MSI toont nieuwe Stealth-laptops met verbeterd koelsysteem

MSI toont tijdens de CES in Las Vegas nieuw ontworpen Stealth 14 Studio en Stealth 16 Studio-laptops. De apparaten hebben een vernieuwde behuizing en een verbeterd koelsysteem, waarbij ook de nieuwste componenten van Intel en Nvidia zijn ingebouwd.

De MSI Stealth-serie, verkrijgbaar in 14, 15, 16 en 17 inch, bestaat uit dunne lichte gaminglaptops. De Stealth 14 Studio en Stealth 16 Studio hebben een nieuw ontworpen behuizing, gemaakt uit een magnesium-aluminiumlegering. De overige modellen worden geüpdatet met nieuwe hardware, maar geen nieuwe behuizing. Prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe Stealth-serie zijn nog niet bekendgemaakt.

De Stealth 14 Studio heeft een gewicht van 1,7kg en een dikte van 1,9cm. Het apparaat heeft een witte buitenkant en een zwarte binnenkant, een toetsenbord voorzien van per-key rgb-verlichting, en een 720p-camera met gezichtsherkenning en een schuifje om hem af te dekken. Binnenin zitten een Intel Core i7-13700H en maximaal een Nvidia Geforce RTX 4070, waarbij er ook RTX 4060- en RTX 4050-opties zijn. Om de componenten in de compacte behuizing koel te houden, heeft MSI geopteerd voor een koeler met vapor chamber. In de behuizing zit maximaal 64GB ddr5, verdeeld over twee sodimm-reepjes, alsmede een M.2-ssd van maximaal 2TB. De accu heeft een capaciteit van 72Wh.

MSI Stealth 14 Studio

Aan de zijkant van de Stealth 14 Studio zitten een Thunderbolt 4-, USB-C-, USB-A- en HDMI2.1-poort. Het systeem kan worden uitgerust met twee verschillende ips-displays met 16:10-verhouding: een exemplaar met 2560x1600 pixels, 240Hz-refreshrate en volledige DCI-P3-kleurdekking, of een scherm met 1920x1200 pixels en 165Hz-refreshrate dat de volledige sRGB-kleurruimte toont.

De MSI Stealth 16 Studio heeft geen dualtonedesign, maar is beschikbaar in een volledig donkerblauwe of witte uitvoering. Het apparaat weegt minder dan 2kg. Net als bij het 14"-model bouwt MSI maximaal een RTX 4070 in, hier in combinatie met een snellere Intel Core i9-13900H. Het koelsysteem maakt gebruik van traditionele heatpipes in een voor MSI nieuwe configuratie, waarbij de warmteafvoer voor gpu en cpu niet meer gescheiden is. Met 99,99Wh heeft de accu de maximaal mogelijke capaciteit om mee te mogen in het vliegtuig.

MSI Stealth 16 Studio

De grotere behuizing biedt plaats aan twee M.2-sloten en twee sodimm-sloten, waarbij het gamma aan aansluitingen ten opzichte van het kleinere model wordt uitgebreid met een microSD-kaartlezer. De webcam is in dit geval een Full HD-exemplaar, eveneens met schuifje en gezichtsherkenning. Er is de keus uit een 4K ips-scherm met 120Hz-refreshrate of een ips-scherm met 2560x1600 pixels dat 240Hz weergeeft, beide met een volledige DCI-P3-dekking en 16:10-beeldverhouding.