Nederlandse overheid gaat miljoenen euro's investeren in online bibliotheken

De Nederlandse overheid gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's per jaar in bibliotheken investeren, waaronder ook jaarlijks enkele miljoenen in online bibliotheken. De overheid werkt hiervoor samen met 'de Koninklijke Bibliotheek en andere partners'.

Vanaf volgend jaar is er bijna 30 miljoen euro beschikbaar voor het onderhouden van Nederlandse bibliotheken en dat loopt volgens de Rijksoverheid op 'tot een structureel bedrag van 58,7 miljoen euro vanaf 2025'. Het grootste gedeelte van dit bedrag gaat naar het ondersteunen van het fysieke bibliotheeknetwerk; het aantal fysieke bibliotheken in Nederland zou in de afgelopen tien jaar afgenomen zijn van 843 naar 744 locaties. Hierdoor zouden dergelijke kenniscentra niet meer voor iedereen binnen een redelijke afstand bereikbaar zijn.

Van het vermelde bedrag gaat een deel naar het inrichten en onderhouden van een 'innovatieve landelijke infrastructuur' voor online bibliotheken. Jaarlijks stelt de Nederlandse overheid hier 5 miljoen euro voor beschikbaar, met daarbovenop nog eens 8 miljoen euro in 2023 en 2024. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media merkt op dat online bibliotheken tijdens de coronaperiode een 'grote vlucht genomen' hebben; Uslu wil deze functie met de extra investeringen versterken.

Om het bibliotheeknetwerk in stand te houden introduceert de staatssecretaris daarnaast een 'wettelijke zorgplicht voor provincies en gemeenten om de bibliotheekvoorziening in stand te houden'. Vooralsnog hebben lokale overheden alleen een bevorderingstaak. "De openbare bibliotheek kan een belangrijke rol spelen in het vergroten van kansengelijkheid en behoort tot de meest bezochte sociaal-culturele voorzieningen van Nederland." Ze stelt daarnaast: "Als je lid bent van de openbare bibliotheek, heb je een abonnement op de hele wereld. Want lezen is fundamenteel, en een bibliotheek brengt je nog veel meer dan dat."