Titel Dead Island 2 Platform Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia Ontwikkelaar Dambuster Studios Uitgever Deep Silver Releasedatum 3 februari 2023

Wie via Google op zoek gaat naar informatie over Dead Island 2, zal wellicht als gesuggereerde vraag lezen: 'Komt Dead Island 2 ooit nog uit?' De aankondiging dat Dead Island 2 op 3 februari 2023 moet uitkomen en aanwezig zou zijn op de gamescom, kwam als een verrassing, maar de game zelf is zeker niet nieuw. Er was zelfs een kleine tien jaar geleden sprake van een opvolger voor zombiegame Dead Island, maar het project kwam niet bepaald lekker uit de startblokken. Techland besloot Dead Island 2 te laten liggen en Dying Light te maken. Yager Productions nam de game over, maar ook zij haakten af en datzelfde deed Sumo Digital. Uiteindelijk kwam Dead Island 2 in 2019 terecht bij Dambuster Studios, dat ooit bekend stond als Crytek UK en eerder verantwoordelijk was voor Homefront: The Revolution en Chorus. Daarna werd het stil rond de zombiegame, tot Deep Silver de game kort voor de gamescom hernieuwd aankondigde en ook meteen een beoogde releasedatum communiceerde.

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Dead Island 2 speelt zich enkele maanden na de gebeurtenissen in het origineel af. Het zombievirus heeft Los Angeles bereikt en compleet overrompeld. Het leger heeft zich teruggetrokken en heel Californië in quarantaine gezet. De speler wordt wakker in deze chaos, in de stad die toepasselijk is omgedoopt tot ‘Hell-A’. Hij is gebeten en dus besmet, maar blijkt immuun voor het virus. Dat is echter maar deels goed nieuws, want Los Angeles is nog steeds volledig het domein van de zombies en immuun voor de dood ben je helaas niet. Of nu ja, als je dood gaat respawn je natuurlijk gewoon weer, maar dat is geen onderdeel van het plan.

Uitgebreid perksysteem

Wie de speler precies is, is trouwens iets dat de speler zelf mag bepalen. Net als in het eerste deel kunnen gamers verschillende personages kiezen. Hoe die dan van elkaar verschillen, hebben we op de gamescom nog niet helemaal kunnen doorgronden, maar duidelijk is dat ze verschillen in stijl en stats. Toch is de keuze voor een personage in Dead Island 2 niet de enige bepalende factor in hoe je de zombies te lijf gaat. De game kent een uitgebreid systeem waarmee je perks kunt activeren door bepaalde kaarten te verzamelen en aan je personage te hangen. Hoewel de aanwezige ontwikkelaars ons aanbevolen hiermee te experimenteren, bleek twintig minuten te kort om veel met dit soort zaken te spelen. Om je een idee te geven: de perks kunnen je helpen op het gebied van health, of zorgen dat zombies een kans hebben om in brand te vliegen als je ze raakt met je meleewapens. Waarschijnlijk zullen verschillende kaarten op verschillende momenten goed van pas komen, dus gebruikmaken van je deck, kan een belangrijk element worden van Dead Island 2.

Voor de missie die we op de gamescom konden spelen, concentreerden we ons vooral op een hele berg interessante wapens die we konden uitproberen. Het speelterrein: een angstaanjagende, half ingestorte versie van de Santa Monica Pier. We beginnen buiten, op het strand, waar onze eerste zombieslachtoffers rondlopen en daarna is het zaak om het pretpark op de Pier in te komen. Daar moeten we op zoek naar iets dat lijkt op een laptop, waar informatie op moet staan die we moeten overhandigen aan een dokter die onderzoek doet naar het zombievirus. Want als het leger Californië heeft opgegeven, dan fixen we de situatie wel gewoon zelf.

Op het strand van Santa Monica zetten we voorzichtig onze eerste stapjes en hakken we ook de eerste zombies in stukken. Letterlijk, want een stevige zwaai met de katana kan leiden tot afgehakte lichaamsdelen of zelfs compleet in stukken gehakte zombies. Het vechtsysteem is simpel en herkenbaar genoeg. Je kunt een zware en lichte aanval doen, je kunt aanvallen ontwijken en je kunt een aantal speciale aanvallen gebruiken. Zo beschikt ons personage over een aantal molotovcocktails, wat handig is als er een groepje zombies bij elkaar staat. Het meppen kost je energie, waarbij je een balkje in de gaten moet houden dat aangeeft of je nog effectieve tikken kan uitdelen, of beter even afstand kan nemen om wat energie terug te krijgen.

Mept lekker

Het meeste slachtwerk wordt gedaan door de wapens en omdat de missie in kwestie zich ergens halverwege de game afspeelt, hebben we al best wat keuzemogelijkheden. De katana en de vuurwapens zijn eigenlijk het minst interessant, want een slagwapen waar vuur uitkomt als je er mee mept, of ijzeren klauwen die ook meteen elektrische schade doen aan de zombies, klinken al snel een stuk interessanter. Je kunt, door die wapens slim te gebruiken, zelfs hele groepen zombies onder stroom zetten. Dat was in ons geval vaak een product van toeval, want we waren gewoon lekker hersenloos zombies aan het meppen. Hoe hersenloos dat ook is: het valt zeker op dat dat meppen lekker werkt. Een belangrijk element daarin is dat je klappen goed ‘landen’. Je moet het idee hebben dat de impact van je slag goed overgebracht wordt op de vijand in kwestie. Dat gaat in Dead Island 2 prima. Bij zware klappen zie je de zombies soms hard een kant op geslagen worden en harde kloppen gericht op hoofden zorgen voor uit elkaar spattende hoofden en critical hits. Het is niet voor niets een zombiegame: je mag de nodige ‘gore’ en expliciete beelden verwachten.

De zombies zijn zoals je het mag verwachten. De exemplaren die we tegenkwamen op het strand waren langzaam en gingen vrij snel dood, maar verderop in het level kwamen we snellere, sterkere en grotere varianten tegen. Sommige zombies exploderen nadat je ze hebt neergeslagen, andere bestoken je met gifaanvallen en weer andere proberen je in te sluiten. In hun uiterlijk zijn ze uiteraard ook erg verschillend, met aan de ene kant de wat meer standaard zombies en aan de andere kant weerzinwekkende creaties die allerlei parasieten aan hun lichaam lijken te hebben. Tegen het einde van de missie kregen we veel van die soorten tegelijkertijd in golven op ons afgestuurd, wat voor wat hachelijke situaties zorgde, maar de intensiteit van de gameplay tegelijk ook naar een hoogtepunt bracht. Wel is het in die situatie handig om ook in de gaten te houden wat de zombies droppen, want jezelf hier af en toe kunnen healen, is wel nodig.

Terrorclown

Na herhaaldelijke confrontaties met allerlei zombies was het tijd voor het slotstuk van de speelsessie. Eerder in het level waren we al een soort terrorclown met steekwapens voor handen tegengekomen. Toen wist de clown nog te ontkomen, maar toen we eenmaal de laptop waar we naar op zoek waren vonden, verscheen deze geschminkte nachtmerrie opnieuw ten tonele. Dit gevecht bleek een stuk interessanter dan alles daarvoor. De clown was een stuk sneller dan andere zombies, kon zelf extra zombies oproepen voor gevechten en bezat de mogelijkheid zichzelf te herstellen door aan de resten van andere zombies te knagen.

Dit gevecht bleek een mooi voorbeeld van hoe anders een confrontatie in Dead Island 2 kan uitpakken, op basis van hoe je er zelf mee omgaat. In onze eerste poging hielden we steeds wat afstand, maar daarvan maakte de zombieclown steeds gebruik door zichzelf te healen. Uiteindelijk werden we overrompeld door de extra zombies en de steeds maar weer herstelde clown. In onze tweede poging hielden we de druk erop. We ontdekten dat een goed getimede, zware klap hem tijdelijk stil kon zetten, waarna we hem snel veel schade konden toebrengen. Vooral op de momenten dat hij eigenlijk wil ontsnappen om zichzelf te voeden, bleek het zaak om hem geen seconde rust te geven. Deze aanpak sorteerde effect: het even daarvoor nog best pittige gevecht was nu in enkele tientallen seconden afgelopen.

Daar eindigde een relatief korte, maar zeer vermakelijke speelsessie met Dead Island 2. Want ja, vermakelijk was het zeker. Het is geen toeval dat zombiegames wereldwijd behoorlijk veel mensen aanspreken. Door hordes zombies heen hakken met een breed scala aan originele wapens is gewoon leuk, zeker als dat meppen zo goed aanvoelt als in Dead Island 2. We zijn op dit moment wel benieuwd hoe lang het leuk blijft, maar zoals gezegd: we hebben veel nog niet kunnen uitproberen, dus er lijkt voldoende mogelijkheid om de gameplay nog wat te differentiëren, zodat je niet in elk deel van Hell-A straks exact hetzelfde aan het doen bent.

We zijn er nog niet helemaal over uit wat we van de audiovisuele kant van de game vinden. De bewegingen van de zombies zijn goed en de game loopt lekker vloeiend, maar de missie die we speelden, speelde zich ‘s nachts af, waardoor zeker elementen in de omgeving zich wat lastiger laten beoordelen. Het door de lichtjes van de attracties verlichte pretpark op de Santa Monica Pier zag er bij vlagen best sfeervol uit, maar tegelijkertijd hadden we niet het gevoel een game te spelen die een paar jaar geleden niet ook al mogelijk zou zijn geweest. Denk daarbij aan relatief simpele textures die niet het detailniveau laten zien dat moderne games wel laten zien. Aan de andere kant is het natuurlijk de vraag hoe erg dat is in een game waarin je vooral bezig bent met rennen, schieten en hakken. Toch heeft Dead Island 2 op dit punt nog wel wat te bewijzen.

Voorlopige conclusie

Als je de voorgeschiedenis van Dead Island 2 bekijkt, kan het bijna niet zo zijn dat dit een goede game gaat worden. Games met een aanloop van bijna tien jaar, die meermaals van ontwikkelaar gewisseld zijn, hebben vaak al een te grote achterstand. Concepten verouderden, techniek raakt gedateerd en voor je het weet leg je een game in de winkels die niet meer mee kan anno nu. Een eerste voorzichtige conclusie lijkt te mogen zijn dat Dead Island 2 het suboptimale ontwikkelproces aardig lijkt te hebben doorstaan. De game is in elk geval leuk om te spelen en ziet er niet meteen verouderd uit. Dat is alvast een compliment voor Dambuster Studios. Of het spel over de hele linie sterk genoeg zal zijn, moet nog blijken, maar op de gamescom zagen we in elk geval de juiste elementen terug: soepele zombiehakactie in een game die zichzelf vooral niet te serieus neemt en gamers lekker laat doen waar ze zin in hebben. Dead Island 2 staat gepland voor 3 februari 2023 en verschijnt dan voor Windows, de Xbox-platformen, de PlayStation 4 en 5 en Google Stadia.