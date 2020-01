OnePlus sluit zich aan bij samenwerkingsverband voor draadloos laden

OnePlus heeft zich aangesloten bij het Wireless Power Consortium. Het lidmaatschap van het samenwerkingsverband is noodzakelijk om draadloos laden te kunnen aanbieden op smartphones. De fabrikant heeft niet gezegd of komende modellen draadloos kunnen laden.

OnePlus is nu een 'full member' van het WPC, meldt MobileScout. Het is niet te achterhalen wanneer het bedrijf precies lid is geworden. Vorig jaar werd Oppo lid van het consortium, maar OnePlus stond toen nog niet op de ledenlijst.

Er zijn tot nu toe geen OnePlus-telefoons verschenen met draadloos laden. De fabrikant richtte zich lang op het uitsluiten van bepaalde kostenverhogende functies om de prijzen lager te houden. Zo liet het lang stereo-speakers weg en hebben OnePlus-telefoons geen ip-rating, hoewel de behuizing wel waterbestendig is gemaakt op dezelfde manier als telefoons die de rating wel hebben.

Veel concurrenten in dezelfde prijsklasse bieden inmiddels wel draadloos laden, met steeds hogere snelheden. Telefoons van leden van het WPC werken met Qi, een standaard voor draadloos laden die op alle telefoons werkt en ook in veel accessoires zit. OnePlus heeft nog niet gereageerd op de ontdekking van het lidmaatschap. Het bedrijf heeft al wel gezegd dat de volgende smartphone van het bedrijf een 120Hz-scherm krijgt.

