Tim Cook: Mac mini wordt belangrijk in ons productaanbod

Apple-ceo Tim Cook hint op een update van de Mac mini, de compacte desktopcomputer van Apple die al drie jaar geen update heeft gehad. Volgens de topman zijn er plannen om de Mac mini een belangrijk onderdeel van de line-up te maken.

De tijd is nog niet rijp om details te geven, meldt Tim Cook, maar wel onthult hij dat er 'plannen zijn om de Mac mini in de toekomst een belangrijk onderdeel te maken van de line-up'. De topman schrijft dat in een e-mail aan een klant die vroeg of de Mac mini nog een upgrade krijgt. MacRumors publiceert de e-mailuitwisseling.

Momenteel lijdt de compacte computer een kwijnend bestaan in het productaanbod van Apple. De laatste update die de Mac mini kreeg was eind 2014 en de update van daarvoor was in 2012. Hoewel die beide aankondigingen in oktober plaatsvonden, lijkt het onwaarschijnlijk dat Apple nog deze maand, of dit jaar, nieuwe Mac mini-producten aan gaat kondigen. Geruchten over de komst van nieuwe modellen zijn er nog niet.