FBI houdt 25-jarige man aan wegens hacken X-account van beurstoezichthouder SEC

De FBI heeft een 25-jarige man gearresteerd in Alabama. De man wordt ervan verdacht te hebben ingebroken op het X-account van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Daarop werd in januari een nepbericht geplaatst, waardoor de koers van bitcoin omhoogschoot.

De FBI heeft de verdachte op donderdagochtend lokale tijd aangehouden in zijn woonplaats Athens in de staat Alabama, zo schrijft de veiligheidsdienst in een persbericht. De aanklacht stelt dat de verdachte samenwerkte met anderen om het account van de beursautoriteit over te nemen via simswapping.

De man zou dat bereikt hebben met een nep-ID-bewijs van de persoon die het X-account van de SEC beheert, zo claimt de FBI. De verdachte nam volgens de politiedienst contact op met de telecomprovider van het slachtoffer, waarna hem een simkaart met het telefoonnummer van het slachtoffer werd toegestuurd. Daarmee kon hij het X-wachtwoord van de SEC veranderen en zo inbreken op het account.

Volgens de FBI zijn verschillende 'verdachte' zoekopdrachten gevonden in de internetgeschiedenis van de verdachte. Daaronder vallen zoektermen als '@SECGov hack' en 'telegram sim swap'. De verdachte zou ook gezocht hebben naar de termen 'hoe weet ik zeker of ik word onderzocht door de FBI' en 'wat zijn de tekenen dat je wordt onderzocht door de politie of de FBI, zelfs als ze geen contact met je hebben opgenomen'.

De hack van het SEC-account vond in januari plaats. Daarop werd een nepbericht op het X-account geplaatst, uit naam van SEC-voorzitter Gary Gensler. Die stelde dat zogeheten exchange-traded funds met bitcoins toegestaan zouden worden op de aandelenbeurs. Daarop steeg de waarde van bitcoin met ruim 1000 dollar. Toen bleek dat het bericht nep was, daalde de koers juist met 2000 dollar. Kort na de hack keurde de SEC bitcoin-etf's alsnog goed.

Update: in het artikel werd de FBI een geheime dienst genoemd, maar dat moest een politiedienst zijn.