Google voorziet Fotos-app van plattegrond en gewijzigde interface

Google heeft de mobiele apps van zijn Foto's-dienst een opfrisbeurt gegeven. De interface is teruggebracht tot drie tabs, voor foto's, zoeken en collectie. Daarnaast is er een plattegrondfunctie geïntegreerd en zijn er meer Memories-functies.

Standaard opent de app nog steeds op de foto's-tab met thumbnails van foto's en video's, maar ook toont Google hier voortaan de Memories. Google begon vorig jaar met de weergave van deze selectie van eerder geschoten beelden, gerangschikt op onderwerp en het bedrijf voegt nu nieuwe categorieën toe zoals foto's van de gebruiker en vrienden en hoogtepunten van een week eerder.

Naast de foto's-tab is er voortaan de zoek-tab en in deze sectie is de plattegrond verwerkt. Gebruikers kunnen daarmee zien waar foto's en video's genomen zijn en inzoomen op de locatie. Gebruikers moeten daarvoor wel de locatie bij hun camera-instellingen ingeschakeld hebben.

Tenslotte is er een tab voor de bibliotheek van gebruikers, met albums, favorieten en de mogelijkheid de foto's te laten printen. Ook zijn onder deze tab de collages en gestileerde foto's te vinden. De For you-tab is verdwenen. Om de omvang van de update te benadrukken heeft Google ook het logo van Foto's aangepast.

De vernieuwde app is per direct beschikbaar voor Android en iOS.