Apple verdubbelt opslagcapaciteit Mac mini

Apple heeft zijn Mac mini-computer een bescheiden hardwareupgrade gegeven. De fabrikant levert standaard een pci-e ssd met opslagcapaciteit van 256GB voor het instapmodel en 512GB bij de duurdere variant.

De ssd-capaciteiten zijn daarmee wat opslag betreft verdubbeld ten opzichte van de voorgaande generatie. Dat is ook de enige hardwarematige vernieuwing die Apple bij de Mac mini doorvoert. Bovendien komt de verdubbeling wel tegen een meerprijs: de instapversie van de Mac mini met Core i3 en ssd van 256GB kost nu 929 euro, terwijl het instapmodel van de vorige generatie 899 euro kostte.

Ook de versie met Core i5 en 512GB-ssd is wat duurder geworden: 1279 euro tegenover 1249 euro voor de vorige versie, met Core i5 en ssd van 256GB. De vorige aankondiging van een nieuwe Mac mini dateert van oktober 2018. Die versie kwam na een relatief lange periode van stilte rond de compacte computer want de versie van daarvoor kwam uit in 2014.