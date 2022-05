Google stopt met ai-gestuurd printen van foto's binnen Photos-dienst

Google gaat de mogelijkheid uitzetten om de Photos-dienst zelfstandig foto's te laten selecteren voor in een fotoboek. De ai-gestuurde selectie van foto's is vanaf het einde van deze maand niet meer te gebruiken, maar mogelijk komt er nog wel een vervolg.

Het stopzetten van de dienst is niet groots aangekondigd omdat het nog een test betrof, maar klanten die er gebruik van maakten hebben van Google te horen gekregen dat er een einde aan komt, zo meldt de website Droid Life. Vanaf 30 juni krijgen klanten niet meer geautomatiseerd geprinte foto's thuisgestuurd.

In een e-mail naar klanten stelt Google veel geleerd te hebben van de test, die Amerikaanse klanten 8 dollar per maand kostte om 10 geprinte foto's thuisgestuurd te krijgen. Die foto's werden door kunstmatige intelligentie automatisch gekozen vanuit de Photos-bibliotheek. De internetgigant stelt ideeën te hebben over verbeteringen voor de dienst die in een bredere uitrol beschikbaar kunnen komen, maar daar zijn verder geen details over bekendgemaakt.

De bedoeling was dat de kunstmatige intelligentie van Google automatisch de beste foto's selecteerde die vervolgens op fotopapier werden geprint. Het softwaremodel legde daarbij de nadruk op de gezichten en landschappen, of een combinatie, die in de foto's werden herkend.

Het is nog onduidelijk of het ai-gestuurd printen van foto's vanuit de Photos-bibliotheek terug gaat komen. Google test vaker nieuwe diensten die het later weer stopzet. Het is ook niet bekend hoeveel mensen er gebruik maakten van de betaalde dienst.