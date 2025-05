Microsoft versoepelt verplichte online drm-check van Xbox One-discs op Series X

Een recente update voor de Xbox Series X maakt het mogelijk om veel meer Xbox One-games zonder een verplichte drm-check offline te spelen. De update zou de restricties voor 'het overgrote merendeel' van Xbox One-games opheffen.

Het nieuwe digitalrightsmanagementbeleid werd eerder deze maand met update 2208 onaangekondigd uitgerold en maakt het mogelijk om offline Xbox One-games op de nieuwere Xbox Series X- en S-consoles te spelen. De nieuwe mogelijkheid werd in eerste instantie door het YouTube-kanaal Hikikomori Media ontdekt en later door een medewerker van Xbox bevestigd.

"We hebben sinds de release van de Series X en S data bekeken en vastgesteld dat een compatibiliteitscheck via het internet in verreweg het overgrote merendeel van de gevallen van Xbox One-games op disc niet nodig is. Sommige games moeten eventueel nog geüpdatet worden [voordat deze offline gespeeld kunnen worden] om een goede ervaring te waarborgen", aldus Eden Marie namens Xbox.

Marie refereert hiermee naar games die bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk op de disk staan en tijdens de installatie nog geüpdatet moeten worden. In dat geval is er dus in elk geval eenmalig een internetverbinding nodig. Oudere Xbox- en Xbox 360-games vereisen een geëmuleerde versie die eerst gedownload moet worden en blijven daarna een internetverbinding vereisen. De versoepelde drm-functie geldt niet voor digitale games die via de Xbox Game Pass geïnstalleerd worden.

Tot voor kort vereiste backwards compatible Xbox One-games op een disc op de Xbox Series X in elk geval een eenmalige internetverbinding, ook als de gebruiker het spel via de schijf installeerde op de console. Vanwege het reeds vernieuwde drm-beleid hoeft de authenticiteit van de disc nu niet meer eerst online gecheckt te worden. De update heeft technisch gezien ook betrekking op de Series S, maar omdat deze console geen disclade heeft verandert er in de praktijk in dat geval niets.

Update, woensdag 09.15 uur: In het oorspronkelijke bericht werd gesuggereerd dat Xbox One-games op de Xbox Series-consoles altijd van een internetverbinding gebruik moesten maken. Dit klopt niet. Het bericht is aangescherpt. Met dank aan Caayn.