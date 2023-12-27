AMD Radeon RX 7600 XT, RX 7700 en RX 7800 verschijnen in registratielijst

In de database van de Eurasian Economic Commission zijn nieuwe videokaarten van AMD verschenen: de AMD Radeon RX 7600 XT, RX 7700 en RX 7800. Het Amerikaanse bedrijf heeft deze gpu’s nog niet officieel aangekondigd.

De videokaarten zijn volgens VideoCardz te vinden in een registratieaanvraag van Arktek bij de ECC. Het gamingbedrijf biedt al enkele producten op basis van AMD-videokaarten aan en lijkt dus nieuwe gpu’s op basis van de RX 7600 XT, RX 7700 en RX 7800 op de markt te willen brengen. Op de website van het merk staan geen verdere details over die toekomstige kaarten.

De AMD Radeon RX 7600 XT kan een snellere variant van de Radeon RX 7600 zijn. Deze videokaart kwam in mei van dit jaar op de markt voor een adviesprijs van 299 euro. De RX 7600 beschikt over een RDNA 3-gpu met 32 compute-units, 8GB GDDR6-geheugen en een geheugenbandbreedte van 18Gbit/s.

De RX 7700 zou dan weer gebaseerd kunnen zijn op de AMD RX 7700 XT, die een adviesprijs van 489 euro kreeg. Deze gpu kwam in september van dit jaar uit. De RX 7700 XT is gebaseerd op RDNA 3-architectuur en telt 54 compute-units. De gpu bevat 12GB GDDR6-geheugen met een snelheid van 18Gbit/s. Tweakers schreef ook een review over deze gpu.

De RX 7800 zou een minder krachtige variant van de RX 7800 XT kunnen zijn. Deze RDNA3-gpu werd ook in september van dit jaar geïntroduceerd, en telt 60 compute-units en 16GB GDDR6-geheugen. De geheugenbandbreedte van deze kaart bedraagt 19,5Gbit/s. De AMD RX 7800 XT kreeg een adviesprijs van 549 euro mee.

Update, 15.50 uur: Er stond voorheen dat de AMD Radeon RX 7800 XT een advies van 1049 euro had meegekregen. Dat was niet correct. De werkelijke adviesprijs bedraagt 549 euro. Met dank aan de reacties van ArcticWolf en Mr. Monk.

AMD Radeon RX 7000-serie
AMD Radeon RX 7000-serie

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-12-2023 13:44 18

27-12-2023 • 13:44

18

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AMD Radeon RX 7600

geen prijs bekend

AMD Radeon RX 7800 XT

geen prijs bekend

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Reacties (18)

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Coolstart 27 december 2023 14:10
Weet iemand waarom ze in het artikel spreken van 18Gbit/s geheugenbandbreedte voor de 7700xt?

Is dat dan 18Gbit/s per memory chip of iets dergelijk? want de totale bandbreedte van zo’n kaarten is rond de 500Gigabyte/s.

Edit: volgens mij gaat die 18Gbits/s in artikel over geheugensnelheid en niet bandbreedte. Zie deze link waar de twee naast elkaar vernoemd worden.

Geheugensnelheid is dus eerder 20Gbits/s en de bandbreedte eerder in de grootorde van 500GB/s bij een 7700xt. Voor een 7900xt is dat 960GB/s omdat die een bredere bus heeft.

De totale bandbreedte hangt dus af van de breedte van de geheugenbus. Een 256bit bus zal op dezelfde snelheid dubbel zoveel bandbreedte hebben als een 128bit bus.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 23:10]

Snotvis @Coolstart27 december 2023 14:49
Even uit m'n hoofd, maar ik dacht dat je de geheugensnelheid moet vermenigvuldigen met de bus-breedte om de totale throughput uit te rekenen.
Goeie kans dat ik nog net een stapje mis, in de zin dat elke geheugen chip 32-bits beslaat, dus in dat geval zou je de onderstaande getallen nog een keertje moeten delen.

Wat vergelijkingsmateriaal:
RTX 4090: 21 Gbps * 384b = 8064 Gbps
RTX 4080: 22.4 Gbps * 256b = 5760 Gbps
RTX 4070: 21 Gbps * 192b = 4032 Gbps

RX 7900XTX: 19.5 Gbps * 384b = 7480 Gbps
RX 7800 XT: 19.5 Gbps * 256b = 4992 Gbps
RX 7800: 18 Gbps * 256b(?) = 4608 Gbps
RX 7700: 18 Gbps * 192b(?) = 3456 Gbps

Plus hier nog een linkje met mensen die het beter toelichten dan ik ;)
tedades @Coolstart27 december 2023 14:59
Waarom dit gedaan wordt weet ik niet, maar het lijkt erop dat ze de snelheid per pin op de geheugenchip aangeven. Mogelijk omdat het lastig is om chips met elkaar te vergelijken als ze de totale snelheid vermelden. Een geheugenchip is aangesloten op een bus, het aantal 'pins' aangesloten op de bus zal de totale doorvoersnelheid bepalen. Mogelijk willen ze voor gamers expliciet maken dat deze chips sneller zijn van vorige generaties, iets wat minder helder is uit de totale doorvoersnelheid mocht je gaan vergelijken met de vorige generatie high-end videokaarten.

Wat extra willekeurige info:
A single 32-bit GDDR5 chip has about 67 signal pins
https://en.wikipedia.org/wiki/GDDR5_SDRAM
The finalized specification was published by JEDEC in July 2017. GDDR6 offers increased per-pin bandwidth (up to 16 Gbit/s) and lower operating voltages (1.35 V), increasing performance and decreasing power consumption relative to GDDR5X.
https://en.wikipedia.org/wiki/GDDR6_SDRAM
JDx 27 december 2023 14:22
Ik weet niet veel van AMD, heeft iemand een lijstje welke AMD met welke NVidia moet gaan concurreren?
Louw Post @JDx27 december 2023 14:36
Tom's hardware heeft daar een mooi overzichtje van, hoe ze wat betreft fps tegenover elkaar staan.
https://www.tomshardware.com/reviews/gpu-hierarchy,4388.html
JDx @Louw Post27 december 2023 15:02
Net als de post van @Snotvis lijkt de 7800 dus beter dan de 4070, vandaar misschien dat geruchten gaan dat NVidia tegen dezelfde prijs als de 4070 de 4070 Super uit wil brengen om te kunnen concurreren met AMD.
Richardus27 @JDx27 december 2023 21:48
Beide kampen zijn bezig om de gaten in hun lineup zoveel mogelijk te vullen zodat er op bijna elk prijspunt wel een optie is.

Qua price/performance ligt AMD met vergelijkbare kaarten voor, maar ik zie alsnog dat de meeste mensen Nvidia kopen vanwege betere naamsbekendheid/DLSS/Raytracing. Het lijkt mij sterk dat ze een 4070 Super voor de prijs van de 4070 zouden verkopen puur en alleen vanwege AMD.
(Zou natuurlijk wel mooi zijn :P )
JDx @Richardus2727 december 2023 21:53
The most recent pricing speculation around the RTX 4070 Super was that it may be pitched as low as $599 (in the US, and in line with that elsewhere), the current MSRP for the RTX 4070 (that GPU would be notched down proportionally, of course). With performance not far off the current RTX 4070 Ti, in theory, this could be a really tempting mid-range GPU to put AMD’s 7800 XT in its place.
https://www.techradar.com...ich-is-flying-off-shelves

En voor mij is momenteel NVidia de keuze vanwege AI.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 23:10]

Wolfos @JDx29 december 2023 14:15
In de Steam Hardware Survey heeft de 7800 XT zo'n laag marktaandeel dat ze niet eens op de lijst verschijnen. Minder dan 0.15% dus.
Azbest @Richardus2729 december 2023 08:03
Ik zou eerder zeggen dat Intel ook de druk wat opgevoerd heeft. Ik zie zelf nog steeds niet echt een een mooi sub 300 euro kaartje. Intel's Arc begint met iedere driver update interessanter te worden, erg benieuwd waar Battlemage terecht komt.
EMR77 @JDx28 december 2023 14:01
Daarom, koop ik géén Nvidia meer, voor dezelfde prijs maar dan meer prestaties...ik zou echt pissig zijn als early adapter. Die van AMD zijn tenminste ietsjes duurder als ze meer prestaties bieden.
LievenD 27 december 2023 13:52
€ 1.049 voor een RX 7800? Een RX 7900 XT is al goedkoper...
ArcticWolf 27 december 2023 14:04
Ik snap niks van dit bericht... De 7800XT kost 550 euro?
Mr.Monk 27 december 2023 13:51
Mooie fouten ja weer.

de RX 7800 XT kost tegen te 600. De AMD RX 7800 zan dan nooit 1049 kosten mag ik aannemen?

de snellere 7900xtx kost ong 900 euro.

[Reactie gewijzigd door Mr.Monk op 22 juli 2024 23:10]

lameeuw @Mr.Monk27 december 2023 15:51
Genoemde prijzen (staat er ook netjes bij overigens) waren de adviesprijzen bij introductie. Dat de kaarten inmiddels voor heel andere bedragen te krijgen zijn.... is niet heel vreemd :P
JWL92 @lameeuw28 december 2023 00:21
ook dat klopt niet :)

nieuws: AMD kondigt Radeon RX 7700 XT- en 7800 XT-videokaarten aan

Staat zelfs in hun eige artikel.
dat je nog op n +1 staat ook....
kwaliteit gaat echt achteruit hier.

Voor wie wel oplet ; de 7900XT had dus een msrp van 1049EU.

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 22 juli 2024 23:10]

JWL92 @imqqmi28 december 2023 00:26
dat, of WEER een kapot koffie apparaat? :+

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