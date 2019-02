Afbeeldingen van nieuwe wearables verschijnen in Samsung-app

De jongste update van de Galaxy Wearable-app bevat de modelnamen en afbeeldingen van nieuwe wearable-producten die Samsung hoogstwaarschijnlijk volgende week gaat aankondigen. Het lek werd ontdekt door het Twitteraccount SamCentral.

De Galaxy Wearable-app voor Android laat na het opstarten meteen drie nieuwe producten zien die Samsung officieel nog moet voorstellen. Het gaat om de smartwatch Galaxy Watch Active, twee fitnesstrackers met de namen Fit en Fit e, en een stel draadloze oortjes, de Galaxy Buds. De Watch Active heeft een kast van 40mm, zo staat bij het gadget vermeld, en The Verge meent te weten dat het klokje in twee kleuren uitkomt. Meer informatie over de nieuwe apparaten geeft de app niet: wanneer je de gadgets aanklikt wil de app er vergeefs een koppeling mee tot stand brengen.

Het bestaan van de Galaxy Buds en de Galaxy Fit e was al eerder via geruchten bekend geworden, maar van de fitnesstrackers waren nog geen foto’s verschenen. Het is ook nog niet duidelijk wat precies het verschil is tussen de ‘gewone’ Fit en de Fit e. De verwachting is dat Samsung de nieuwe wearables op 20 februari zal voorstellen, op een persevenement waar vrijwel zeker ook de Galaxy S10-smartphone zal worden onthuld.