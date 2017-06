Door Olaf van Miltenburg, maandag 12 juni 2017 13:14, 32 reacties • Feedback

KPN sluit per 1 januari zijn klantenserviceafdeling in Eindhoven. Met de sluiting zijn 300 banen gemoeid. De reden voor de sluiting is volgens het bedrijf dat de klantenservice veel minder te doen zou hebben.

Vorige week vrijdag heeft KPN de medewerkers van de klantenservice Eindhoven op de hoogte gesteld van de sluiting. De helpdesk van de mobiele aanbieder zou steeds minder belverkeer te verwerken hebben, omdat klanten steeds beter de weg naar selfservicetools via apps en de website zouden weten te vinden.

Daarnaast zouden klanten minder klachten hebben; volgens KPN omdat zijn strategie om de tevredenheid te verhogen vruchten afwerpt. KPN heeft nog twee andere officecenters voor klantenservice, in Enschede en Groningen. Hier werken nog eens drieduizend personeelsleden. Volgens KPN staan hier geen reorganisaties op de planning.