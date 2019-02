Hands-on-video toont Samsung Galaxy S10 en S10 Plus

Er is een hands-on-video online verschenen van de Samsung Galaxy S10 en S10 Plus. Het lijkt erop dat de video is gemaakt op een Samsung-locatie in New York. De video bevestigt veel informatie die al was uitgelekt.

In de video, ogenschijnlijk van de site Techradar, zijn de Galaxy S10 en S10 Plus te zien en worden de verschillen tussen de modellen kort uitgelegd, zoals de schermgroottes van 6,4" en 6,1". De hands-on bevestigt verder dat de toestellen drie camera's hebben, met drie verschillende brandpunten. Naast de normale camera en de camera met telelens, is er een camera met groothoeklens geplaatst. De S10 Plus heeft twee frontcamera's, waarvan één met groothoeklens.

Ook is de vingerafdruk achter het scherm te zien en wordt gedemonstreerd hoe de S10-modellen draadloos andere telefoons of accessoires, die de Qi-standaard ondersteunen, kunnen opladen. De video eindigt daarna abrupt en is niet compleet. Het goedkopere model, de S10e, ontbreekt in de video.

De video staat op YouTube, nadat deze eerder op Weibo verscheen. Techradar lijkt de video te hebben gemaakt bij een evenement om onder embargo de nieuwe toestellen te bekijken. Vermoedelijk is de video te vroeg online verschenen.

Samsung kondigt de Galaxy S10, de S10 Plus en S10e aan op 20 februari, enkele dagen voor de start van het Mobile World Congress. Op het evenement zal Samsung ook een vouwbare smartphone tonen. Veel informatie over Samsungs nieuwe smartphones is al uitgelekt, zo verschenen begin deze maand de prijzen en renders.