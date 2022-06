KLM begint met virtual-realitytrainingen voor piloten van Embraer-vliegtuigen

KLM begint op 5 november met virtual-realitytrainingen voor piloten die gaan vliegen met de Embraer 175 en 190, twee relatief kleine straalvliegtuigen die gebruikt worden door dochterbedrijf KLM Cityhopper.

KLM beschrijft dat de VR-trainingen een aanvulling zijn op het bestaande opleidingstraject. Het doel is om de trainingstijd effectiever te benutten en er worden ook kosten bespaard. Het idee is dat de tijd in de simulator wordt verkort doordat de piloten via de VR-toepassing alvast gewend raken aan de cockpit.

De toepassing betreft de zogeheten Type Rating Course, waarbij piloten kennismaken met de specifieke kenmerken van het vliegtuigtype waarmee ze gaan vliegen. Er zijn drie onderdelen. Zo is er een onderdeel waarbij de piloot in een virtuele cockpit zit met een interactief beeld van de bedieningspanelen en schermen. Daarbij zijn ook checklists en achtergrondinformatie zichtbaar, zodat de piloten instructies krijgen tijdens het oefenen. Ten tweede is er een instructievideo in de vorm van een 360-gradenfilm om te kijken hoe een vlucht vanuit de cockpit verloopt. Dit is een vlucht van Schiphol naar Bazel. Tot slot zijn er statische 360-gradenfoto's beschikbaar, zodat de piloot door het vliegtuig kan lopen en ook de buitenkant kan bekijken en inspecteren. Het is in deze VR-toepassing nog niet mogelijk om interactief te vliegen.

Embraer 190

Senior instructor Ernst Pontier legt aan Luchtvaartnieuws uit dat het doel is om piloten op realistische wijze de zogeheten Standard Operating Procedures te kunnen laten oefenen. "Dat is een set standaardprocedures die elke vlieger volgt. Op die manier kunnen we de veiligheid waarborgen". Piloten konden ook eerder al deze SOP's oefenen in de thuissituatie, maar dat gebeurde toen nog met posters met daarop overzichten van de verschillende bedieningspanelen. "Via virtual reality kunnen ze nu nog beter ervaren hoe de procedures werken en hoe de cockpit ruimtelijk aanvoelt. Je moet je bijvoorbeeld in sommige gevallen flink uitstrekken om bij een bepaalde schakelaar te komen. Dat gevoel ervaar je niet bij een poster", zegt Pontier.

Momenteel zijn er zestien procedures beschikbaar om te oefenen. "Dat varieert van het starten of afzetten van de motoren tot een motorbrand of een evacuatie op de grond", licht Pontier toe. Sommige procedures vergen twee piloten en dat kan ook geoefend worden met de VR-toepassing, door een virtuele piloot in te zetten. Verder is er een speciale applicatie waarbij piloten om het vliegtuig heen lopen voor een inspectieronde, waarbij gelet moet worden op eventuele schade of lekkages.

Volgens NH Nieuws staat deze virtuele thuistraining alleen open voor afgestudeerde piloten of vliegers die omgeschoold worden voor het vliegen van de Embraer 175 of 190 en dus eerder op een ander type toestel vlogen. Deze omscholing zal waarschijnlijk vaker voorkomen in de komende tijd, omdat het door de coronacrisis lastig is om de grotere Boeing 737's en Airbus 330's van KLM te vullen. De Embraer 175 en 190 bieden plaats aan respectievelijk 88 en 100 passagiers. KLM heeft 32 toestellen van het type Embraer van 190 en 17 van de Embraer 175. In deze toestellen, die vooral worden gebruikt voor relatief korte vluchten naar Europese steden, worden stoelconfiguraties aangehouden van twee rijen met elk twee stoelen naast elkaar.