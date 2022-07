Het is hommeles aan de top van de Belgische privacytoezichthouder. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft twee bestuursleden van de Gegevensbeschermingsautoriteit ontslagen. Daardoor is de chaos in het bestuur compleet, maar die komt niet helemaal onverwacht.

De Belgische Kamer heeft woensdagavond besloten twee bestuursleden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uit hun functie te ontheffen. Algemeen voorzitter David Stevens en Charlotte Dereppe van de Eerstelijnsdienst werden in een geheime stemming door de Kamer weggestuurd. Dat gebeurde naar aanleiding van de justitiecommissie, die het ontslag aanbeval. Daarmee is de top van de GBA in een klap flink kleiner geworden, want die gaat van vijf naar drie personen. Mogelijk gaan de twee ontslagen directieleden nog in beroep tegen de beslissing van de Kamer, maar dat is vooralsnog niet bekend.