Directeur KPN gaat weg en krijgt Colombiaanse opvolger

De directeur van KPN, Eelco Blok, gaat weg. In april volgend jaar legt hij zijn functie neer. Zijn opvolger is een Colombiaan, die het Italiaanse telecombedrijf Wind leidde. Volgens Blok is het na zeven jaar als directeur 'tijd voor verandering' voor de topman van het Nederlandse bedrijf.

Blok zal aanblijven tot de aandeelhoudersvergadering van volgend jaar, die plaatsvindt op 18 april. Daarna zal Maximo Ibarra het stokje overnemen, zegt KPN. Blok zegt niets over zijn vertrek, behalve dat hij vindt dat het 'tijd voor verandering' is. Het is onbekend wat Blok gaat doen na zijn terugtreden.

Ibarra heeft in Italië de fusie geleidt van Wind en H3G, iets wat hem deze baan mede heeft opgeleverd, zegt de bestuursvoorzitter van KPN, Duco Sickinghe. "We zijn enthousiast over zijn aanstelling en zijn ervan overtuigd dat hij met zijn waardevolle ervaring en aantoonbare leiderschapskwaliteiten in staat is om KPN naar de volgende fase te leiden." De Colombiaan, nu 48 jaar oud, zal vanaf 15 januari al beginnen als adviseur, zodat er een soepele overgang kan plaatsvinden.

Blok heeft KPN geleid tijdens een turbulente periode, waarin het veel buitenlandse takken als Base in België en E-Plus in Duitsland afstootte, glasvezelbedrijf Reggefiber kocht, de omzet halveerde en het Mexicaanse América Móvil op een vijandige wijze probeerde KPN in handen te krijgen. Sickinghe prijst het leiderschap van Blok. "Hij verdient veel credit voor zijn aanhoudende focus op de uitvoering van de strategie en enorme persoonlijke gedrevenheid. Bovengemiddelde investeringen in netwerken, vereenvoudiging, digitalisering en service hebben geleid tot een veel sterkere klantloyaliteit en reputatie wat een solide basis voor groei biedt."