Intel brengt automatische overkloksoftware Performance Maximizer uit

Intel heeft zijn Performance Maximizer uitgebracht. Het gaat om overkloksoftware die vooralsnog alleen werkt met de Core i9-9900K, i7-9700K, i5-9600K en de KF-varianten van die processors. Ook is een Z390-moederbord vereist.

Intel kondigde zijn overkloksoftware op de Computex-beurs eind mei aan en beloofde toen dat het programma dit jaar nog zou verschijnen. Die belofte is de fabrikant nagekomen, want het softwarepakket is nu te downloaden op de Intel-website. Er is een installer voor de i9-9900K en een variant voor de i7- en i5-processors. Het softwarepakket is in beide gevallen zo'n 1,5GB groot.

De software is een automatische overkloktool die werkt zonder dat er aanpassingen in de bios gemaakt hoeven te worden. De tool gaat automatisch op zoek naar de optimale kloksnelheid door die steeds met een kleine stap te verhogen en vervolgens een stabiliteitstest uit te voeren. Dat gebeurt totdat er een crash optreedt, waarna er overgegaan wordt op de laatste stabiele instelling. Vervolgens gaat de software andere settings optimaliseren, zoals de spanning. Gebruikers hoeven zelf geen instellingen aan te passen.