Voormalige Mt. Gox-gebruikers zeggen terugbetalingen te ontvangen

Enkele voormalige Mt. Gox-gebruikers claimen op Reddit geld te hebben teruggekregen. De in 2014 failliet verklaarde cryptobeurs zou enkele weken geleden volgens de curator zijn begonnen met het terugbetalen van schuldeisers.

De Reddit-gebruikers hebben in de subreddit MtGox Insolvency Discussion Sub aangegeven dat ze een betaling van Mt. Gox hebben ontvangen. Het is niet duidelijk om hoeveel gebruikers het gaat, maar dat lijken tot dusver enkele tientallen gedupeerden te zijn. Mt. Gox lijkt de terugbetaling ook via PayPal af te handelen.

Sommige gebruikers melden dat ze slechts een klein deel van hun uitstaande geld hebben teruggekregen en dus nog een stuk missen. Andere gebruikers melden dan weer dat ze een dubbele betaling van Mt. Gox hebben ontvangen.

Cryptoplatform Mt. Gox heeft in 2014 faillissement aangevraagd. Hierbij zijn minstens 650.000 bitcoins verloren gegaan. Die hadden toen een waarde van ongeveer 1000 euro per stuk. De curator heeft daarvan ongeveer 200.000 munten weten terug te krijgen. Schuldeisers hebben sinds het faillissement de optie gekregen om te kiezen voor een herstelplan waarmee ze een deel van de waarde van hun bitcoins op het platform konden terugkrijgen. Er kon ook voor gekozen worden om de rechtszaken af te wachten, waarna de uitbetaling iets hoger zou kunnen zijn. In november van dit jaar kwam curator Nobuaki Kobayashi volgens Reddit-gebruikers met het bericht dat schuldeisers die zich in het rehabilitatieproces hebben ingeschreven, terugbetalingen mogen verwachten.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-12-2023 12:57 77

27-12-2023 • 12:57

77

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Reacties (77)

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dcm360 27 december 2023 13:26
Gisterochtend heb ik ook een bedrag teruggestort gekregen op mijn Paypal-rekening. Ik was echter onder de indruk dat ik mijn fiat-vordering in fiat uitbetaald zou krijgen, en mijn crypto-vordering in crypto, maar het lijkt er op dat mijn volledige vordering nu in fiat is overgemaakt. Hoe dan ook een leuke kerst-bonus, de 'boekwaarde' van wat er daar stond was voor mij al 0.
deuceboss @dcm36027 december 2023 14:03
Is dit niet de base payment? Die wordt later nog aangevuld.

https://www.reddit.com/r/...allotment_portion_really/
dcm360 @deuceboss27 december 2023 19:02
Als ik het zo bekijk lijkt dat inderdaad een misvatting van mijn kant te zijn, en zou ik dan ook nog wat BTC en BCH terugkrijgen. Met de huidige marktwaarde zou dat deel dan nog steeds verrassend veel meer waard zijn dan ik ooit verloren dacht te zijn.
Technoid 27 december 2023 13:01
Netjes en wonderbaarlijk dat dat lukt. Vaak als een onderneming failliet is kan je fluiten naar wat dan ook.
sdk1985 @Technoid27 december 2023 13:19
In dit geval hebben ze blijkbaar 200.000 munten * 38851 EUR = 7700 miljoen teruggehaald. Volgens het bericht was de schade 650.000 * 1000 euro = 650 miljoen euro. Er blijft dus nog 7050 miljoen over.

Als klant had je dan beter een deel van je bitcoins terug kunnen krijgen, in dit geval 200/650 = 30.7%. Dan krijg je per bitcoin 11954 euro terwijl ze toen 1000 euro waard waren.

edit: rekencorrectie, punt identiek.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 23 juli 2024 03:15]

EricBruggema @sdk198527 december 2023 13:25
650.000 x 1000 is geen 650.000 euro maar 650.000.000 euro en als je 200.000 x 38k (voor het gemak) uitrekend zit je op 7.600.000.000 - 650.000.000 blijft er dus 6.500.000.000 over..

Wat een hoop centjes zeg... ik zou zeggen, doe mij m'n bitcoins maar ipv cash geld! :) maar helaas, doen deed ik nog niet aan coins...
Groningerkoek @EricBruggema27 december 2023 13:47
7.600.000.000 - 650.000.000 blijft er dus 6.500.000.000 over..
Als je anderen verbeterd is het altijd goed om je eigen sommen even na te lopen voordat je een post plaatst.

6.950.000.000 ;)
EricBruggema @Groningerkoek27 december 2023 17:24
Touche
dasiro @EricBruggema27 december 2023 13:38
aangezien er minder dan 1/3 van de coins is teruggehaald ga je een pak van de dagwaarde kwijt zijn ALS er nog iets over schiet om te verdelen, want degenen die op de regeling zijn ingegaan zullen als eerste hun toenmalige waarde terugkrijgen en dat kan dus niet meer verdeeld worden in het geval ze de rechtzaak verliezen. Een curator dient geen rekening te houden met nog lopende zaken om anderen te compenseren, dus eens het geld op is valt er niets meer te verdelen. Dat noemen ze eieren voor je geld kiezen, alleen is het nu dus het omgekeerde :+
genosis @sdk198527 december 2023 15:42
De vraag is of ze die munten verkocht hebben. De boedel mag immers verkocht worden om schuldeisers te betalen.
jprommen @genosis27 december 2023 17:06
Niet direct bij faillissement, maar toen de procedures hiervoor rond waren. Dit is ook in de documentatie te vinden. Ze waren toen iets van 8k. Gezien het percentage dat uitgekeerd wordt zal iedereen de dagwaarde van het faillissement met een klein plusje krijgen.

Er zijn online rekentools te vinden waarmee je het kan uitrekenen.
HgnX @sdk198527 december 2023 15:33
Die 7700 miljoen gaat nooit verkregen worden want door de verkoop van zo'n hoeveelheid zal de koers gigantisch zakken door de manier waarop deze markt werkt. Ook niet als je dit over een lange termijn (ca 1 jaar) doet.

[Reactie gewijzigd door HgnX op 23 juli 2024 03:15]

sdk1985 @HgnX27 december 2023 16:04
Die 7700 miljoen gaat nooit verkregen worden want door de verkoop van zo'n hoeveelheid zal de koers gigantisch zakken door de manier waarop deze markt werkt. Ook niet als je dit over een lange termijn (ca 1 jaar) doet.
Tja niet iedereen die 30% van zijn of haar bitcoins ontvangt zal direct cashen. Dus daar valt weinig over te zeggen. Het zijn er in ieder geval 200.000 van de huidige 19.5 miljoen dus dan praten we over 1%. Het zal hoe dan ook meer dan de 1000 euro per bitcoin opleveren.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 23 juli 2024 03:15]

Gwaihir @sdk198527 december 2023 19:14
Het artikel spreekt over uitbetaling via PayPal. Voor zover mij bekend doen die aan dollars e.d., niet aan bitcoin. De coins zijn dus kennelijk te gelde gemaakt.

Edit: zie link van @croc!

[Reactie gewijzigd door Gwaihir op 23 juli 2024 03:15]

croc @Gwaihir28 december 2023 12:35
https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto
dcm360 @Gwaihir29 december 2023 12:52
De uitbetaling via Paypal is echter wel compleet in fiat, ook al doet Paypal tegenwoordig ook wel aan crypto. Als er gekozen wordt (en/of de optie is) voor uitbetaling in Crypto, verloopt dat via Kraken.
cariolive23 @HgnX28 december 2023 03:04
De dagelijkse omzet heeft een waarde van 26 miljard USD, dus die 7.7 miljard valt dan wel mee. Daarnaast hoef je de bitcoins niet te verkopen om iemand een deel van z'n wallet terug te geven, je kunt gewoon de crypto beschikbaar stellen.

Overigens zijn er ook grote partijen die wel een grote volumes in 1x met korting opkopen. Dat voorkomt een enorme dip in de markt, waar niemand op zit te wachten. Zowel verkopende partij als de opkoper krijgen dan een goede prijs.
equit1986 @sdk198527 december 2023 13:24
hey je vergeet een paar nulletjes: 650.000*1.000=650.000.000
AJediIAm @sdk198527 december 2023 13:39
Hoeveel geld beschikbaar is is afhankelijk van wanneer de 200.000 bitcoins omgewisseld zijn.
SpoekGTi @sdk198527 december 2023 13:48
Dan denk ik nog steeds dat je Bitcoins naar ratio zou krijgen en niet je 100 bitcoins terug bijvoorbeeld.

Dus als jij 100 bitcoin t.w.v. 1000 (2014) terugkrijgt dan krijg je dus 100000 / huidige waarde 2023 = ongeveer 3 bitcoin terug
BrokenTable @SpoekGTi27 december 2023 13:55
Van de claim (21% van wat er op MtGox stond) wordt 71% in crypto worden betaald en de rest in cash (althans, dat is bij mij de verhouding). Een andere optie was om alles in cash te ontvangen.
Het cashdeel heb ik via PP ontvangen. Dit is onderdeel van de base payment volgens mij.
SpoekGTi @BrokenTable27 december 2023 14:37
Klopt
Maar wel naar rato kortom als je in 2014 500 BTC van 1000€ krijg je geen 500 BTC nu terug ala huidige prijs
Playa del C. @SpoekGTi27 december 2023 15:28
Zo werkt het (gelukkig) niet. Ik krijg ook bitcoin terug. Iedereen krijgt ongeveer 18% van de originele hoeveelheid bitcoin. En die hebben dus de huidige waarde.

Had je 1 BTC op MtGox, dan was dat ongeveer 1000 euro waard in 2014.
Je krijgt dan nu 0,18 BTC en die is nu rond de 7000 euro waard.

We krijgen dus na tien jaar ongeveer 7x de waarde die we vroeger hadden! Verplicht HODL dus.
BrokenTable @SpoekGTi27 december 2023 15:42
De uitbetaling is 21% * 1 BTC = 0.21 BTC. En daarvan krijg je 71% in BTC ~ 0.15 BTC. De rest cash tegen een waarde van ik schat tussen de 4k en 6k / BTC. De genomen percentages zijn afgerond.

De huidige waarde speelt in de uitbetaling geen rond (uiteraard wel in hoeveel je crypto-uitbetaling straks waard is)
Daan_Banaan470 @sdk198527 december 2023 13:24
650.000 * 1000 = 650.000 ? Blij dat je mijn boekhouder niet bent ;)
Navi @sdk198527 december 2023 13:24
Reken het nog eens na 😉
anpat @Technoid27 december 2023 13:08
Ik dacht (bijna) hetzelfde, normaal als 'eindklant' kom je (als je al aan de beurt komt) geheel aan het einde... en dan is er voor de curator al niets meer. Dus idd 'wonderbaarlijk' maar chapeau voor deze curator
kamerplant 27 december 2023 15:51
Ik snap nog steeds niet zo goed waarom je als tweaker je wallet niet zelf in beheer zou willen hebben, en dus niet gebruik maakt van Mt God ed. Dat is toch juist een van de grote beloftes en voordelen van cryptocurrency? Kan iemand dat uitleggen? Ok, tenzij je gewoon zit te spelen met een klein beetje geld natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door kamerplant op 23 juli 2024 03:15]

jugger naut @kamerplant27 december 2023 15:59
Mt. Gox was een exchange. Om op exchanges te handelen moet je over het algemeen je coins naar de exchange sturen.
kitkat007 @kamerplant27 december 2023 18:15
In die tijd had je niet zoiets als DEFi nu. Als je een andere coin wilde moest je dat via de Exchange regelen om het om te wisselen.

Je kon toen alleen bij bitonic bitcoins kopen. Als je iets anders wilde moest je wel via een Exchange of transacties aandurven met zogenaamd een “trusted” source in het midden.
tormentor1985 @kamerplant27 december 2023 23:55
Ik had er zelf een klein deel van mijn BTC staan (0,5 BTC). De rest had ik indertijd inderdaad (gelukkig) gewoon in een private bitcoin wallet staan maar als je iets wil omwisselen naar geld moet je toch echt je coins naar een exchange sturen.

Desalniettemin heb ik gevraagd om terugbetaling in crypto en correct me if i'am wrong maar er staat toch echt dat ik iets meer dan 0,17 BTC toegestuurd ga krijgen naar mijn kraken account.

Tegen de huidige koers zou dat niet verkeerd zijn en moet ik misschien zelfs dankbaar zijn dat het gestolen is. Die 0,5 BTC was toen hooguit 500 euro waard. 0,17 BTC tegen de huidige koers is toch een heel ander verhaal.

Ik wacht geduldig af tot de latere payments in crypto.
Bonez0r @tormentor198529 december 2023 16:41
Is het niet zo dat je 17% krijgt van wat je in je wallet had? Die 0.17 BTC zou dan het bedrag zijn dat je per bitcoin krijgt. Met een halve BTC in je wallet zou je dus 0.17/2=0.085 BTC krijgen.
dbzokphp 27 december 2023 13:11
Ik heb gisteren (eindelijk) ook mijn terugbetaling ontvangen van Mt. Gox. Voor de uitbetaling had ik gekozen voor een Early Lump Sum i.c.m. PayPal. Ik heb dus mijn geld in FIAT ontvangen (niet in crypto).
Tweakez @dbzokphp27 december 2023 13:18
En heb je dan je geld aan de dagwaarde uit 2014 ontvangen of de dagwaarde van de afgelopen weken?

Just curious.

[Reactie gewijzigd door Tweakez op 23 juli 2024 03:15]

dbzokphp @Tweakez27 december 2023 13:26
Ik heb de dagwaarde uit 2014 gekregen helaas. Anders zou de uitbetaling zo'n 60x hoger geweest zijn.
Netrunner @dbzokphp27 december 2023 13:52
en wie geniet van restwaarde?
resma @Netrunner27 december 2023 14:06
Voorkomen dat het surplus tussen de faillissementswaarde en de dagwaarde zou vervallen aan de aandeelhouders was de belangrijkste reden van de Civil-Rehabilitation procedure. Het surplus wordt in een latere fase verdeeld bij mijn weten.
genosis @Netrunner27 december 2023 15:42
De vraag is of dat er is. Ze kunnen het verkocht hebben omdat een curator gewoon dollars wil hebben?
sus @Netrunner27 december 2023 16:48
Langs de andere kant, de hogere waarde van nu zal er ook voor kunnen zorgen dat mogelijk iedereen alsnog schadeloos gesteld kan worden. Wat overblijft kan dan via een verdeelsleutel weer opnieuw uitgekeerd worden.

Je schade is wat de waarde was ten tijde van het faillissement, dus als je dat terugkrijgt ben je op zich uit de brand.
jaapenstaart @Tweakez27 december 2023 14:08
Ik heb mijn vergoeding in BTC + cash gevraagd voor de Early Lump Sum. Gisteren ook het cash ontvangen via paypal, nu nog wachten op de BTC uitbetaling die via Kraken gaat verlopen. Volgens mij ligt de verhouding in de Early Lump Sum op ~0.18 BTC per BTC die je des tijds had.
Zeewolf 27 december 2023 13:57
Ik ben er nooit achter kunnen komen wat mijn eventuele balance was. Mijn UserID kan ik nog uit oude emails uit 2013 halen, maar in de gelekte database mijn UserID niet terugkunnen vinden... Voor de mensen die wel meededen dan wel iets hebben terug hebben gekregen, hoe wisten jullie je account balance nog?
jaapenstaart @Zeewolf27 december 2023 14:03
Eerst had je een balance checker die toegankelijk was met username / password, vervolgens zijn die gegevens opgenomen in de claim site.
Zeewolf @jaapenstaart27 december 2023 14:10
Password ben ik helaas kwijt, username, UserID, registratie email en toegang tot originele email account wel. Helaas was een password reset nooit meer mogelijk sinds alles offline ging, naar mijn weten.
pietermx @Zeewolf27 december 2023 18:36
Zelfde hier, had een account met een beetje (<1 BTC) erop bij Mt.Gox, wachtwoord opvragen wou niet lukken helaas. Geen tijd meer ingestoken.

—-

Lees nu de mails (6 stuks) terug die vanuit de curator zijn verzonden, bleek 0,0493716300 BTC te zijn. Tegen de huidige koers natuurlijk een leuk bedrag, maar toen nog geen 50 Euro.

Had er misschien toch wat moeite voor moeten doen, maar ach tijd is geld ;)

[Reactie gewijzigd door pietermx op 23 juli 2024 03:15]

Verwijderd 27 december 2023 13:38
Veel opmerkingen over mensen die graag hun crypto van toen in cypto terug zouden wilen krijgen... maar als je minder dan 1/3 van de totale coins hebt kunnen recupereren is dat al moeilijk natuurlijk.

Moest de cypto in waarde zijn gedaald ipv gestegen zou iedereen roepen om het in fiat terug te willen krijgen natuurlijk.

Al bij al zeer goed voor de mensen die destijds geld in hebben gestoken en het nooit hadden verwacht het terug te zien!
LOTG @Verwijderd27 december 2023 13:47
Ik zou het juridisch gezien ook totaal onlogisch vinden. Er word een schadepost vast gesteld op het moment van faillissement en het is vervolgens aan de curator om zo veel mogelijk geld voor de schuldeisers zien te krijgen. Daar vallen niet alleen de mensen die bitcoins kwijt zijn onder maar ook andere partijen zoals de fiscus en banken (in deze situatie weet ik niet zeker wie of wat hier allemaal in de rij staat) die helemaal geen bitcoins willen.

Dus, nu er een deel bitcoins zijn terug gevonden en de koers is gestegen is dat eigenlijk alleen maar gunstig voor de schuldeisers. Er is nu immers een significant deel van de totale schuld af te betalen.

Dus, net als bij elk faillissement ga je over op liquidatie van de assets en ga je dan de openstaande schuld terug betalen.

Dat de koers van Bitcoins niet het zelfde is gebleven maakt niet uit, je schade was in 2014.

En als de koers omlaag was gegaan dan had ik inderdaad wel willen zien wie dan blij was als het aan de koers nu bepaald werd. Al was er dan ook maar een fractie van het geld om uberhaupt uit te betalen.
MSalters
@LOTG28 december 2023 00:39
De moeilijke vraag is of BitCoin goederen zijn, verplichtingen, geld of nog iets anders. De verdeel-regels bij faillisementen voorzien niet in crypto. Waarschijnlijk zal het van de toevallige bewoordingen in lokale wetgeving afhangen hoe dat precies afgehandeld gaat worden. (Hier naar Japans recht)
WimTenBrink 27 december 2023 16:00
Ik heb nog niets ontvangen. Maar goed, ik had misschien 5 euro aan bitcoins in mijn account en het is mij niet de moeite waard om daar achteraan te gaan. Wel heb ik gereageerd op hun berichten dus wie weet... :D
klonic @WimTenBrink27 december 2023 18:23
Maar je krijgt het je tegoed in kind terug geloof ik. Destijds was 1 bitcoin 1000€ waard (ik dacht eigenlijk 400). Dus je had er zegmaar 0.005 btc. Nu is 0.005 btc 210€ waard maar je krijgt dus maar 1/3 geloof ik. Als je het een factor 10 te laag inschat maakt dat opzich in geld destijds niet veel uit. Maar met de koers van nu is dat wel heel lekker. Krijg je toch 700€

[Reactie gewijzigd door klonic op 23 juli 2024 03:15]

WimTenBrink @klonic10 januari 2024 06:41
Wat ik weet was dat mijn bitcoins indertijd nog geen 5 euro waard was en als dat tien keer meer waard is dan krijg ik 50 euro. Whoopie! :)
Ik maak mij er niet echt druk om, maar omdat ik er ooit een heel klein beetje bitcoins had, word ik wel op de hoogte gehouden. Dus een grote zak popcorn erbij en maar afwachten. ;)
Slurpie 27 december 2023 13:09
Zowaar idd een bericht ontvangen dat er een betaling aankomt.
Maar denk dat dit voornamelijk de mensen zijn die geld hadden staan.
basvn 27 december 2023 14:35
Net 32 euro gestort gekregen op m’n bankrekening. Vroeg me al af waarvoor dat was. Heb geen toegang meer tot oude account en ook niet op Paypal. Dus denk dat ze het door gestort hebben gelijk.
jprommen 27 december 2023 16:03
Bij mij nog niks binnen, maar proces en online omgeving is ook zo onduidelijk als kan. Hopelijk was alles toch goed en zie ik het binnenkort tegemoet.

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