Rotterdam zet auto met 360-gradencamera in tegen overtredingen coronamaatregelen

De gemeente Rotterdam zet in de komende periode twee auto's in met 360-gradencamera's die live beelden sturen naar een centraal punt. De auto's gaan controleren op groepsvorming, om overtredingen van de coronamaatregelen te constateren.

De gemeente zet een camera-auto in Rotterdam-Zuid en een in -Noord in. De wagens gaan surveilleren bij Rotterdamse parken, pleinen, voetbalkooien en skateparken. De bestuurders van de auto's treden bij overtreding niet zelf op, maar moeten in de wagen blijven.

De camera's zenden live beelden uit naar operators en een centralist, die handhavers of de politie kunnen inschakelen bij overtredingen van het samenscholingsverbod. Op die overtreding staat een boete van 390 euro.

De privacy van bewoners is volgens de gemeente niet in het geding. "Op dit moment hangen er door heel Rotterdam al camera’s. De video-auto’s zijn een verlengde arm daarvan." Eigenlijk wilde de gemeente de auto's inzetten als ondersteuning voor hulpdiensten bij het Eurovisiesongfestival. De gemeente verwachtte grote drukte in de stad. Nu dat evenement niet doorgaat, worden de auto's voor handhaving van de coronamaatregelen ingezet.

Tegen de Telegraaf meldt de gemeente ook te denken aan inzet bij containers tegen illegaal storten van grofvuil en tegen hardrijders. De auto's zijn niet in bezit van Rotterdam, maar de gemeente heeft een optie om een van de twee aan te schaffen voor 100.000 euro.