Aantal iDEAL-betalingen groeide vorig jaar met 30 procent

Het aantal betalingen via het Nederlandse betaalsysteem iDEAL groeide vorig jaar met 30 procent, zo blijkt uit cijfers van Currence. Van die betalingen werd 85 procent afgerond via een smartphone, een stijging ten opzichte van vorig jaar.

In december, waarin Nederland in een lockdown ging, kwam de groei hoger uit dan 40 procent, meldt Currence, de partij die verantwoordelijk is voor iDEAL. De totale waarde van de transacties vorig jaar kwam uit op 70 miljard euro. Ongeveer 40 procent van de betalingen waren periodieke betalingen voor rekeningen of belastingen, 39 procent waren betalingen aan webwinkels en 21 procent waren betalingen van consumenten onderling, bijvoorbeeld voor het verrekenen van een etentje.

Ongeveer 85 procent van de betalingen verliep via de internetbankieren-app op smartphones, een percentage dat vorig jaar nog op 77 procent lag. Het aandeel van internetbankieren nam af van 23 procent naar 15 procent.

Currence meldt verder dat het gebruik van QR-codes toeneemt, van ongeveer 100.000 per maand een jaar geleden naar 450.000 per maand in december. Ook het iDIN-systeem voor identificatie was vaker in gebruik: van 4,6 miljoen keer in 2019 naar 7,5 miljoen keer in 2020.