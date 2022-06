Bestaande Sony-camera's krijgen geen upgrade naar nieuwe A7S III-menustructuur

De nieuwe menustructuur van de Sony A7S III komt niet beschikbaar op oudere cameramodellen. Dat meldt een woordvoerder van Sony aan Tweakers. Volgens het bedrijf is zo'n upgrade 'technisch niet mogelijk'.

Sony introduceert met de A7S III-camera onder andere een nieuw menu-ontwerp, zo meldde de fabrikant tijdens de aankondiging. Dit nieuwe menu kan onder andere bediend worden via het touchscreen van de camera, wat voorheen niet mogelijk was. Ook de indeling van het menu wordt veranderd en de menuconfiguratie wordt automatisch aangepast wanneer de videomodus wordt ingeschakeld.

Er is al langer kritiek op de menustructuur van Sony-camera's en de vraag was of de verbeteringen via een firmware-update ook naar bestaande camera's komt. Sony meldt aan Tweakers dat dit niet zal gebeuren en claimt dat dit technisch niet mogelijk is omdat de A7S III een nieuw ontwerp met een nieuwe chipset heeft. Wel verwacht de woordvoerder dat toekomstige camera's de nieuwe interface krijgen.

Sony kondigde de A7S III begin deze week aan. De camera krijgt bij de release in september een adviesprijs van 4200 euro. De camera kan onder andere 4k-video opnemen op 120fps en kan via een hdmi-aansluiting 16bit-rawvideo's opnemen.

