wel games exclusief opkopen, zeker toen EGS er massaal mee begon.
Scriptkid @Ge0force5 september 2022 10:04
What is an example of a monopolist?
Natural gas, electricity companies, and other utility companies are examples of natural monopolies. They exist as monopolies because the cost to enter the industry is high and new entrants are unable to provide the same services at lower prices and in quantities comparable to the existing firm.
Ge0force @Scriptkid5 september 2022 12:23
Dat werd ook gezegd toen Microsoft de eerste Xbox uitbracht. 😉
The Zep Man @corset29 augustus 2022 14:22
En hoeveel games zijn steam exclusive? Of wordt dat voor het gemak maar vergeten want steam is goed?
Van hoeveel spellen stimuleert Valve exclusiviteit d.m.v. dealtjes met ontwikkelaars/uitgevers?

Bij Steam is de consument de klant. Bij Epic is de klant de ontwikkelaar/uitgever. Waarom zou ik als consument met Epic in zee gaan?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 22:22]

Fusi0nking @corset29 augustus 2022 14:32
En hoeveel games zijn steam exclusive? Of wordt dat voor het gemak maar vergeten want steam is goed?
Dit is totaal onzin, Developers zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen.
RoamingZombie @darkempire29 augustus 2022 13:36
Dat is toch echt een beperking die je je zelf op legt.
D4rKy21 29 augustus 2022 13:16
Ik ben benieuwt wat de systeem eisen zullen zijn voor de pc versie en hoe het loopt op een redelijke rig met bijvoorbeeld ray tracing.
Cid Highwind @D4rKy2129 augustus 2022 14:24
Ik ben benieuwd wat de systeemeisen zullen zijn voor de pc versie en hoe het loopt op een Steam Deck. Laten we hopen op goede schaalbaarheid wat dat betreft!
gsiebert @D4rKy2130 augustus 2022 02:03
Gelukkig let er nog iemand op de taal. Wordt steeds erger hier.
Linksquest Moderator Spielerij
29 augustus 2022 16:23
Had om eerlijk te zijn niet meer gedacht dat deze game het daglicht zou zien, maar gelukkig gaat dit toch goed komen. Eerdere delen helemaal grijs gespeeld en heb ook wel zin in deze game.

Zal deze game misschien niet op release kopen, maar ga hem hoe dan ook een keer spelen.
Jasphur @Linksquest29 augustus 2022 16:45
Heb dezelfde gedachte. Game trekt mij wel en de gameplay ziet er leuk uit. Ben niet bekend met deel 1 maar begrijp dat dit deel er sowieso helemaal los van staat. Wellicht even wachten tot een leuk Stadia PRO prijsje :P
S2S 29 augustus 2022 18:17
Hier werken nu toch de ex Rare mensen die ook Timesplitters hebben gemaakt ? Die weten wel wat ze doen.

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