Foto's tonen vermeende Nvidia GeForce RTX 3090-videokaart met tripleslot-ontwerp

Een Twitter-gebruiker heeft foto's van een vermeende Nvidia GeForce RTX 3090-videokaart gedeeld. Vermoedelijk gaat het om de Founder's Edition van Nvidia zelf. De videokaart zou een tripleslot-ontwerp krijgen.

De afbeeldingen, die zijn gedeeld door Twitter-gebruiker GarnetSunset, tonen de mogelijke RTX 3090-videokaart naast een RTX 2080 Founder's Edition. De komende videokaart beschikt over twee fans, die respectievelijk aan de voor- en achterkant van de koeler zijn geplaatst. De videokaart zou daarnaast drie slots in beslag nemen. Eerder dit jaar verschenen er al foto's van een vermeende RTX 3080 Founder's Edition-videokaart met een soortgelijke koeler. Dat model had echter een dualslot-ontwerp. Er dient nog wel een slag om de arm genomen te worden, aangezien Nvidia zelf nog geen officiële informatie over zijn komende videokaarten heeft gedeeld.

GarnetSun publiceert foto's van de voor- en achterkant van de RTX 3090, waarop de komende videokaart groter lijkt dan de RTX 2080. De pci-e-slot van de RTX 3090 lijkt echter groter dan die van de RTX 2080, doordat deze vanwege het tripleslot-ontwerp dichter bij de camera ligt. Hierdoor lijkt de RTX 3090-koeler op de foto's mogelijk groter dan hij daadwerkelijk is.

Dezelfde Twitter-gebruiker claimt ook dat de RTX 3090 een mogelijke adviesprijs van 1400 dollar krijgt, terwijl de RTX 3080-, 3070- en 3060-varianten respectievelijk 800, 600 en 400 dollar moeten kosten. Het is echter niet duidelijk waar de Twitteraar deze informatie op baseert en het is niet bekend of Nvidia zelf al definitieve adviesprijzen heeft bepaald voor zijn RTX 3000-line-up. Deze informatie dient dus ook met een korrel zout genomen te worden.

Verder is er weinig informatie over de mogelijke RTX 3090-videokaart. Eerder deze maand publiceerde geheugenfabrikant Micron een document waarin wordt vermeld dat de RTX 3090 beschikt over 12GB aan gddr6x-geheugen met een snelheid van maximaal 21Gbit/s. Andere geruchten stellen dat de videokaart maximaal 24GB aan videogeheugen zou hebben. Nvidia houdt op dinsdag 1 september een livestream. De kans is groot dat de fabrikant op die datum zijn komende GeForce-videokaarten aankondigt.

De afbeeldingen van de vermeende RTX 3090. Afbeeldingen via GarnetSunset op Twitter