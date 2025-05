Adata toont PCIe 5.0-ssd met ingebouwde ventilator

De Taiwanese geheugenfabrikant Adata heeft op CES een PCIe 5.0-ssd gepresenteerd die zowel over een heatsink als een ingebouwde ventilator beschikt. De ssd haalt een sequentiële leessnelheid van 14GB/s. De sequentiële schrijfsnelheden liggen op 12GB/s.

De ssd beschikt over een PCIe 5.0 x4-interface en maakt gebruik van het NVMe 2.0-protocol. Er wordt ook gebruikgemaakt van de Silicon Motion SM2508-controller die Adata ook voor eerdere prototypes van PCIe 5.0-ssd's heeft ingezet. Volgens Hardware Info zal de ssd gebruikmaken van 3d-nand-tlc-geheugen. Bij 3d-nand wordt gebruikgemaakt van chips met gestapelde lagen.

Op promotiemateriaal staat te lezen dat de PCIe 5.0-ssd over zowel een heatsink als een ventilator beschikt om hitte af te voeren. Het is onduidelijk op hoeveel rotaties per minuut de ventilator maximaal kan draaien. Patriot Memory, een andere geheugenfabrikant, heeft op CES ook al een PCIe 5.0-ssd getoond die over een soortgelijke actieve koeling beschikt. Adata heeft nog niet meegedeeld wanneer en voor welke prijzen de PCIe 5.0-ssd zal worden verkocht. Hardware Info meldt dat dat de ssd in uitvoeringen tot 8TB zal uitkomen.