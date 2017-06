Door Olaf van Miltenburg, maandag 12 juni 2017 12:23, 36 reacties • Feedback

BioWare heeft een eerste blik op zijn nieuwe titel Anthem gegeven. De gameplaybeelden van de shared-world action-role-playing game tonen spelers in exoskeletten in een gedetailleerde sci-fi-wereld.

BioWare kondigde zijn nieuwe franchise Anthem zaterdag aan, maar onthulde zondagavond pas de gameplaybeelden tijdens Microsofts Xbox One X-presentatie op de E3-beurs in Los Angeles. Te zien is hoe spelers als 'Freelancers' in verschillende soorten Javelin-pakken kunnen kruipen en daarmee kunnen vliegen, rennen en zwemmen.

BioWare noemt Anthem een shared-world action-role-playing game: tot aan vier spelers kunnen tegelijk de werelden van het spel verkennen en zo monsters en andere vijanden bij de missies bevechten. Ze kunnen daarbij hun uitrusting uitbreiden of aanpassen met nieuwe wapens en andere eigenschappen.

Anthem wordt gemaakt door BioWare Edmonton, dat ook Star Wars: Knights of the Old Republic ontwikkelde. De studio maakt gebruik van de Frostbite-engine. Voor de Xbox One X komt er een 4k-versie van het spel. Anthem verschijnt in de herfst van 2018 voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.