Belgische uitgever van Le Soir krijgt 50.000 euro AVG-boete vanwege cookiewall

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een boete opgelegd aan uitgever Rossel voor het plaatsen van cookies op de websites van Le Soir, Sud Info en Sudpresse Digital. De sites plaatsten cookies zonder toestemming en waren niet duidelijk over wat daarmee gebeurde.

De boete komt voor rekening van de Belgische media-uitgever Rossel. De Gegevensbeschermingsautoriteit keek specifiek naar het plaatsen en beheren van cookies op de website lesoir.be, sudinfo.be en sudpressedigital.be. Die websites plaatsten volgens de GBA onterecht cookies voordat de gebruiker daarvoor toestemming kon geven. De sites begingen specifiek vijf overtredingen van de AVG. De voornaamste daarvan is dat drie websites 47, 104 en 23 cookies van derde partijen plaatsten voordat die ermee akkoord konden gaan.

Het ging niet alleen om cookies van reclamediensten. De websites plaatsten cookies van socialmediaplug-ins en analytische software en vroeg daarvoor geen toestemming omdat ze vonden dat die noodzakelijk waren voor de dienstverlening. Daar was de GBA het niet mee eens; de websites hadden ook voor de analytische en sociale cookies toestemming moeten vragen.

De websites waren daarnaast onduidelijk met informatie over welke cookies er werden geplaatst en hoe lang dat gebeurde. Bovendien stonden in de cookiepop-up vinkjes standaard ingeschakeld voor toestemming. Dat is volgens de GBA geen actieve toestemming.

De GBA deelde voor die overtredingen een boete van 50.000 euro uit aan de uitgever van de websites. Die kan daar nog tegen in beroep gaan. Het onderzoek naar Rossel is onderdeel van een veel breder onderzoek dat de privacytoezichthouder nu uitvoert naar Belgische media. Het is de tweede boete die in dat onderzoek wordt uitgedeeld. Enkele weken geleden kreeg uitgever Roularta ook 50.000 euro boete, vanwege dark patterns in de cookiepop-up op de websites van Knack en Le Vif.