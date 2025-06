Discord meldt dat datalek van eerder dit jaar 180 gebruikers trof

Discord meldt dat er bij het datalek van eerder dit jaar gegevens van 180 gebruikers gestolen zijn. Het chatplatform is begonnen met het inlichten van de getroffenen door middel van een e-mail.

Dat blijkt uit een document ingediend bij de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine, zo schrijft BleepingComputer. Het datalek vond in maart van dit jaar plaats en werd enkele maanden later erkend. Een kwaadwillende hacker wist via het account van een servicemedewerker van een derde partij bij de klantengegevens van de 180 gebruikers te komen. Vermoedelijk zijn dus alleen gegevens buitgemaakt van gebruikers die een serviceticket aanmaakten. Overigens heeft dit incident niets te maken met een grootschalig datalek bij de niet aan Discord gelieerde invitedienst Discord.io van eerder deze maand. Hierbij werden de gegevens van zo'n 760.000 gebruikers gestolen.