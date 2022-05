Samsung herstelt blu-rayspelers met bootloop gratis maar heeft hardwaretekort

Samsung geeft op zijn forum aan dat het blu-rayspelers die met een bootloop te maken hebben, kosteloos gaat repareren. Wel is een moeilijkheid volgens het bedrijf dat de voorraad hiervoor vereiste moederborden beperkt is.

Een softwareupdate gaat de problemen niet verhelpen, het bedrijf moet blu-rayspelers met problemen repareren, stelt BruceH, communitymanager op het Samsung-forum. Voor reparatie is vervanging van het moederbord noodzakelijk, maar de commmunitymanager waarschuwt dat de voorraad hiervan beperkt is: "Je kunt al wel een reparatieverzoek indienen, maar zodra de moederborden op zijn, zitten we even zonder." Samsung onderzoekt of vervanging van een ander onderdeel soelaas kan bieden.

Tweakers heeft vragen uitstaan bij Samsung over wat klanten met getroffen spelers precies moeten doen om voor reparatie in aanmerking te komen en wat er moet gebeuren als de moederborden op zijn. Samsung VK reageert via het forum dat een Authorised Service Centre moet vaststellen dat het om het betreffende euvel gaat en dat alleen spelers met het specifieke bootloopprobleem in aanmerking komen voor gratis reparatie. Volgens de helpdesk zou een klein aantal spelers getroffen zijn. Een Nederlandse gebruiker klaagt dat Samsung wel reparatie aanbood, maar dat hij 97 euro verzendkosten diende te betalen.

Vorige week bleek dat een groot aantal blu-rayspelers van Samsung bootloopproblemen kregen, waarschijnlijk na een foutieve software-update van Samsung. Het bedrijf staakte de update, maar niet bekend is voor hoeveel apparaten dat te laat was. Samsung heeft officieel nog weinig bekendgemaakt over de problemen. Volgens gebruikers gaat het om de modellen: