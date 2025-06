23-jarige Brit bekent schuld aan grootschalige Twitter-hack in 2020

Een 23-jarige Brit bekent schuld aan verschillende hacks, waaronder de grote Twitter-hack in 2020. Bij die hack werden de accounts van prominente gebruikers overgenomen om cryptoscams te verspreiden. De man werd vorige maand uitgeleverd aan de VS.

De 23-jarige man pleitte schuldig voor verschillende aanklachten wegens cyberstalking en hacken, waaronder de Twitter-hack in 2020, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie. De hacker, die online het alias PlugwalkJoe heeft, gaat onder meer 794.000 dollar afstaan en schadevergoedingen betalen aan slachtoffers. De veroordeling van de Brit vindt plaats op 23 juni, schrijven de aanklagers. Op de aanklachten staat een maximale celstraf van in totaal 77 jaar.

De hacker was onder meer betrokken bij de grote Twitter-hack die in juli 2020 plaatsvond. Daarbij wist PlugwalkJoe samen met enkele medeplichtigen toegang te krijgen tot de interne systemen van Twitter. Daarmee werden de accounts van bekende gebruikers overgenomen, waaronder die van Apple, Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk en Joe Biden. De overgenomen accounts werden vervolgens gebruikt om cryptoscams te verspreiden, waarmee destijds voor 104.000 euro aan bitcoins werd buitgemaakt.

PlugwalkJoe is, naast de Twitter-hack, ook aangeklaagd voor andere zaken. De Brit nam in 2020 samen met medeplichtigen een account over van een bekende TikTok-gebruiker. De hacker nam ook het account van een Snapchat-gebruiker over en dreigde vervolgens privéfoto's van die gebruiker te verspreiden. Ook zou hij een minderjarig slachtoffer gestalkt en bedreigd hebben. Hij zou dat slachtoffer onder meer 'geswat' hebben. Bij swatting wordt een nepoproep gedaan om politie-eenheden naar het huis van een slachtoffer te sturen. In een aparte zaak worden PlugwalkJoe en medeplichtigen beschuldigd van simswapping, waarmee uiteindelijk 794.000 dollar werd gestolen van een Amerikaans cryptocurrencybedrijf.

De Brit werd in 2021 opgepakt in Spanje vanwege zijn rol in de Twitter-hack. Begin dit jaar gaf een Spaanse rechter toestemming voor het uitleveren van de man naar de Verenigde Staten. Op 26 april werd die uitlevering gedaan.