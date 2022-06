Samsung toont Galaxy Book Go 5G

Samsung heeft de Galaxy Book Go 5G getoond. De laptop is een afgeleide van de eerder aangekondigde Galaxy Book Go, maar heeft een 5G-modem en een veel krachtigere processor. De prijs is niet bekend.

De Book Go 5G wisselt de Snapdragon 7c-soc van de Book Go in voor de veel krachtigere 8cx Gen 2, blijkt op de productpagina. Er komt een variant met 128GB aan opslag, in elk geval bij de Amerikaanse provider AT&T. Of er ook een Europese versie komt, is vooralsnog niet bekend.

De specs zijn verder gelijk aan die van de in juni gepresenteerde Galaxy Book Go. De laptops hebben een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De accu heeft een capaciteit van 42,3Wh. Aansluitingen zijn er in de vorm van twee USB-C-poorten en een USB-A-poort, naast een microSD-kaartlezer en een 3,5mm-jack.

De Book Go 5G weegt 1,38kg, meet 32,4x22,5cm en is 14,9mm dik. Het zijn niet de eerste Samsung-laptops met een Snapdragon-soc. Eerder verscheen bijvoorbeeld al de Galaxy Book S met een Qualcomm-soc, waarna hij ook nog verscheen met een Intel Lakefield-processor.