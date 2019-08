Final Fantasy VIII-remaster komt op 3 september uit

De remaster van Final Fantasy VIII komt op 3 september uit voor Windows, de Xbox One, de PS4 en de Switch. De game ondersteunt hogere resoluties, het uitschakelen van Battle Encounters, Battle Assist en het tot drie keer zo snel afspelen van alle scènes.

Aanvullend krijgt de Steam-versie cheats. Zo kun je bijna alle items en abilities verkrijgen, alles in een klap levelen, bijna alle Triple Triad-kaarten krijgen en meer. Waarom deze functies alleen naar de Windows-versie komen, is niet duidelijk. Niet alleen ondersteunt de game hogere resoluties, maar ook breedbeeld, is op de screenshots en in de trailer te zien. De game kreeg bij zijn Steam-release al achievements en heeft die nog steeds. Zo is te zien op de Xbox Store-pagina.

Ter gelegenheid van de gamescom-spellenbeurs in Keulen heeft Square Enix ook een trailer van het spel vrijgegeven dat een goed idee geeft van het niveau waar de graphics naartoe getild zijn. De game gaat 19,99 euro kosten. Tegelijkertijd werkt Square Enix aan een grootschalige remake van voorganger Final Fantasy VII; die komt in maart van 2020.