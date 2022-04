'Nvidia: RTX 3090 is met raytracing en dlss twee keer zo snel als RTX 2080 Ti'

Nvidia's GeForce RTX 3090 is in verschillende games met raytracing twee keer zo snel als de RTX 2080 Ti. Dat zou de fabrikant claimen in slides die zijn uitgelekt. Het gaat om tests in 4k-resolutie met ultra-settings en dlss ingeschakeld.

Op de slides staan de relatieve prestaties van de RTX 3090 en RTX 2080 Ti in de games Control, Minecraft RTX, en Wolfenstein: Youngblood. De slides zijn online gezet door een onbekende Twitter-gebruiker, maar ogen officieel. Naast een presentatieslide toont de gebruiker ook een afbeelding van de GeForce RTX 3090 Founders Edition.

Als het gaat om pure rekenkracht is de RTX 3090 op basis van de specificaties lang niet twee keer zo snel als de RTX 2080 Ti. Bij gebruik van speciale technieken als raytracing en dlss kunnen de prestaties echter flink verschillen, door specifieke verbeteringen voor dergelijke berekeningen. De RTX 3000-kaarten bevatten volgens geruchten een nieuwe generatie van RT-cores voor raytracing.

Nvidia introduceert zijn nieuwe GeForce-videokaarten dinsdagavond om 18:00 uur Nederlandse tijd via een livestream. In de afgelopen dagen kwamen al de specificaties naar buiten en waren RTX 3090- en RTX 3080-kaarten van verschillende fabrikanten te zien.

GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Gpu 7nm, GA102-300 7nm, GA102-200 ?nm, GA104-300 Cuda-cores 5248 4352 nnb Boostsnelheid 1695MHz 1710MHz nnb Vram 24GB gddr6x 10GB gddr6x 8GB gddr6 Geheugensnelheid 19,5GBit/s 19Gbit/s 16Gbit/s Geheugenbus 384bit 320bit 256bit Geheugenbandbreedte 936GB/s 760GB/s 512GB/s Tgp 350W 320W 220W

Specificaties volgens VideoCardz, gebaseerd op custom RTX 3000-kaarten zonder overklok.