Peugeot e-208 krijgt in België vanafprijs van 29.991 euro

De elektrische Peugeot e-208 staat in een prijsconfigurator op de Belgische Peugeot-website. Het basismodel krijgt inclusief aanschafbelasting een prijskaartje van 29.991 euro. Dit goedkoopste model komt niet uit in Nederland.

Voor 29.991 euro krijgen Belgische kopers het basismodel genaamd Active, waarbij waarschijnlijk de nodige opties zullen ontbreken. Volgens de Belgische Peugeot-site kosten de luxere varianten, te weten Allure, GT Line en GT, respectievelijk 31.280, 32.945 en 34.602 euro. Het gaat in alle gevallen om versies met een elektromotor met een vermogen van 136pk en een opgegeven bereik van 340km.

In tegenstelling tot België komen in Nederland alleen de meer aangeklede, duurdere Allure- en GT-versie op de markt; de goedkopere Active-versie wordt niet aangeboden. Een woordvoerder van Peugeot zegt tegen Tweakers dat het de verwachting is dat er in Nederland eigenlijk alleen voor deze twee versies interesse zal zijn, met name uit het zakelijke segment. De Allure-versie kost in Nederland 36.250 euro, terwijl de GT-variant een prijskaartje van 39.050 euro krijgt. Daarmee zijn deze elektrische auto's in Nederland aanzienlijk duurder dan dezelfde varianten zoals ze in België worden aangeboden.

In Duitsland staat de prijsconfigurator ook online. Hier kosten dezelfde vier uitvoeringen respectievelijk 30.450, 32.200, 34.300 en 36.600 euro. Ook die prijzen zijn inclusief de Duitse aanschafbelasting. De totaalprijs voor een particulier zal in Duitsland nog een stuk lager uitvallen, omdat de federale overheid een subsidie van 4000 euro geeft bij de aanschaf van een volledig elektrisch aangedreven auto.

Peugeot kondigde de e-208 zo'n drie maanden geleden aan. De auto krijgt een 50kWh-accu waarmee volgens de wltp-norm een bereik van 340km mogelijk is. Er kunnen 100kW-laders worden gebruikt, waarmee 80 procent van de accu binnen dertig minuten moet zijn opgeladen. De interne lader kan met drie fasen overweg en daarmee is 11kW-laden mogelijk zodat de accu in 5 uur en 15 minuten volledig is op te laden.

Het lijkt erop dat het broertje van de e-208, de in mei geïntroduceerde Opel Corsa-e, wat duurder wordt. De Corsa-e wordt ergens in de eerste helft van volgend jaar geleverd voor prijzen die in Nederland vanaf 35.000 euro beginnen; op de Belgische Opel-site staat nog geen prijs. Beiden auto's hebben nogal wat gelijkenissen. Ze worden op hetzelfde platform gebouwd, hebben beiden een 50kWh-accu en hebben een vrijwel geheel vergelijkbaar bereik. Wanneer de e-208 precies uitkomt is nog onbekend, maar dat zal ergens begin volgend jaar zijn.