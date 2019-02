Gerucht: Samsung Galaxy A50 krijgt oledscherm en drie camera's aan achterkant

Er is een lijst met uitgebreide specificaties verschenen van de Samsung Galaxy A50, A30 en A10. Deze drie modellen, gepositioneerd onder de Galaxy S10-serie, zouden op het Mobile World Congress worden aangekondigd.

Behuizing van Galaxy A50, met druppelvormige inkeping

Het meest geavanceerde model van de line-up die onder de topmodellen van Samsung valt, is de Galaxy A50. Dat toestel krijgt naar verluidt een 6,4"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels en een druppelvormige inkeping voor de frontcamera. Samsung noemt dat Infinity U. Er zit waarschijnlijk een Exynos 9610-soc in het toestel, een chip die Samsung vorig jaar in maart aankondigde.

De Galaxy A50 zou drie camera's krijgen aan de achterkant: een primaire 25-megapixelcamera, een 5-megapixelcamera voor het inschatten van diepte en een 8-megapixelcamera met een groothoeklens. Er komen versies met 4GB of 6GB ram en 64GB of 128GB flashopslag.

Onder de A50 wordt de A30 gepositioneerd, die hetzelfde scherm heeft, maar een minder snelle soc en twee in plaats van drie camera's. Bij dit toestel zit de vingerafdrukscanner aan de achterkant, terwijl die bij de A50 achter het scherm zit, zoals eerder al bleek uit foto's van de behuizing.

De Galaxy A10 wordt het goedkoopste model en krijgt vermoedelijk een 6,2"-lcd in plaats van een oledscherm. Dit toestel heeft een langzamere soc, één camera aan de achterkant en maakt nog gebruik van een micro-usb-aansluiting. Alle drie de A-modellen zouden een 4000mAh-accu krijgen.

De specificaties zijn online gezet door MySmartPrice, een site uit India die vaker juiste informatie over smartphones heeft gepubliceerd. Er zijn al langer aanwijzingen over de komst van de nieuwe Galaxy A-modellen. MySmartPrice claimt dat Samsung de telefoons op het Mobile World Congress eind deze maand aankondigt en dat ze wereldwijd uit zullen komen.

Als de specificaties kloppen, krijgt de Galaxy A50 minder camera's dan het topmodel in de A-serie van vorig jaar. De Galaxy A9, die eind 2018 uitkwam, heeft vier camera's. De daaronder gepositioneerde A7 is voorzien van drie camera's.