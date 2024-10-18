RTL België moet cookieweigerknop beter zichtbaar maken van privacytoezichthouder

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit berispt het mediabedrijf RTL België vanwege het niet duidelijk weergeven van een cookieweigerknop in de cookiewall. Het mediabedrijf heeft volgens de privacytoezichthouder bovendien een te opvallende kleur gebruikt voor de acceptatieknop.

De GBA heeft vastgesteld dat de cookieweigerknop te verstopt zit in de cookiebanner van RTL België, achter de knop 'meer weten'. De autoriteit stelt ook dat RTL België een te hoog contrast gebruikt voor de knop om cookies te accepteren, waardoor gebruikers geneigd zijn om deze als eerste aan te klikken. Op het moment van schrijven maakt RTL's cookiewall nog steeds gebruik van deze lay-out.

Om te voldoen aan de AVG moet RTL België een neutralere kleur gebruiken voor de acceptatieknop en de weigerknop in de eerste laag van de cookiewall plaatsen. Hierdoor moet het even gemakkelijk worden om cookies te accepteren als ze te weigeren.

RTL België heeft 45 dagen te tijd om de cookiebanner op zijn website aan te passen, anders riskeert het een boete van 20.000 euro per dag. Begin september kreeg Mediahuis in België een soortgelijke AVG-sanctie opgelegd van de GBA.