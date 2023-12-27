Voormalige Mt. Gox-gebruikers zeggen terugbetalingen te ontvangen

Enkele voormalige Mt. Gox-gebruikers claimen op Reddit geld te hebben teruggekregen. De in 2014 failliet verklaarde cryptobeurs zou enkele weken geleden volgens de curator zijn begonnen met het terugbetalen van schuldeisers.

De Reddit-gebruikers hebben in de subreddit MtGox Insolvency Discussion Sub aangegeven dat ze een betaling van Mt. Gox hebben ontvangen. Het is niet duidelijk om hoeveel gebruikers het gaat, maar dat lijken tot dusver enkele tientallen gedupeerden te zijn. Mt. Gox lijkt de terugbetaling ook via PayPal af te handelen.

Sommige gebruikers melden dat ze slechts een klein deel van hun uitstaande geld hebben teruggekregen en dus nog een stuk missen. Andere gebruikers melden dan weer dat ze een dubbele betaling van Mt. Gox hebben ontvangen.

Cryptoplatform Mt. Gox heeft in 2014 faillissement aangevraagd. Hierbij zijn minstens 650.000 bitcoins verloren gegaan. Die hadden toen een waarde van ongeveer 1000 euro per stuk. De curator heeft daarvan ongeveer 200.000 munten weten terug te krijgen. Schuldeisers hebben sinds het faillissement de optie gekregen om te kiezen voor een herstelplan waarmee ze een deel van de waarde van hun bitcoins op het platform konden terugkrijgen. Er kon ook voor gekozen worden om de rechtszaken af te wachten, waarna de uitbetaling iets hoger zou kunnen zijn. In november van dit jaar kwam curator Nobuaki Kobayashi volgens Reddit-gebruikers met het bericht dat schuldeisers die zich in het rehabilitatieproces hebben ingeschreven, terugbetalingen mogen verwachten.