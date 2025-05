MSI toont PCIe 5.0-ssd's in Spatium M570-serie met leessnelheden tot 12GB/s

MSI kondigt tijdens de CES in Las Vegas zijn eerste twee PCIe 5.0-ssd's aan. De Spatium M570 en M570 Pro halen volgens MSI sequentiële leessnelheden van respectievelijk 10 en 12GB/s. De ssd's verschijnen in het tweede kwartaal van dit jaar.

De Spatium M570 en M570 Pro zijn beide gebaseerd op de E26-controller van Phison, schrijft Tom's Hardware. De Pro-variant beschikt over nieuwer 232-laagsnandgeheugen van Micron, waardoor deze hogere snelheden moet halen. MSI stelt dat deze ssd lees- en schrijfsnelheden van 12 en 10GB/s kan halen. De 'gewone' Spatium M570 beschikt over ouder tlc-nand en haalt daarmee leessnelheden van maximaal 10GB/s, naast dezelfde 10GB/s-schrijfsnelheid van de Pro-variant.

Tijdens een demo op de CES haalt de M570 Pro sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 12.342 en 11.814MB/s. De ssd werd getest in combinatie met een AMD Ryzen 9 7950X-cpu en een MSI X670E Carbon-moederbord. De drive werd ook getoond in een MSI Raider GE78HX-laptop, waarbij de schrijfsnelheden lager uitvielen, op 8972MB/s. MSI deelt op dit moment nog geen details over de willekeurige lees- en schrijfsnelheden. MSI deed geen demo van de Spatium M570.

De twee ssd's komen allebei beschikbaar in varianten met 1TB, 2TB en 4TB opslagcapaciteit. Volgens MSI gebeurt dat in het tweede kwartaal van 2023. De fabrikant deelt geen concretere releasedatum en noemt ook nog geen adviesprijzen.