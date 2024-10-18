RTL België moet cookieweigerknop beter zichtbaar maken van privacytoezichthouder

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit berispt het mediabedrijf RTL België vanwege het niet duidelijk weergeven van een cookieweigerknop in de cookiewall. Het mediabedrijf heeft volgens de privacytoezichthouder bovendien een te opvallende kleur gebruikt voor de acceptatieknop.

De GBA heeft vastgesteld dat de cookieweigerknop te verstopt zit in de cookiebanner van RTL België, achter de knop 'meer weten'. De autoriteit stelt ook dat RTL België een te hoog contrast gebruikt voor de knop om cookies te accepteren, waardoor gebruikers geneigd zijn om deze als eerste aan te klikken. Op het moment van schrijven maakt RTL's cookiewall nog steeds gebruik van deze lay-out.

Om te voldoen aan de AVG moet RTL België een neutralere kleur gebruiken voor de acceptatieknop en de weigerknop in de eerste laag van de cookiewall plaatsen. Hierdoor moet het even gemakkelijk worden om cookies te accepteren als ze te weigeren.

RTL België heeft 45 dagen te tijd om de cookiebanner op zijn website aan te passen, anders riskeert het een boete van 20.000 euro per dag. Begin september kreeg Mediahuis in België een soortgelijke AVG-sanctie opgelegd van de GBA.

RTL BE Cookiebanner

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 18-10-2024 14:10
113 • submitter: wildhagen

18-10-2024 • 14:10

113

Submitter: wildhagen

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Reacties (113)

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mrwiggs 18 oktober 2024 14:15
Nu Tweakers / DPG nog.
venqwish @mrwiggs18 oktober 2024 15:08
Het is een utopie om te denken dat iedereen gaat complyen spijtig genoeg... 1 aanrader - installeer ghostery, dan kan je "never constent" aanzetten. Ok, dit werkt niet op alle sites maar dat vermindert toch drastisch het aantal knoppen en toggles (dikwijls verschillende tientallen) die je moet aanklikken.

The Ghostery Privacy Suite is the ultimate solution if you want to remove intrusive cookie pop-ups, prevent online tracking, and more. Our new feature 'Never-Consent' is a next-generation cookie blocker that auto-rejects consent and third-party cookies.
evilution @venqwish18 oktober 2024 18:05
Blokkeert Ghostery dan ook de "legitimate interest"? Die zijn notoir lastig uit te zetten, dat zijn er vaak tientallen tot honderden die je een voor een uit moet zetten.
Cerberus_tm @venqwish19 oktober 2024 07:41
Was Ghostery niet die extensie die gegevens over jouw geblokkeerde advertenties doorverkocht aan advertentiebedrijven?

https://lifehacker.com/ad...sells-data-to-a-514417864
MrFax @Cerberus_tm19 oktober 2024 20:51
Het is inmiddels niet meer dezelfde eigenaar. Eerst was het Evidon:
Evidon is een bedrijf uit New York dat zich richt op marketing analytics en compliance-diensten voor ondernemingen.
Later werd het overgenomen door Cliqz GmbH, maar die hebben later hun naam veranderd naar Ghostery GmbH nadat ze zijn gestopt met hun Cliqz-browser (en verder zijn gegaan onder de noemer Ghostery Browser, wat logisch is vanwege naamsbekendheid):
https://www.unternehmensr...235167B52FE85C019.web03-1

De extensie heeft dus geen belangenconflict meer, waardoor ik denk dat je Ghostery weer onder "vertrouwde" extensies kan zetten.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 19 oktober 2024 21:06]

Cerberus_tm @MrFax20 oktober 2024 04:01
Ik weet niet, Cliqz klinkt niet per se als een betrouwbaar bedrijf, klinkt als advertentie-kliks? Als Ghostery gekocht is door Cliqz, dan zal dat zijn omdat er geld mee te verdienen valt. En hoe zal dat anders zijn dan door gegevens te verkopen aan adverteerders?
MrFax @Cerberus_tm20 oktober 2024 15:17
https://www.ghostery.com/ghostery-manifesto

Ik denk dat transparanter niet kan.
Cerberus_tm @MrFax21 oktober 2024 03:26
OK ik heb het niet allemaal gelezen, maar ze verdienen dus aan de verkoop van advertenties. Ze zeggen dat ze niet tracken, maar 100% duidelijk wordt het mij niet helemaal. Gezien hun verleden heb ik niet echt reden om Ghostery te vertrouwen, en een bedrijf dat een adblokker aanbiedt maar zelf gefinancierd wordt door adverteerders... ik wil dat niet. En wie weet of ze wel gegevens gebruiken van hoe vaak welke advertenties geblokkeerd worden.
MrFax @Cerberus_tm21 oktober 2024 05:30
Die advertenties zijn net als Tweakers frontpage takeovers (doen ze ook al even niet meer he?) niet meer als een zelf gehost plaatje met URL van een product.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 21 oktober 2024 05:30]

Cerberus_tm @MrFax21 oktober 2024 21:31
Tja, maar toch. Ik gebruik liever een anti-volgextensie zonder banden met de advertentiebranche.
Janusch @venqwish18 oktober 2024 19:50
Bedankt voor de tip!

De cookiemeldingen zijn vaak verschrikkelijk. Een enkele keer kom ik een website tegen met een simpele 'Accepteer' en 'Weigeren' knop. Maar meestal is het Alles accepteren of: klik 10 dingen aan om geen cookies te plaatsen.
Stoney3K @Janusch18 oktober 2024 19:56
En daarna krijg je nog een popup om te abonneren op de nieuwsbrief, en dan nog één om meldingen aan te willen zetten.
Gwaihir @mrwiggs18 oktober 2024 15:47
Nou, ik vind de DPG knoppen best schappelijk eigenlijk, gegeven wat zoal uitgehaald wordt. (Gebruik ze regelmatig voor nu.nl.)

Nee, laat ze nog maar even bij RTL blijven en dan 'ns goed kijken naar de Buienradar. Dáár is weigeren er niet meer: persoonlijke advertenties verplicht. Als dat nog AVG compliant is, heb ik even gemist dat de AVG al weer tot noppes gereduceerd is..
enigmafan @Gwaihir19 oktober 2024 13:01
Weigeren is bij buienradar zeer zeker nog wel mogelijk maar het is subtiel weggewerkt. Er staan 2 gigantische keuzemogelijkheden 'Betaald' en 'Gratis met persoonlijke advertenties'.
Als je echter naar de 'Lijst met advertentiepartners' gaat, helemaal onderaan de pagina, waar je naartoe moet scrollen op de meeste schermen voordat je deze optie ziet, kan je daar op klikken en alles weigeren.

Overigens, als je dat gedaan hebt, wordt er nog genoeg wel doorgestuurd; ads.pubmatic, googleads/doubleclick, nl-rtl-prod1.collector.snplow.net/* zie ik er zo al tussen staan dus weigeren van alles betekent bij Buienradar blijkbaar niet 'alles' maar 'wat Buienradar acceptabel vindt'.
Gwaihir @enigmafan19 oktober 2024 13:26
Knop gevonden, maar werkt niet.. wat doet dat dan bij jou?

Ik kan daar inderdaad (zogenaamd) 'weigeren', maar zit dan nog onverkort vast in de modal met die twee keuzemogelijkheden 'Betaald' en 'Gratis met persoonlijke advertenties'. (Heb nog even opnieuw geladen ook: idem.)
enigmafan @Gwaihir20 oktober 2024 13:42
Als je als eerste de lijst opent en alles weigert, vervolgens 'Gratis met pers.adv.' aanklikt en daarna weer die lijst opent zie je dat alles nog steeds op 'geweigerd' staat. Ze wekken daardoor in ieder geval de indruk dat ze rekening houden met die weigering als je de gratis optie aanklikt.

Maar toegegeven, het is heel onduidelijk voor de gebruiker en ik mag hopen dat ze binnenkort door de AP op hun vingers worden getikt hiervoor want het is overduidelijk gemaakt om de gebruiker te misleiden.
eric.1 @mrwiggs18 oktober 2024 14:18
Dan zou ik hem nog maar eens opnieuw bekijken. De "Alles aanvaarden" en "Alles weigeren" knop zijn nu hetzelfde gekleurd, geplaatst naast elkaar.

Edit: nvm, dat is alleen bij het aanpassen van de voorkeuren. Niet bij de initiele afhandeling...

[Reactie gewijzigd door eric.1 op 18 oktober 2024 14:19]

8bt @mrwiggs18 oktober 2024 14:46
Deze komt nog! De klacht tegen RTL werd tegelijk ingediend als die tegen Mediahuis. DPG stond ook op die lijst.
naaitsab @mrwiggs18 oktober 2024 14:18
Dit is al ontelbare keren aangehaald. Tweakers kan zo veel willen, DPG bepaald. Beste wat je kan doen is er klachten over blijven maken als je vind dat het misleidend is https://www.autoriteitper...klacht-indienen-bij-de-ap dan volgen we de juiste stappen.
CH4OS @naaitsab18 oktober 2024 14:30
Mooiste is, er was een cookiewall die perfect aan de Wetgeving voldeed, mede dankzij veel hulp vanuit de community op het forum destijds. Toen de trackingloze advertenties verdwenen van de website, werd vervolgens ook de algemene cookiewall van DPG in gebruik genomen, helaas.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 18 oktober 2024 15:19]

WoutervOorschot @CH4OS18 oktober 2024 15:15
Daar is gelukkig een heel artikel en vele posts over geschreven door de hoofdredactie/verantwoordelijkheden. Een logische keus omdat de advertentieinkomsten daalden en er niet genoeg abo's werden afgenomen om het te compenseren.

Een logische keuze om Tweakers te laten bestaan. Neem vooral een abo als je het niet wilt.
JJnJ @WoutervOorschot18 oktober 2024 15:58
Wacht even.
Dus volgens jou is het een goede keuze om een middel te gebruiken dat eigenlijk tegen de huidige wetgeving ingaat, puur omdat je anders niet genoeg verdient?

Daarnaast is het gewoon grof als je kijkt naar de immens veel tracking en dataverzameling (en gebruik van de data) die er bij DPG plaatsvindt.

[Reactie gewijzigd door JJnJ op 18 oktober 2024 16:00]

naaitsab @JJnJ18 oktober 2024 16:11
Hij noemt het een logische keuze, niet een goeie keuze. Dat zijn 2 zaken die niet altijd hetzelfde zijn. DPG is geen filantropische instelling, integendeel. Als zij van mening zijn dat Tweakers als site te weinig Euro's oplevert. Dan is een logisch gevolg dat de site op zwart gaat (of in de verkoop) als dat niet verbeterd.

Nu heb ik geen inzicht in de financiële details dus of deze discutabele 'cookie drammerij' zorgt dat Tweakers wel rendabel blijft is weet ik niet. Mag hopen van niet gezien de AP zeker wel gaat aankloppen bij de DPG over dit systeem.
Azenomei @naaitsab18 oktober 2024 19:09
Chantage dus. De site hebben we gekocht en als jullie niet genoeg opleveren dan draaien we jullie community de nek om.

Fijn bedrijf.
Polderviking @WoutervOorschot18 oktober 2024 16:41
Dat is wel zo.
Maar die cookiewall heeft verder niets te maken met waar advertenties vandaan komen.
Verwijderd @WoutervOorschot18 oktober 2024 16:43
Een logische keus voor minder privacy en de wet te overtreden?
Je gaat toch iets te vlot mee in de economisch noodzakelijke logica.
Azenomei @WoutervOorschot18 oktober 2024 19:06
Gelukkig is het in dezelfde logica ook compleet te begrijpen dat ik gratis content lees/zie/download. Misschien illegaal, maar anders komen mijn inkomsten in de knoei en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

-_-
supersnathan94
@WoutervOorschot18 oktober 2024 16:09
Voor de advertenties? Eens

Voor de cookiewall? Niet eens.
crisp Senior Developer @supersnathan9418 oktober 2024 21:36
Voor de aansluiting op het DPG adframework is een officieel TCF-compliant consentframework nodig. Onze cookiebanner was dat niet, dus we moesten ook wel overstappen op het DPG consentframework...
supersnathan94
@crisp18 oktober 2024 23:03
Voor de aansluiting op het DPG adframework is een officieel TCF-compliant consentframework nodig.
Voor het aansluiten op het internet is een officieel consentframework nodig wat compliant is met de wet.

En dat is deze niet!

Dus ik begrijp de technische eis, want ik ben ook developer, maar de functionele eis vanuit de wetgever is echt anders.

Ik snap dat er geld moet worden verdiend en gezien de hoeveelheid tijd en energie die ik hier kwijt ben (dit is voor mij én hobby én zakelijk op de hoogte blijven) wil ik ook graag mijn steentje bijdragen in zowel posts als monetair (ben echt geen lid omdat de elite lunch dan gratis is ;) ), maar dan is dat als argument niet heel sterk.

Deze wettelijke eis ligt al sinds wat, 2017, op tafel?

Prima dat het tweakers experiment niet is gelukt. Jammer, maar helaas, maar dan maar wéér een onwettig consentframework gebruiken na zoveel jaar aan communityfeedback is echt jammer.


Het is echt wachten totdat DPG op de vingers getikt gaat worden en die klap gaat echt niet mals zijn (hoop ik ook oprecht), want ik ben wel écht klaar met alle frameworks die zich gewoon open en bloot NIET AAN DE WET HOUDEN.
crisp Senior Developer @supersnathan9418 oktober 2024 23:30
Ik probeer alleen aan te geven waarom we ook moesten overstappen op het DPG consent framework. Ik ben zelf een sterk voorvechter en initiator geweest van trackingvrij en ben zelf ook niet blij met de huidige situatie...
thomas_n @crisp18 oktober 2024 22:15
Vreemd dat het wel "nodig" was dat de cookiebanner TCF-compliant werd, maar dat voldoen aan de wet kennelijk niet op het wensenlijstje van DPG voorkwam. Prioriteiten he...
Devian @WoutervOorschot18 oktober 2024 16:00
Ik had een abbo tot ze stopten met automatische incasso.
SgtElPotato @WoutervOorschot18 oktober 2024 16:15
Ja prima toch. Moeten ze ook zeker doen! Er moet uiteindelijk toch geld verdient worden. Maar ik snap niet dat je het logisch vindt dat de cookiewall dan maar niet conform gemaakt moet worden.

Ik heb enige ervaring met DPG en dit past EXACT in hun straatje. Het is gewoon jammer dat ze zo'n groot deel in handen hebben en je voor advertenties op bepaalde populaire platformen afhankelijk bent van DPG helaas.
thomas_n @WoutervOorschot18 oktober 2024 16:24
Het overtreden van de wet omschrijven als "een logische keuze" vind ik, om het ondiplomatiek uit te drukken, idioot.

Dat de handhavende instantie door gebrek aan middelen niet binnen korte tijd aan handhaven toe zal komen, kan de - wettelijk en moreel - foute keuze van DPG niet goedpraten.
useruser @WoutervOorschot18 oktober 2024 23:23
Dpg maakt al jaren meer dan 100miljoen euro winst per jaar dus zo zielig zijn ze niet.
Kevinp @naaitsab18 oktober 2024 15:42
Ik ben het daar niet mee eens. Maar ik snap het wel.

Als jij als bedrijf iets moet doen van bovenaf wat niet aan de wet voldoet dan heb je natuurlijk altijd de optie om eerst zelf een jurist in te schakelen. En geeft deze jurist je gelijk wat wil DPG dan doen. Je verplichten de wet te overtreden?

Veel succes met het ontslag want dat is gewoon crimineel.

Ik weet uiteraard niet wat er gaande is op de achtergrond. Maar in mijn ogen moeten de betrokken hier gewoon de cel in.

Dat wil niet zeggen dat de tweakers bazen/redacteuren dat moeten. Maar wel iedereen waartegen gezegd is, dit mag niet dit willen we niet en dat genegeerd hebben.

Een wet overtreden die onduidelijk is en je niet helemaal weet of het mag of niet is iets anders dan verschillende keren gewaarschuwd zijn. En ja dan mag je wat mij betreft persoonlijk aangepakt worden.
jaapieln @naaitsab18 oktober 2024 16:07
DPG is een Belgisch bedrijf. Mogelijk is het een idee om dit (ook) bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit te melden ;)
CH4OS @Khalid.18 oktober 2024 14:32
Tweakers heeft wel degelijk een eigen cookiewall gehad en die voldeed ook perfect aan de Wetgeving (mede dankzij veel inspanning vanuit de community in een topic op het forum). Alleen is de cookiewall ook weer aangepast toen de cookieloze tracking is stopgezet. Toen is men ook overgestapt op de cookiewall van DPG. Misschien dus zelf even stoppen met fake news, als je niet weet hoe de vork wel in de steel steekt?
brammetje1994 @CH4OS18 oktober 2024 15:37
Sorry, maar die cookiewall is helemaal niet 'perfect aan de wetgeving voldoen'. Het is omstreden en er is ook genoeg geschreven tegen het gebruiken van deze methodiek: https://www.edpb.europa.e...ould-offer-real-choice_en
the EDPB points out that any fee charged cannot make individuals feel compelled to consent. Controllers should assess, on a case-by-case basis, both whether a fee is appropriate at all and what amount is appropriate in the given circumstances. Large online platforms should also consider whether the decision not to consent may lead the individual to suffer negative consequences, such as exclusion from a prominent service, lack of access to professional networks, or risk of losing content or connections. The EDPB notes that negative consequences are likely to occur when large online platforms use a ‘consent or pay’ model to obtain consent for the processing.
Ik vind het een zwak stuk, omdat het veel ruimte laat. Je kan je afvragen wat en óf er een reëel bedrag bestaat voor het raadplegen van een enkele website. Zeker als het veel communitie onderdelen bevat welke je niet elders kan vinden (reviews, V&A, forum) is er niet echt sprake van een 'vrije keus zonder negatieve consequenties".

Verder is de huidige cookiebanner niet geweldig. "Noodzakelijk" is nog steeds meer dan "noodzakelijk", maar wel geminimaliseerd. Eerst was het "accepteer alle gegevens verwerking of betaal", terwijl ik nu mijn eigen keuze kan maken welke gegevensverwerking en doeleinden ik acceptabel vind. Ze voldoen alleen niet aan de laatste richtlijnen van de AP.

[Reactie gewijzigd door brammetje1994 op 18 oktober 2024 15:37]

CH4OS @brammetje199418 oktober 2024 15:41
De cookiewall die er nu is heb ik het dan ook niet over. Ik heb het over de cookiewall die er was voordat de trackingvrije advertenties de deur uit gingen, dat is dus een andere cookiewall dan die je nu ziet. De oude cookiewall voldeed daadwerkelijk aan de Wetgeving, mede omdat diverse community leden zich er groot en druk over maakten op het forum. Waar dat met de huidige cookiewall een totaal ander verhaal is, helaas.
brammetje1994 @CH4OS18 oktober 2024 15:46
Ik denk dat je het woord 'cookiewall' verkeerd gebruikt. Een cookiewall is een cookiebanner waarbij er geen keuze is en je de website niet kan betreden voordat je toestemming verleent. Een keuze moeten maken vóór je de website betreed mag, zo lang je maar een vrije keuze mag maken. Dan is het een cookie banner, geen cookiewall.

Ik ben bekend met de oude situatie(s), maar in mijn optiek is het nooit helemaal in het "groen" geweest. Ik hoor dan graag welke cookiebanner in jouw optiek wel de wet en regelgeving volgde. De huidige cookiebanner is niet 'netjes', maar heeft wel alle noodzakelijke elementen.
Blokker_1999
@Khalid.18 oktober 2024 14:58
Tweakers is onderdeel van DPG van lang voordat de AVG bestond.
obimk1 @Khalid.18 oktober 2024 15:24
Heel simpel, heb je bewijs?


Heb zo'n rare instelling, als iemand iets beweert op internet dan wil graag bewijs of link zien.
naaitsab @Ryangr018 oktober 2024 17:44
Als Tweakers een volwaardige dochteronderneming is dan heeft DPG wel degelijk zeggenschap over het bedrijf. Wettelijk zitten er nogal wat haken en ogen aan dergelijke constructies. Sterk afhankelijk hoe het organisatorisch is doorgevoerd na de overname. Dus zo zwart-wit kan je dat wettelijk gezien niet zomaar stellen.

De stropdassen die dit hebben afgedwongen bij alle DPG labels, weten dondergoed dat dit systeem wettelijk op zijn minst 'twijfelachtig' is. Echter zo lang er nog geen uitspraak is gedaan door een rechter, dat deze implementatie bij DPG inderdaad tegen de regels is. Heb je hooguit morele grond om iets te weigeren als werknemer. Vinden dat iets/iemand de wet overtreed en een gerechtelijke uitspraak zijn 2 hele verschillende dingen. Dat moeten we niet vergeten.

Je staat als Tweakers medewerker natuurlijk volledig in je recht om zelf een zaak aan te spannen. Als je door dit systeem na weigering/lastige vragen etc, op straat komt te staan of in een arbeidsconflict verzeilt. Denk echter niet dat veel werknemers dat aandurven op dit moment. Gezien er (nog) geen uitspraak ligt. Dus zaak dat na RTL en hierna Mediahuis, DPG de volgende is die onder de loep wordt genomen.
blorf @Ryangr018 oktober 2024 16:59
Jammer dat dat vingertje wijzen over cookies op zichzelf totale misleiding is. Het probleem begint met dat alle browsers het steunen uit financieel belang en een nieuwkomer die dat niet doet wordt of overgehaald met geld of gedwarsboomd op alle platformen.
De infrastructuur die deze reclame-vlaggen mogelijk maakt is doelgericht ontworpen om ze ook te verbergen.
The Zep Man
@Kevin203218 oktober 2024 14:59
Kijk maar naar alle advertenties.


Jarenlang moest je ook betalen bij Tweakers om niet gecookietracked te worden ..
Ik spreek niet voor mijzelf, maar zou potentieel iemand niet gewoon een adblocker en third-party cookies kunnen blokkeren, toen en nu?
Kevin2032 @The Zep Man18 oktober 2024 15:33
Ik heb alle tracking cookies/ads/privacy schendige dingen geblokkeerd via de hosts file.

Geen programma heb ik daarvoor nodig.
CAPSLOCK2000
18 oktober 2024 16:05
Hoe lang gaan we nog om de hete brij heendraaien?
Als de knop "Weigeren" net zo groot en makkelijk is als de knop "Accepteren" dan zal vrijwel iedereen altijd weigeren. Als iedereen altijd weigert dan werkt de gepersonaliseerde reclame niet meer. Er is dus een hele sterke druk om het zo moeilijk mogelijk te maken om te weigeren en verbeteringen zo lang mogelijk uit te stellen.

De wet gaat de goede kant op maar zolang de grote meerderheid nog steeds getracked wordt is het dwijlen met de kraan open. Zelfs als het nu helemaal stopt dan zullen de reeds opgebouwde profielen nog jaren gebruikt worden.
De logische uitkomst van de wet is dat gepersonaliseerde reclame niet meer mogelijk is. Kunnen we de tussenstappen niet overslaan en direct gaan voor een verbod op gepersonaliseerde reclame? Zolang dat wel is toegestaan zal men blijven treuzelen en ontwijken en de reeds verzamelde data blijven gebruiken.
vdws @CAPSLOCK200018 oktober 2024 16:20
Wanneer gepersonaliseerde reclame verboden wordt, dan zullen er waarschijnlijk meer (algemene) advertenties verschijnen op websites. De "gratis" aangeboden content moet toch op een of andere manier betaald worden...

Overigens vermoed ik niet dat het tot een verbod gaat komen.

En uiteindelijk blijft het een keus. Je kan persoonlijke advertenties weigeren, accepteren of de website niet meer bezoeken.
thomas_n @vdws18 oktober 2024 16:38
Wanneer gepersonaliseerde reclame verboden wordt, zal de prijs van gewone (niet-gepersonaliseerde) advertenties stijgen. Die hebben dan immers geen last meer van de concurrentie van effectievere, gepersonaliseerde advertenties.
ManiacsHouse 18 oktober 2024 14:21
Hoe naai ik mijn bezoekers zo hard mogelijk een oor aan. Ik verbaas me steeds weer over de sneaky manier hoe ze het blijven proberen.
bytemaster460 @ManiacsHouse18 oktober 2024 14:29
Als bepaalde wettelijk regels tegen je businessmodel ingaan, is het logisch dat men de grenzen gaat opzoeken. Dat doen we allemaal. Als we de aangifte invullen kijken we ook of er zaken zijn die je kan aftrekken en op het randje van de regels balanceren.
hoeksmarp @bytemaster46018 oktober 2024 15:12
Een verschil vind ik wel dat hier al vaker uitspraken over zijn gedaan, dus het zou gewoon bekend moeten zijn dat dit niet toegestaan is. Hier is de reden om het te doen niet dat het grijs gebied is, maar de onmacht van de autoriteiten om alles te controleren en te beboeten.
bytemaster460 @hoeksmarp18 oktober 2024 15:23
Er liggen geen uitspraken met wat je wel en niet mag. Het zijn uitspraken in een specifieke case. Men blijft dus de grens op zoeken totdat er specifieke eisen in de wet worden opgenomen of er jurisprudentie ontstaat.
hoeksmarp @bytemaster46018 oktober 2024 15:28
Dat snap ik en dat is precies wat ik bedoel. Als je ziet dat je buurman het niet mag, waarom zou je dan denken dat je het zelf wel mag? Het zou wat dat betreft goed zijn als de AP en GBA ook achteraf een boete mogen opleggen omdat een bedrijf in overtreding was zelfs als daar vooraf geen uitspraak over was gedaan. Dat geeft een veel grotere prikkel om te proberen je aan de wet te houden in plaats van proberen op de rand (en over het algemeen er overheen) te balanceren.

Edit: Ik weet trouwens niet of AP en GBA het niet mogen of alleen niet doen.

[Reactie gewijzigd door hoeksmarp op 18 oktober 2024 15:29]

Polderviking @bytemaster46018 oktober 2024 16:56
Ik zoek helemaal geen grenzen op ik doe exact wat de fiscus van me wil. Maar dat terzijde. Jou gepriegel rond wat jij allemaal onder je "bouwedepot" verstaat hebben andere mensen in de basis geen last van en is vooral jou risico.

Dark patterns op zo'n website lokken mensen doelmatig uit om met meer dingen akkoord te gaan dan ze eigenlijk willen. En dat is dan uiteindelijk ook het probleem van die gebruiker.
Dat vergelijkt toch een beetje stroef.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 18 oktober 2024 16:58]

bytemaster460 @Polderviking18 oktober 2024 20:16
Je neemt het wel erg letterlijk. Wat ik wil zeggen is dat iedereen bij de wetgever grenzen opzoekt ten voordele van hemzelf, van het bedrijf of de familie.
desalniettemin 18 oktober 2024 15:23
Knettergek wordt je van die *censuur* cookie meldingen. Sommige kun je simpel nee op klikken, andere moet je eerst tig stappen doorlopen. Ik wil gewoon ja of nee, meer niet. Je kunt die meldingen blokkeren, maar dan werken een hoop websites niet.
SuperDre @desalniettemin18 oktober 2024 18:14
Juist, het is al irritant genoeg dat die meldingen komen, maar om te weigeren maken genoeg je het heel moeilijk. Denk je netjes dat je alles uitgevinkt hebt, had je op verschillende plekken nog verder moeten doorklikken, naast dat ze vaak ook nog dan de opslaan of alsnog alles toestaan knoppen expres heel onduidelijk maken wat betreft text.
Verplichting op de popup zou moeten worden, 'alles accepteren', 'alles weigeren', 'afwijkende instellingen', en niet meer 'akkoord' en 'opties'.

Oh, en het ergste vind ik dan ook nog die sites die je de popup telkens geven (als in bv 1x per dag) als je niet op de 'alles accepteren' hebt gedrukt, dus alles of deels hebt geweigerd.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 18 oktober 2024 18:17]

desalniettemin @SuperDre20 oktober 2024 09:47
En zelfs als ik toestemming geef dan werken sommige websites nog niet vanwege je ad blokker. Nou dan sluit ik die site, want als ik de ad blokker uitzet dan wordt je knettergek van al die banner ads.
!GN!T!ON 18 oktober 2024 14:21
wat mij betreft mogen al die dark patterns die ik op cookie pop-ups bij meer sites wel dan niet tegenkom snoeihard aangepakt worden. Zou willen dat we in NL een beter uitgeruste waakhond hadden met meer capaciteit en meer tanden.
venqwish @!GN!T!ON18 oktober 2024 15:05
Lang leve Ghostery met auto-deny op cookies, echt een verademing (op de mainstream website weliswaar)
brammetje1994 @!GN!T!ON18 oktober 2024 15:39
Ze hebben dit jaar pas extra budget hiervoor gekregen, soms kan het publiceren van een boete pas jaren later na de eerste oplegging gecommuniceerd worden. Ik zou er niet zo vanuit gaan dat dit betekend dat er geen handhaving plaats vindt.
Sjeefr 18 oktober 2024 15:39
Voor alle "Nu Tweakers nog" reacties: Ik ben al blij dat we gewoon op "Instellen" > "Alles weigeren" kunnen klikken. Veel sites hebben die optie niet eens. Een 1-klik weigering is voor mij niet nodig, zolang het in drie simpele stappen kan, vind ik het prima.

Bovendien hoef je toch niet elke week cookies te weigeren bij Tweakers? Dus of het nu 1 klik is of 10, zoveel last heb je er niet van.

[Reactie gewijzigd door Sjeefr op 18 oktober 2024 15:42]

SuperDre @Sjeefr18 oktober 2024 18:16
Probleem zit em in het feit dat tweakers niet de enige site is die men bezoekt op een dag. Dus 10 klikken worden dan ineens 100 klikken.
Azenomei @Sjeefr18 oktober 2024 19:23
Ik moet elke keer als ik ergens kom cookies weigeren. Want je voorkeuren slaan ze op met:............
Sjeefr @Azenomei18 oktober 2024 20:36
Dan gaat er iets fout. Als je alle cookies weigert, mogen ze jouw keuze opslaan (onder 't mom 'functionele cookies'). Dan hoef je bij je volgende bezoek dat niet opnieuw aan te geven. Wellicht dat je browser verkeerd ingesteld staat.

[Reactie gewijzigd door Sjeefr op 18 oktober 2024 20:37]

Azenomei @Sjeefr19 oktober 2024 00:48
Nee, die staat op "alles vernietigen na x minuten inactiviteit". Het is wat het is.
aikebah @Azenomei19 oktober 2024 08:40
Dus je browser staat verkeerd ingesteld... je moet m zetten op 'alles vernietigen behalve de cookievoorkeurencookie na x minuten'
phubert 18 oktober 2024 16:32
Ik kom nog vrijwel dagelijks websites tegen waarbij je de cookie balk niet eens kan weigeren of wegklikken. Er wordt beroep gedaan dat het van essentieel belang is. Zelfs meegemaakt bij bepaalde webshops dat je tijdens betalen alsnog de cookies moet accepteren anders kan de order niet geplaatst worden.

Er zijn zelfs websites die gebruik maken van systeem waarbij je soms wel meer dan 10 moet uitschakelen en sommige per dienst. Dit soort beland bij mij gelijk op gitzwarte "hier kom ik niet meer terug" lijst.
Kimbo72 18 oktober 2024 19:10
Misschien handig om het om te draaien.
En knop om cookies te willen en anders standaard geweigerd.
MehHuntah 18 oktober 2024 20:15
Ze moeten gewoon reclame verbieden, dan is dit 3th party coolkie probleem ook opgelost. Want dat is het enige waar tracking cookies voor gebruikt worden.. om je rotzooi aan te smeren.

En voor de mensen die niet willen betalen voor content: Dit is een fata-morgana, je betaald er toch wel voor of iemand anders, doordat de producten waar reclame voor gemaakt wordt duurder worden. (Want ja voor die reclame moeten ze echt wel dik betalen).

Reclame was ooit interessant en leuk, iemand prijsde zijn product aan die allerlei coole features had.. Tegenwoordig gaat het alleen nog maar over brand-visibility.. Bij 90% van alle reclames heb ik na het zien niet het gevoel dat ik dat produkt zou moeten kopen. Soms begrijp ik niet eens welk produkt ze nou willen dat ik koop.

En bovendien: "your jedi tricks don't work on me". Ik koop zelden iets, en als ik iets wil kopen ga ik onderzoek doen naar wat het beste is. Of zoals George Carlin ooit zei, "buying shit you don't need with money you don't have.. not too smart folks."
jumbos7 19 oktober 2024 14:18
Het weigeren van alle (optionele) cookies zou minstens zo gemakkelijk moeten zijn als het accepteren van alle cookies en dat is toch wel het hetgeen mij het meest frustreert. Je kunt op veel sites met 1 klik alle cookies accepteren maar je moet soms 3 of 4 keer klikken om alle optionele cookies te weigeren.

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