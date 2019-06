Hasselblad brengt X1D II 50C-systeemcamera met 50MP-sensor uit voor 6050 euro

Hasselblad kondigt de X1D II 50C-systeemcamera aan als opvolger van de drie jaar geleden uitgebrachte X1D-50C. De nieuwe middenformaatcamera heeft nog altijd een 50-megapixelsensor, maar krijgt een verbeterde elektronische zoeker.

Hasselblad zegt niet of er op sensorgebied iets is verbeterd ten opzichte van de eerste generatie. De drie jaar geleden uitgebrachte X1D-50C had een sensor met een dynamisch bereik tot veertien stops en dat geldt ook voor de huidige opvolger. Het sensorformaat van 44x33mm is ook ongewijzigd. Fotograferen gaat met 2,7 beelden per seconde, terwijl de voorganger op dit vlak nog op 2,3fps bleef steken.

De fabrikant spreekt van een betere elektronische zoeker waarbij een oledscherm is toegepast en sprake is van een hogere resolutie van 3,69 miljoen beeldpunten en een vergroting van 0,87x. De voorganger had een lcd als zoeker met een resolutie van 2,36 miljoen beeldpunten. Ook zou de verversingssnelheid van de evf zijn verhoogd naar 60 beelden per seconde. Verder meldt de fabrikant dat de opstarttijd met 46 procent is teruggebracht; ook de sluitertijdvertraging en de black-outs tussen opnames zijn korter ten opzichte van de X1D-50C. Wat betreft de behuizing, het ontwerp en de knoppenconfiguratie lijkt er weinig tot niets te zijn veranderd.

Ook zaken als een touchscreen aan de achterkant, twee sleuven voor sd-kaartjes, een usb-c-uitgang en ondersteuning van wifi waren al aanwezig bij de voorganger van de nieuwe X1D II 50C. Een verschil is dat nu sd-kaartjes van de UHS-II-standaard worden ondersteund. Verder is de resolutie van het touchscreen verhoogd van 1024x768 naar 1280x960 pixels. In de nieuwe camera is nu ook een gps-module ingebouwd, zodat deze niet meer los hoeft te worden aangeschaft.

Hasselblad heeft ook een nieuw XCD-objectief aangekondigd. Het gaat om een 35-75mm-zoomobjectief met een variabel diafragma van f/3.5 tot 4.5. Dit objectief beschikt over interne scherpstelling en heeft een minimale scherpstelafstand van 42cm.

De nieuwe camera krijgt een adviesprijs van 5000 euro zonder btw, wat neerkomt op 6050 euro met btw. Dat is een stuk lager dan de adviesprijs van de voorganger, die in juni 2016 op 9559 euro werd vastgesteld. Het 35-75mm-objectief krijgt een adviesprijs van 4500 euro zonder btw, ofwel 5445 euro met btw. Over de beschikbaarheid in de Benelux maakt Hasselblad binnenkort meer bekend, al staat in de winkel van Hasselblad dat de camera in juli in Europa uitkomt.