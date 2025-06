Samsung onderzoekt probleem met firmware die soundbars van tweakers brickt

Samsung onderzoekt het probleem van een firmware-update die veel soundbars lijkt te bricken. Het bedrijf zegt tegen Tweakers dat het 'onmiddellijk maatregelen' neemt om dat te herstellen, maar zegt niet hoe het dat doet.

Samsung reageert tegenover Tweakers op het nieuws dat een recente firmware-update soundbars brickt. Samsung bracht vorige week firmwareversie 1020 uit, maar kort daarna bleken onder andere op het Tweakers-forum veel gebruikers hun soundbar niet meer te kunnen gebruiken. Het gaat in ieder geval om de HW-Q990D, maar sommige tweakers noemen ook andere soundbars.

Het bedrijf zegt nu onderzoek te doen: "Samsung onderzoekt de oorzaak van deze kwestie en neemt onmiddellijk maatregelen om de firmwarefout te verhelpen." Welke maatregelen dat zijn, zegt het bedrijf niet. Het is maar de vraag of een nieuwe firmware-update het probleem kan verhelpen: veel gebruikers zeggen dat hun soundbar helemaal niet meer werkt en daarom niet meer kan worden gereset of op het internet kan worden aangesloten.

Op Samsungs ondersteuningspagina staat inmiddels weer versie 1016 geüpload. Dat is de versie voorafgaand aan de firmware die het probleem veroorzaakt. Daarmee zou het mogelijk moeten zijn de firmwareversie via USB weer terug te zetten naar een werkende, maar Samsung heeft dat nog niet bevestigd.

Inmiddels melden sommige tweakers dat ze hun apparaat kunnen terugsturen via de winkel waar ze de soundbar hebben aangeschaft. Samsung zou de soundbar in dat geval ophalen en repareren, maar het is niet duidelijk of dat officieel beleid is dat vanuit de fabrikant is gecommuniceerd.