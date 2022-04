Google gaat geld teruggeven naar aanleiding van opslagbug in Photos

Google gaat klanten compenseren die te maken hebben gekregen met een bug in Google Photos waarbij foto- en video-uploads ten onrechte bij de limiet voor cloudstorage werden gerekend. Wie als gevolg daarvan een abonnement nam, kan het geld terugkrijgen.

Het gaat om een fout in Google Photos die alleen iOS-gebruikers trof. Gebruikers van Photos kunnen foto's en video's die zij vanaf hun Android- of iOS-apparaat nemen gratis backuppen in de cloudopslagdienst One, waarbij dergelijke uploads dus niet meetellen voor het opslaglimiet. Door de fout telden deze uploads per abuis wel mee, waardoor sommige iOS-gebruikers de melding kregen dat hun opslag vol was geraakt.

Google stelt dat sommige gebruikers door deze melding een betaald abonnement hebben afgesloten, omdat zij in de veronderstelling waren dat zij geen beschikbare ruimte meer hadden voor het uploaden van foto's en video's. Bij deze gevallen heeft Google contact opgenomen om aan te geven dat het betaalde abonnementsgeld wordt teruggestort, zo weet 9To5Google. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend, maar het zouden er een 'beperkt aantal' zijn.

Overigens heeft Google eerder al te kennen gegeven te zullen stoppen met het gratis backuppen van foto's en video's in One. Vanaf volgend jaar is deze mogelijkheid verdwenen en tellen uploads gewoon mee voor de opslaglimiet, en zal er dus sneller een abonnement afgesloten moeten worden. Ook zou Google in de toekomst een aantal functies alleen nog tegen betaling willen aanbieden.