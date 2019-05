Ziggo verhoogt vanaf 1 juli prijzen van abonnementen met ongeveer 2,50 euro

Ziggo verhoogt per 1 juli de prijzen van zijn internetabonnementen en alles-in-éénpakketten. Het gaat veelal om verhogingen van ongeveer 2,50 euro per maand. Volgens Ziggo is dat nodig vanwege investeringen.

Ziggo heeft meerdere pagina's online gezet waarin de verschillende prijsverhogingen zijn weergegeven. Verreweg de meeste pakketten en abonnementen worden rond de 2,50 euro per maand duurder. In het geval van het Internet Complete-pakket is de maandelijkse verhoging bijna 3 euro. Ook gaan de abonnementskosten voor vast bellen in sommige gevallen omhoog, wat het geval is bij Volop Bellen. Daar komt er een euro per maand bij; deze kosten komen bovenop de prijs van Vast Bellen of een Alles-in-éénpakket. Voor zover bekend gaan de internetsnelheden niet omhoog en verandert het aanbod dus niet; het lijkt alleen om een prijsverhoging te gaan. In april voerde Ziggo wel een snelheidsverhoging door.

Een moderator van Ziggo rechtvaardigt de prijsverhoging door te verwijzen naar het 'explosief gegroeide datagebruik', waardoor er 'steeds intensiever van ons netwerk gebruik wordt gemaakt'. Daarnaast wijst hij erop dat de vraag naar veiligheid steeds verder zou toenemen, waardoor op dat vlak hogere eisen worden gesteld. Ook worden naast investeringen in internet de investeringen in het tv-aanbod genoemd. Daarover zegt de moderator: "De flexibele manier van tv-kijken, zoals On Demand en online, vraagt om een voortdurende verbetering en afstemming van onze producten en diensten. Zo verbeteren we continu onze Ziggo GO."

De prijsverhoging gaat in vanaf 1 juli, wat betekent dat de nieuwe tarieven veelal vanaf 7 juni zichtbaar zijn op de factuur, omdat de abonnementskosten vaak vooraf in rekening worden gebracht. Klanten krijgen een brief of e-mail waarin de verhoging wordt aangekondigd. Zodoende moeten alle klanten uiterlijk 31 mei weten met welke nieuwe prijzen ze te maken krijgen.

De nieuwe prijzen gelden voor bestaande en voor nieuwe klanten. Omdat Ziggo het contract wijzigt, hebben bestaande klanten het recht om op te zeggen, ook als ze nog in het eerste jaarcontract zitten. In de afgelopen jaren kondigde Ziggo rond deze tijd ook prijsverhogingen aan.

Pakket (Alles-in-1) Huidige prijs Nieuwe prijs per 1 juli 2019 Alles-in-1 Start € 49,50 € 52,- Alles-in-1 Complete € 64,50 € 67,- Alles-in-1 Max € 84,50 € 87,-

Pakket (TV + Internet) Huidige prijs Nieuwe prijs per 1 juli 2019 Internet & TV Start € 48,50 € 51,- Internet & TV Complete € 63,50 € 66,- Internet & TV Max € 83,50 € 86,-