Denuvo Anti-Cheat is beschikbaar voor PlayStation 5-games

Denuvo Anti-Cheat, een tool van het Nederlandse Irdeto, is onderdeel van het PlayStation 5 Tools and Middleware-programma. Daarmee kunnen uitgevers en ontwikkelaars de anticheattool integreren in hun PS5-games.

Volgens de aankondiging van Irdeto zijn er al PS5-games die de software gebruiken. "Bij het verschijnen van de PlayStation 5 was een aantal games voorzien van Denuvo Anti-Cheat om de beste ervaring voor gamers te garanderen", schrijft het bedrijf. Het is niet bekend om welke games dat gaat.

Denuvo Anti-Cheat is optioneel toe te voegen door ontwikkelaars. Irdeto stelt dat de software geen negatieve invloed heeft op prestaties in games en dat er geen invloed is op de workflow van ontwikkelaars bij het maken van games. De anticheatsoftware moet voorkomen dat spelers gamedata kunnen manipuleren.

Vorig jaar voorzag id Software de pc-versie van Doom Eternal van Denuvo Anti-Cheat, maar een week later werd die alweer verwijderd, na kritiek van gebruikers. De tool heeft vergaande toegang tot systeeminformatie en gebruikers klaagden over prestatieproblemen, maar id Software zei dat die een andere oorzaak hadden.

Denuvo is bekend van drm om games te beveiligen tegen kopiëren, maar sinds 2019 maakt het ook anticheatsoftware. Denuvo werd in 2018 overgenomen door het Nederlandse softwarebedrijf Irdeto. In januari dit jaar maakte Irdeto bekend dat Denuvo Anti-Cheat ook beschikbaar is voor Steamworks en dus eenvoudig toegepast kan worden in Steam-games.