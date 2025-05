Samsung toont Galaxy Book2 Go-laptop met Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3-soc

Samsung introduceert zijn Galaxy Book2 Go-laptop. Deze laptop draait op Windows en beschikt over een Arm-soc van Qualcomm. De laptop verschijnt op 20 januari in Frankrijk. Het bedrijf noemt nog geen adviesprijs of releasedatum voor andere landen.

Samsung voorziet de Galaxy Book2 Go van een Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3-soc. Deze chip wordt geproduceerd op TSMC's 6nm-procedé en beschikt over acht Arm-cores. De soc biedt volgens de fabrikant tot 30 procent betere prestaties in singlethreadedworkloads en tot 60 procent betere multithreadedprestaties dan de voorgaande Snapdragon 7c Gen 2, die wordt gebruikt in de huidige Samsung Galaxy Book Go. Ook de gpu-prestaties moeten beter zijn. De chip biedt ondersteuning voor Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 en Lpddr4x-4266- en Lpddr5-6400-geheugen.

De laptop krijgt verder een ips-scherm van 14" met een full-hd-resolutie, net als zijn voorganger. De behuizing wordt daarbij 15,5mm dik en weegt 1,44 kilogram. Volgens de fabrikant krijgt de laptop een accuduur tot 21 uur bij het bekijken van video's. Samsung noemt geen concrete accucapaciteit en meldt ook niet hoeveel geheugen of opslag de laptop krijgt. De laptop draait standaard op de Arm-versie van Windows.

De Galaxy Book2 Go komt op 20 januari uit in Frankrijk. Het is niet bekend of en wanneer de Galaxy Book2 Go naar de Benelux komt. Ook de adviesprijs is nog onbekend. De huidige Galaxy Book Go is verkrijgbaar in Nederland, beschikt over 4GB geheugen en 128GB opslag en heeft een adviesprijs van 449 euro.