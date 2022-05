'Google werkt aan abonnement voor fotoboeken in Photos-dienst'

Google lijkt te werken aan een abonnement om gebruikers maandelijks een fotoboek te sturen met foto's van de afgelopen tijd op basis van de plaatjes in de Photos-app. Google experimenteerde eerder al eens met zo'n dienst.

Ontwikkelaar Jane Wong vond verwijzingen naar iets dat Google Print Premium lijkt te gaan noemen. De screenshots tonen opties voor onder meer een glanzende of matte afwerking en voor een uiterlijk met of zonder rand. De prijs is 7 dollar per maand.

De screenshots tonen opties om foto's alvast in te laten vullen of om een maand over te slaan. De fotoboeken-dienst is er al langer en is ook functioneel in Nederland. Google heeft nog niets aangekondigd over een abonnementsdienst voor fotoboeken. Een fotoboek kost in Nederland vanaf 13 euro per boek.

In juni stopte Google met een experiment om voor 8 dollar per maand door software gekozen foto's thuis te laten sturen. Toen al was duidelijk dat er mogelijk een vervolg zou komen op basis van de feedback van gebruikers.