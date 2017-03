Door Julian Huijbregts, woensdag 29 maart 2017 11:55, 13 reacties • Feedback

Camerafabrikant Hasselblad heeft fotograaf en blogger Ming Thein aangesteld als Chief of Strategy. In die rol krijgt hij invloed op de ontwikkeling van nieuwe camera's van het merk. Eerder was Ming al Hasselblad-ambassadeur.

Op zijn blog stelt Ming dat hij in zijn nieuwe functie 'enige zeggenschap' krijgt over de komende producten van het merk. Hij zal meedenken over de punten waarop Hasselblad kan innoveren en moet waarborgen dat klanten de juiste 'ervaring' krijgen als ze een camera van het merk aanschaffen.

De Maleisische fotograaf Ming Thein is bij veel fotografieliefhebbers bekend vanwege zijn blog, waarop hij naast zijn foto's ook reviews van camera's publiceert. Voordat hij professioneel fotograaf werd, was hij volgens Hasselblad werkzaam in de financiële sector en bij investeringsmaatschappijen.

Hasselblad heeft in de afgelopen jaren veel organisatorische wijzigingen ondergaan. Het van oorsprong Zweedse cameramerk werd in 2011 overgenomen door een investeringsmaatschappij en begon in 2012 met het verkopen van aangepaste Sony-camera's voor een flinke meerprijs, terwijl deze op technisch vlak niet anders waren. Een paar jaar later stopte het merk met die strategie.

In 2015 werd Nederlander Perry Oosting aangesteld als nieuwe ceo. Onder zijn leiding bracht het merk een spiegelloze systeemcamera op de markt met middenformaatsensor. Begin januari kreeg de Chinese dronefabrikant DJI een meerderheidsbelang in het cameramerk in handen. Eerder werkten de bedrijven al samen door een professionele drone met een camera te bundelen. Eind januari legde de Nederlandse ceo zijn functie neer. Momenteel wordt de functie ingevuld door een interim-ceo.