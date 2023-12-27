AMD Radeon RX 7600 XT, RX 7700 en RX 7800 verschijnen in registratielijst

In de database van de Eurasian Economic Commission zijn nieuwe videokaarten van AMD verschenen: de AMD Radeon RX 7600 XT, RX 7700 en RX 7800. Het Amerikaanse bedrijf heeft deze gpu’s nog niet officieel aangekondigd.

De videokaarten zijn volgens VideoCardz te vinden in een registratieaanvraag van Arktek bij de ECC. Het gamingbedrijf biedt al enkele producten op basis van AMD-videokaarten aan en lijkt dus nieuwe gpu’s op basis van de RX 7600 XT, RX 7700 en RX 7800 op de markt te willen brengen. Op de website van het merk staan geen verdere details over die toekomstige kaarten.

De AMD Radeon RX 7600 XT kan een snellere variant van de Radeon RX 7600 zijn. Deze videokaart kwam in mei van dit jaar op de markt voor een adviesprijs van 299 euro. De RX 7600 beschikt over een RDNA 3-gpu met 32 compute-units, 8GB GDDR6-geheugen en een geheugenbandbreedte van 18Gbit/s.

De RX 7700 zou dan weer gebaseerd kunnen zijn op de AMD RX 7700 XT, die een adviesprijs van 489 euro kreeg. Deze gpu kwam in september van dit jaar uit. De RX 7700 XT is gebaseerd op RDNA 3-architectuur en telt 54 compute-units. De gpu bevat 12GB GDDR6-geheugen met een snelheid van 18Gbit/s. Tweakers schreef ook een review over deze gpu.

De RX 7800 zou een minder krachtige variant van de RX 7800 XT kunnen zijn. Deze RDNA3-gpu werd ook in september van dit jaar geïntroduceerd, en telt 60 compute-units en 16GB GDDR6-geheugen. De geheugenbandbreedte van deze kaart bedraagt 19,5Gbit/s. De AMD RX 7800 XT kreeg een adviesprijs van 549 euro mee.

Update, 15.50 uur: Er stond voorheen dat de AMD Radeon RX 7800 XT een advies van 1049 euro had meegekregen. Dat was niet correct. De werkelijke adviesprijs bedraagt 549 euro. Met dank aan de reacties van ArcticWolf en Mr. Monk.